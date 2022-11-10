Туда и обратно. Какие иностранные бренды вернулись в Россию

Отсутствие продлилось недолго. Уже в июне мощности McDonald's заработали снова под брендом со спорным названием «Вкусно — и точка».



Предприниматель Александр Говор (MSK1.RU подробно рассказывал о нем) выкупил активы американцев с обязательным условием: если McDonald's захочет вернуться на российский рынок, новый владелец провернет сделку обратно. То же условие, к слову, прописывают в договорах и другие иностранные компании, решившие свернуть работу в России (например, Nissan).

Формально возвращением это не назвать («бигмак», например, в меню не вернулся). Но отличить вкус «гранда» от «рояла» едва ли возможно. Примерно тот же механизм действует и в случае с другими компаниями, перечисленными ниже.

