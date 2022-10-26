Mango снова заработал? Новосибирцы заметили странное оживление в закрытом бутике торгового центра

Неожиданное оживление в закрытом с марта бутике привлекло посетителей торгового центра «Галерея» — в Mango включили свет, но дверь так и не открыли. Продавцы магазина приводят вещи в порядок и развешивают их на стойки. Сибиряки с любопытством подходили ко входу, чтобы посмотреть, что происходит.

В администрации торгового центра не дали никакой информации, сотрудники Mango на контакт не пошли. Последует ли Mango примеру H&M, остается только предполагать.