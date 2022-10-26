Mango снова заработал? Новосибирцы заметили странное оживление в закрытом бутике торгового центра
В магазине включили свет, а продавцы развешивали одежду
Неожиданное оживление в закрытом с марта бутике привлекло посетителей торгового центра «Галерея» — в Mango включили свет, но дверь так и не открыли. Продавцы магазина приводят вещи в порядок и развешивают их на стойки. Сибиряки с любопытством подходили ко входу, чтобы посмотреть, что происходит.
В администрации торгового центра не дали никакой информации, сотрудники Mango на контакт не пошли. Последует ли Mango примеру H&M, остается только предполагать.
Напомним, что торговая сеть Mango приостановила свою работу 4 марта 2022 года.
— Ввиду текущих трудностей, связанных с транспортировкой и поставками, компания Mango не может гарантировать обеспечение своей деятельности в России. В связи с этим Mango временно прекращает свою работу в этой стране, — сказано в официальном сообщении компании.
Бренд Mango был основан в 1985 году в Испании, штаб-квартира расположена в Каталонии (Испания). Выпускает одежду и обувь среднего ценового уровня. В мире открыто более 1200 магазинов сети, в Новосибирске работали два из них — в ТРЦ «Галерея Новосибирск» и СТЦ МЕГА.
В России у Mango было 126 магазинов. Выручка компании «Манго Раша» в 2020 году составила 12,3 миллиарда рублей, чистая прибыль — 328,4 миллиона рублей.
В августе из магазинов Zara в Новосибирске вывезли весь товар — теперь его можно купить на Wildberries.