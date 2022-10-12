Как пережить кризис? Экономист дал 6 советов о том, как вести бюджет в непростое время
Вложения в ценные бумаги и недвижимость могут обернуться потерями
В нестабильной политической и экономической ситуации в мире, с его постоянно меняющимися правилами, многие задаются вопросами: как иначе формировать свой личный и семейный бюджет, какими финансовыми инструментами пользоваться и на что обратить внимание. Публикуем 6 простых советов от экономиста Тамары Поповой. Далее — от первого лица.
Тамара Попова — кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления.
У многих из нас есть вопрос: какие инструменты сейчас являются безопасными для хранения сбережений? В условиях трансформации экономики и финансовой системы России не может быть универсальных рекомендаций по выбору продукта. Однако есть универсальные принципы, которые по-прежнему работают на увеличение нашей финансовой устойчивости:
1. Многие финансовые решения мы принимаем по привычке или традиции, без осознанного сравнения альтернатив. Такой подход редко дает лучший результат и обычно ведет к некоторым потерям. Сейчас потери становятся больше, а запас прочности — меньше. Поэтому важно перейти от подхода «так все делают» к варианту «так лучше для меня».
2. Вопреки распространенному мнению, сберегать деньги — нерационально. Экономический парадокс в том, что лучше порадовать себя сегодня, чем завтра. Однако в реальной жизни перед нами встают задачи, которые мы не можем решить сегодня, и только они являются достаточной причиной для сбережений. Примеры таких задач: крупная покупка, не вместившаяся в месячный бюджет; финансовая подушка безопасности; обеспечение себя ресурсами в будущем, по окончании трудоспособного возраста; снижение зависимости от трудовых доходов в пользу пассивного дохода.
3. Время, потраченное сегодня на анализ своего бюджета, своих потребностей, ответственности и желаний, принесет большую пользу. Мы редко тратим усилия на решение этих вопросов, предпочитая пользоваться готовыми рекомендациями. Но опора на усредненные советы может обернуться их абсолютной непригодностью.
Вместо привычного деления расходов по категориям «еда», «одежда», «транспорт», рассмотрите другой подход — «необходимо для жизни», «принципиально важно», «приятно», «можно обойтись», «повышает финансовую безопасность». Проверьте, решены ли самые важные бытовые вопросы на сегодня и ближайшее будущее. Проанализируйте все свои финансовые обязательства. Есть ли риск с ними не справиться? Как можно изменить договоренности?
4. Все необязательные расходы, как текущего дня, так и с целью сбережений, необходимо тщательно описать с учетом новой информации о цене и сроке, проранжировать по важности. Проверить, отвечают ли выбранные инструменты сбережений этим параметрам.
5. Мы привыкли главными рисками считать возможность резкого изменения цены либо неисполнение обязательств. Эти риски относятся к конкретным продуктам — вклад отличается от облигации, акция от покупки недвижимости. Сейчас на первый план вышли другие риски — отказа систем, отсутствия доступа, внезапных и резких изменений жизненных условий. Эти риски относятся не к продуктам, а к целым сферам экономики, большим частям финансовой системы. Кроме того, они совершенно не поддаются прогнозированию.
Поэтому самая главная задача — избежать критической концентрации риска. Если единственным источником дохода является зарплата единственного члена семьи от единственного работодателя — это критический уровень концентрации. Если все денежные средства семьи находятся на одном счете одного надежного банка — то же самое.
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6. По-прежнему важной задачей остаются долгосрочные вложения — в свою будущую пенсию. Пригодные для долгосрочных инвестиций инструменты сейчас предоставляют большие возможности — как ценные бумаги, так и недвижимость значительно подешевели и выглядят привлекательно для покупки. Важно понимать, что с большой вероятностью часть этих инструментов обернутся полной потерей.
Кроме того, по долгосрочным инструментам важно дисциплинировать себя и стойко воспринимать временные убытки. В долгосрочной перспективе нескольких десятилетий экономика будет расти и хорошо распределенные инвестиции покажут рост.
О том, как лучше хранить сбережения, какие инструменты больше не работают, а какие кажутся наиболее стабильными, ранее НГС рассказали экономисты.