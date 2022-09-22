ЦБ рассказал, что будет с кредитами призывников

Один из первых вопросов, которые появились у населения после объявления частичной мобилизации, — что делать с кредитом при мобилизации. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 21 сентября заявлял, что мобилизованные будут продолжать платить ипотеку «со своей новой получки», которая будет очень высокой. Позже Банк России рекомендовал банкам и МФО давать кредитные каникулы мобилизованным гражданам. А сегодня в регуляторе заявили, что за реструктуризацией кредитов мобилизованных могут обратиться их близкие родственники.

