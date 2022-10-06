Доллар и евро прокатились на горках. Бежать за валютой или избавляться от нее?

— Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов, — уточнили в пресс-службе Банка России.



Уже подготовлен проект указания о внесении изменений в порядок расчета и опубликовании официальных курсов иностранных валют. Общий смысл: при отмене торгов валютой на бирже курс доллара (а также евро и юаня) установят по валютным сделкам кредитных организаций. При отсутствии такой информации — по данным цифровых платформ внебиржевых торгов, если и этого не будет — приравняют к показателю предыдущего дня.



«Народу сильный рубль нравится»