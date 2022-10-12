Как пережить кризис? Экономист дал 6 советов о том, как вести бюджет в непростое время

У многих из нас есть вопрос: какие инструменты сейчас являются безопасными для хранения сбережений? В условиях трансформации экономики и финансовой системы России не может быть универсальных рекомендаций по выбору продукта. Однако есть универсальные принципы, которые по-прежнему работают на увеличение нашей финансовой устойчивости:



1. Многие финансовые решения мы принимаем по привычке или традиции, без осознанного сравнения альтернатив. Такой подход редко дает лучший результат и обычно ведет к некоторым потерям. Сейчас потери становятся больше, а запас прочности — меньше. Поэтому важно перейти от подхода «так все делают» к варианту «так лучше для меня».

