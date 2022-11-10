Туда и обратно. Какие иностранные бренды вернулись в Россию
Смотрим, кто возобновил свою работу и как они это сделали
Минпромторг исключил из перечня параллельного импорта продукты брендов Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani. Компании-владельцы этих торговых марок сами решили вернуться на российский рынок.
Этот пример — не единичный. MSK1.RU вспомнил, товары каких брендов успели исчезнуть с наших прилавков, а потом вновь появиться на них.
McDonald's
Эпопея с уходом самого известного в мире фаст-фуда продолжалась всю весну. Международный гигант закрыл часть ресторанов 14 марта, а окончательно об уходе с российского рынка заявил в мае.
Отсутствие продлилось недолго. Уже в июне мощности McDonald's заработали снова под брендом со спорным названием «Вкусно — и точка».
Предприниматель Александр Говор (MSK1.RU подробно рассказывал о нем) выкупил активы американцев с обязательным условием: если McDonald's захочет вернуться на российский рынок, новый владелец провернет сделку обратно. То же условие, к слову, прописывают в договорах и другие иностранные компании, решившие свернуть работу в России (например, Nissan).
Формально возвращением это не назвать («бигмак», например, в меню не вернулся). Но отличить вкус «гранда» от «рояла» едва ли возможно. Примерно тот же механизм действует и в случае с другими компаниями, перечисленными ниже.
Starbucks
«Обрусел» и американский Starbucks. Компания продала оставшиеся активы и право на аренду 130 ресторанов сети ресторатору Антону Пинскому и его партнеру — рэперу Тимуру Юнусову (Тимати).
Последний торжественно открыл первую кофейню под новым названием — Stars Coffee. Меню и технологическая карта приготовления напитков, как и в случае с McDonald's практически не изменились (корреспонденты MSK1.RU провели там дегустацию).
Новые владельцы кофеен максимально бережно обошлись и с символикой — фирменную русалку на логотипе успешно косплеит муза в кокошнике.
KFC, Pizza Hut
Владельцы «куриных» ресторанов KFC, американский холдинг Yum! Brands передают российский бизнес (70 заведений и право на франшизу) местному партнеру.
Договор купли-продажи подписан 24 октября. По условиям сделки, ижевская ООО «Смарт сервис ЛТД» постепенно ребрендирует все рестораны KFC (включая открытые по франшизе) в подзабытый россиянами «Ростикс». Под этим названием сеть начинала работу на российском рынке в «нулевые».
То же самое произойдет с сетью Pizza Hut, которая еще летом отошла российской ООО «Ной-М». Сеть пиццерий уже сменила название на «ПиццаН».
Coca-Cola
Другой столп американского проекта глобализации, газированный напиток Coca-Cola, по-прежнему идет в нагрузку к бургерам в том самом «Вкусно — и точка». Правда, в другой ипостаси.
Свои российские активы Coca-Cola сдавать не стала. По нашим наблюдениям, компания «темнила» примерно до сентября, и в момент, когда складские запасы красных бутылок с привычной надписью Coca-Cola у ритейлеров подошли к концу, тихо выкатила на рынок ту же колу под брендом «Добрый».
Вместе с колой «подобрели» Sprite и Fanta. Правда, найти их пока можно далеко не везде. Наконец, под новым названием «Rich тоник» продается другой флагман газированной линейки — тоник Schweppes.
Valio
Российские производственные мощности хельсинский молочный производитель уже в апреле продал мясопромышленной группе «Велком». Тогда же компания прекратила импорт оригинальной продукции из Финляндии.
Заводы в России работу не прекращали и переориентировались на выпуск товаров под брендом Viola, права на который финны оставили новым владельцам.
В результате передела российский потребитель остался без мороженого и безлактозных молочных продуктов от Valio. Остальные продукты поставляются в магазины с другой этикеткой.
Maxibon, Extreme
Продуктовый супергигант Nestle заметно сократил присутствие в российских магазинах. Начиная с марта компания последовательно убирала с полок отдельные продуктовые линейки. Среди прочего прекратились поставки сладостей таких марок, как Nesquik, KitKat, Maxibon и Extreme.
Последние две формально принадлежат дочернему подразделению Nestle — британскому производителю мороженого Froneri. Последние, по всей видимости, к перспективе полностью покинуть российский рынок отнеслись скептически.
Потому Maxibon и Extreme уже к лету вернулись в наши холодильники под новыми названиями — Maxiduo и Sunreme. Если не присматриваться к упаковке, разницу легко можно не заметить.
Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay
Схожая ситуация — с польским fashion-ритейлером LPP Group. В марте компания закрыла свои магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. Но вскоре некоторые из них открылись под новой вывеской.
Так, Cropp превратился в Cr, Mohito — в M, House — в HS, Sinsay — в «Син». С мая торговые точки принадлежат китайскому консорциуму, готовому вести бизнес в российской юрисдикции. Детали сделки не публиковались.
Магазины возобновили работу не во всех ТЦ присутствия. Кроме того, покупатели жаловались на подскочившие цены и ужавшийся ассортимент.
Levi's
Однако пока рекордсменом в удорожании, согласно нашим наблюдениям, остаются джинсы от американской Levi Strauss & Co. Рост цен на и без того дорогие джинсы, футболки и рубашки достиг 250% в отдельных категориях.
MSK1.RU публиковал подробный репортаж из столичного магазина JNS в «Авиапарке». Именно под этим названием Levi's открылся в России после четырехмесячного перерыва. Также продажи «левисов» открылись в ГУМе: там фирменный бутик теперь называется «Джинс`а».
Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius
В октябре испанская Inditex, чьи магазины в России также закрылись весной, продаст местные активы и франшизу ливанской компании Daher. Последние уже работают над продажами Zara и Massimo Dutti в странах Ближнего Востока.
После масштабного ребрендинга, завершить который, по слухам, ливанцы планируют к весне 2023, Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius откроются в России под общим названием «Новая мода».
В сделку не входят бренды Massimo Dutti, Oysho и Zara Home. Распространение этих товаров (вне параллельного импорта) прекратится.
Nike
Американский производитель спортивной одежды, обуви и инвентаря объявил об уходе с российского рынка в июне. Правда, до последнего момента некоторые магазины компании (по подсчетам аналитиков, около половины) продолжали работу, хотя ассортимент заметно оскудел.
Уже в ноябре магазин Nike в одном из столичных ТЦ открылся под новым названием — NSP. По словам продавцов, права на ввоз продукции и аренду точек выкупила российская сеть Sport Point (отсюда, вероятно, SP в названии).
На днях в «старые-новые» магазины сети наведался корреспондент MSK1.RU. Консультанты NSP (бывшего Nike) говорят, что рассчитывают проработать до мая. Что будет дальше, они не знают.
Reebok
А вот права на продукцию Reebok заполучили турки. Холдинг Flo приобрел у американцев соответствующие российские активы. Новым владельцам отошли свыше 80 фирменных магазинов.
Открылись торговые точки уже под новым названием — Sneaker Box. Интересно, что, помимо, собственно, Reebok, на прилавках представлены товары других, не менее популярных у россиян западных спортивных брендов.
L'Occitane
Французы не мудрствовали лукаво и вернулись под другой вывеской. Замок на магазинах провисел с апреля и до июня. Теперь L'Occitane — «Л`Окситан». Оригинально, не правда ли?
Пока посетители жаловались только на терпимый, но все же рост цен и сузившийся ассортимент.
Sephora
Другие именитые французы из объединенного концерна Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH) продали 100% своей российской дочки региональному директору.
В собственность менеджера отошли все 88 российских магазинов. Новому владельцу оставалось только сменить название на вывесках на «историческое» — так Sephora снова стала «Иль Дэ Боте» (Ile de Beauté).
Panasonic
Отгрузки в Россию японский бренд прекратил в марте. Но уже в сентябре Panasonic вернулся на наш рынок: сертифицированными товарами торгует официальный дистрибьютор Eplaza.
Компания обещает бесплатную доставку по России и, что важнее, гарантию от производителя. Однако пока в линейке представлены не все категории товаров японского бренда.
Приведенный выше список актуален к началу ноября 2022 года и, почти наверняка, не до конца полон — специализированные бренды, занятые поставками, например оборудования для парусного спорта, в наш перечень не попали. Однако мы будем рады, если вы дополните нашу публикацию комментариями.
Также добавим, что за время действия закона о параллельном импорте (29 марта 2022) в Россию без формального разрешения правообладателя было ввезено свыше 1,6 млн тонн товаров на сумму, превышающую 12,5 млрд рублей (данные ФТС). Минпромторг регулярно дополняет перечень (недавно туда внесли алкоголь), а также исключает оттуда товары тех производителей, кто пожелал продолжить работу в России либо передал права на продажу промежуточному игроку.
Ранее психолог рассказал MSK1.RU, почему мы так остро переживаем уход западных брендов. Также мы подсчитали, во сколько обойдется шопинг-тур в Белоруссию (там привычные нам магазины открыты).