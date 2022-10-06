Доллар и евро прокатились на горках. Бежать за валютой или избавляться от нее?
Обсуждаем с экономистами, что будет с деньгами «недружественных» стран
Президент Владимир Путин подписал документы о вхождении в состав РФ Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Между тем страны Запада отказались признать договоры и новые границы России. США, Канада и Великобритания объявили об очередных санкциях против РФ, Евросоюз заявил об усилении ограничительных мер. Мы спросили экономистов о том, как это скажется на курсе доллара и стоит ли сейчас связываться с валютой.
«Волатильность — на максимуме, нервы — на пределе»
Санкционное давление на Россию и грядущее ужесточение всевозможных ограничений — главное, что теперь определяет настроения рынков. Неслучайно в минувшую пятницу мы наблюдали настоящее ралли евро и доллара. На опасениях санкций против Национального клирингового центра (читай: полного запрета операций в РФ в этих валютах. — Прим. ред.)
По словам экспертов, самые популярные в России валюты падали в ожидании новых антироссийских санкций, которые западные страны обещали ввести после присоединения к РФ четырех субъектов.
— Дополнительную нервозность торгам придавали сильные колебания курса рубля на ожиданиях, что потенциальные европейские санкции против Национального клирингового центра могут привести к прекращению биржевых торгов долларом и евро, — объяснил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.
Инвестбанкир и профессор Высшей школы экономики Евгений Коган емко охарактеризовал настроения инвесторов в канун выходных: «Волатильность — на максимуме, нервы — на пределе». Сейчас доллар отыграл переживания последних дней по поводу возможных санкций.
— Но расслабляться с недружественной валютой на счетах всё еще преждевременно, — предупредил Евгений Коган. — Доллар имеет шансы подрасти еще. Основная причина: геополитика плюс продолжение стратегии «закручивания гаек» в области денежно-кредитной политики во имя борьбы с инфляцией. Ждем ли мы выхода доллара на уровень 120 и выше? Скорее нет. Хотя в текущих условиях отрицать ничего нельзя. Просто для такого серьезного рывка необходима или тотальная паника на рынках, или какие-то новые и неожиданные повороты. Впрочем, их хватает. Причем практически каждый день.
Ожидается, что на этой неделе ЕС утвердит новый пакет европейских санкций против России, обещанный из-за вхождения новых территорий в состав РФ. В Праге пройдет неформальный саммит ЕС, на котором, по словам председателя Европейского совета Шарля Мишеля, обсудят три вопроса: события на Украине, энергетика и экономическая ситуация.
— Мы продолжим усиливать наши ограничительные меры, чтобы еще больше увеличить давление на Россию, — заявил глава Евросоюза Шарль Мишель в послании главам государств и правительств стран ЕС.
Курс посчитают по-новому
Банк России разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Это делается для более точного отражения ситуации на рынках, сообщил в понедельник,
— Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов, — уточнили в пресс-службе Банка России.
Уже подготовлен проект указания о внесении изменений в порядок расчета и опубликовании официальных курсов иностранных валют. Общий смысл: при отмене торгов валютой на бирже курс доллара (а также евро и юаня) установят по валютным сделкам кредитных организаций. При отсутствии такой информации — по данным цифровых платформ внебиржевых торгов, если и этого не будет — приравняют к показателю предыдущего дня.
«Народу сильный рубль нравится»
В августе ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной валюты со счетов до
— При враждебном настрое западных стран и сохраняющихся рисках введения санкций против Национального клирингового центра они точно не нужны гражданам России. Взять, к примеру, британский фунт. Мосбиржа прекратила по нему торги с
По словам экономиста, последние восемь лет рубль был серьезно недооценен к мировым валютам и период его умеренного укоренения еще не подошел к концу.
— Против рубля долгие годы реализовали негативные торговые стратегии участники валютного рынка. С исчезновением «медведей» российская валюта расправила плечи. В октябре евро будет стремиться к 50 рублям, — спрогнозировал Владислав Антонов. — Сильный и стабильный рубль победил рост инфляции, приподнял настроение россиян. Теперь нужно широко использовать его как ключевой инструмент для инвестиций. Народу сильный рубль очень нравится, это серьезный маркер усиления социальной стабильности.
По данным Центробанка, на руках россиян находятся около 85 миллиардов долларов в валюте.
Обвала ждать не стоит
Сейчас курс рубля к основным валютам в основном определяется параметрами внешней торговли — соотношением экспорта и импорта. Пока это соотношение достаточно благоприятно для курса рубля, отметили эксперты.
— В октябре — декабре на нашем внутреннем валютном рынке может опять вырасти волатильность по курсу рубля, поскольку в это время ЕС введет эмбарго на поставки российской нефти, а страны G7 постараются запустить схему по ограничению цен на наши энергоносители (объемы экспорта нефти из РФ могут упасть на
— Профессиональные участники рынка частично перевели валютные конверсионные операции в долларах и евро на внебиржевой рынок. А их клиенты переключились на юань. Поэтому худшего сценария, когда на фоне санкций доллар на внутреннем рынке обвалится к рублю, ждать не стоит, — уверен исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов. — Хотя определенное снижение есть уже сейчас.
Уже в декабре в Минэкономразвития РФ ждут ослабления российской валюты к доллару до 66 рублей. А в ближайшие годы курс рубля будет слабеть еще сильнее, говорится в сентябрьском прогнозе социально-экономического развития на 2023–2025 годы. В документе приводятся такие цифры, как 70,9 рубля за доллар в
Наличка — в цене
По словам экспертов, иностранная валюта всё больше теряет роль средства накоплений. В основном доллар и евро будет интересен туристам. Причем речь идет именно о наличных деньгах. Дело в том, что в последнее время большинство иностранных банков перестали работать с картами «Мир» — даже в Турции и Узбекистане.
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— Полноценных интересантов Национальной системы платежных карт (оператор российской платежной системы «Мир». — Прим. ред.) за рубежом не оказалось. Поэтому, когда американцы и европейцы стали намекать на свертывание взаимодействия с российской системой «Мир» и даже открыто обсуждать санкции, многие зарубежные банки отказались от «Мира», не дожидаясь конкретных шагов. Не нашлось желающих защищать и поддерживать сотрудничество с нашей национальной платежной системой, — прокомментировал главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. — Всё это отправляет нас в ХХ век. Выезжать за рубеж вроде как можно, но с рублями никуда не уехать, придется запасаться валютной наличкой. И это скорее закрепляет спрос на наличную иностранную валюту.
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