ЦБ рассказал, что будет с кредитами призывников
За реструктуризацией долга могут обратиться родственники
Один из первых вопросов, которые появились у населения после объявления частичной мобилизации, — что делать с кредитом при мобилизации. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 21 сентября заявлял, что мобилизованные будут продолжать платить ипотеку «со своей новой получки», которая будет очень высокой. Позже Банк России рекомендовал банкам и МФО давать кредитные каникулы мобилизованным гражданам. А сегодня в регуляторе заявили, что за реструктуризацией кредитов мобилизованных могут обратиться их близкие родственники.
— Обратиться за реструктуризацией кредитов мобилизованных лиц могут и их близкие родственники (супруги, родители, дети, усыновители, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки), — говорится на сайте ЦБ РФ.
При этом в ЦБ подчеркнули, что кредиторы и БКИ не должны рассматривать такую реструктуризацию как ухудшающую кредитную историю заемщика.
Если же близкие родственники находятся на иждивении у мобилизованных, они могут рассчитывать на каникулы и по собственным кредитам.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
После того как 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, обрушился фондовый рынок. Мы поговорили с российским экономистом, автором книги «Русская модель управления» и преподавателем ЯрГУ Александром Прохоровым и узнали, как это отразится на нашей жизни.
Всю актуальную информацию о частичной мобилизации и событиях вокруг нее вы можете найти в нашей онлайн-трансляции.