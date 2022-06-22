Жгут карман: курс доллара обвалился ниже
55 рублей — почему это случилось и что делать с валютой
Крепкий рубль оказался хуже слабого — эксперт рассказал, как долго это продлится
Доллар на бирже опустился ниже 55 рублей, хотя ни цены в магазинах, ни общий фон новостей об экономике радости пока не вызывают. Работавшая на протяжении тридцати последних лет стратегия «в любой неопределенной ситуации покупай валюту», похоже, впервые дала сбой. И люди, которые решили воспользоваться ею в конце февраля или в марте, сегодня с грустью смотрят на свои подешевевшие накопления. Обозреватель НГС разбирался с вопросом, что же делать с долларами и евро (конечно, если они у вас есть).
Цена паники
Сергей Сидоров (фамилию наш герой попросил изменить, потому что «никому не хочется выглядеть лохом») встретил мартовский обвал рубля со сравнительно небольшими резервами — депозитом на 100 тысяч рублей, который лежал в Сбербанке. Когда курс доллара приблизился к 100 рублям, Сергей, по его собственным словам, запаниковал, закрыл рублевый вклад и открыл в том же банке валютный депозит в долларах по курсу в районе 98 рублей за доллар. Получилось 1020 долларов.
— Помню, звучали оценки, что и 150 рублей за доллар — не предел. Так что решение выглядело здравым. У меня не было желания поиграть на валютных курсах, просто пытался сохранить накопления. Выбирал между [валютным и] рублевым вкладом по повышенной ставке, но предпочел доллар, — рассказывает Сидоров.
По данным на 21 июня, банк готов обменять эти доллары по курсу 53,28, то есть вместо 100 тысяч незадачливый обладатель долларового депозита получит
Что случилось и когда это закончится
У любого актива есть две характеристики: доходность и ликвидность — возможность его быстро продать. На протяжении всей истории капитализма в России с ликвидностью доллара не было никаких проблем. Доллар был нужен всем. Не только импортерам, которые на него покупали товары для продажи в России, но и банкам: они могли инвестировать в активы за пределами РФ. Он нужен был иностранным инвесторам — особенно во времена кризисов, когда они спешно выводили деньги с развивающихся рынков (включая Россию), что топило национальную валюту еще больше.
После начала «спецоперации» ликвидность доллара и евро рухнула в пропасть. Импорт резко снизился (десятки компаний объявили о прекращении или приостановке работы в России), вывод валюты и вывоз ее за границу был ограничен государством. При этом поступления этой самой валюты от экспорта не снизились, а даже выросли — за счет роста цены энергоносителей.
Экономист Яков Миркин отмечает также, что у населения (включая организации) на начало года уже было порядка 126 миллиардов долларов на счетах, депозитах и просто наличными. Этот огромный «навес» давит на рынок, потому что обладатели этих долларов были бы, может, и рады их продать, но покупателей на рынке, мягко говоря, немного.
Что говорят в правительстве
Высокий курс рубля нравится не всем. Прежде всего, страдает внутреннее производство: зачем покупать внутри страны то, что за рубежом в рублях стоит теперь дешевле. Не так уж радостно и экспортерам. Ведь теперь они могут за свои доллары купить существенно меньше рублей, которыми платят зарплату и налоги. В общем, дорогой рубль тоже плохо, и этим уже озаботились в российском правительстве.
Так глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал укрепление национальной валюты «главным вызовом для российской экономики в 2022 году». Главная причина — снижение производства.
— Люди не тратят деньги, бизнес не тратит деньги, это приводит к тому, что нет спроса, в том числе на импорт, — заявил Решетников в интервью «Известиям».
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассказал «Интерфаксу», что Россия работает над возвращением рубля к оптимальным уровням, 70–80 рублей за доллар, подчеркнув, что «рубль должен вернуться к оптимальному курсу как можно быстрее».
Мнение эксперта
Валерий Емельянов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», считает, что если доля накоплений в валюте невелика и нет потребности в том, чтобы потратить ее именно сейчас, то самым разумным будет не трогать эти сбережения.
— Безналичную валюту, купленную после 9 марта, лучше оставить в одном из системно значимых банков. Лучше в банке с иностранным капиталом, чтобы снизить риск санкций. В любом случае стоит понимать, что нынешний заниженный курс валют — это временное явление. Дорогая нефть не вечна, импорт вернется, внутренние ограничения придется снимать, — говорит Емельянов.
Эксперт обращает внимание также на то, что цена товаров, покупаемых за валюту, не снизилась вслед за курсом рубля к доллару.
— Автомобили, даже подержанные, выросли в цене на 30–40%, электроника — на 60% и более. Когда курс вернется к норме, вы вряд ли пожалеете, что сохранили валюту, поскольку в рублях защититься от такого подорожания вы точно не сможете, — говорит представитель «БКС Инвестиции».
Отдельно стоят накопления в наличной валюте. Если в случае с банковским депозитом вы можете вывести эти деньги только по тому курсу, который предложит банк, то при продаже наличных долларов и евро есть какой-никакой выбор. Евгений Емельянов обращает внимание, что многие банки принимают наличную валюту по курсу на 10% выше официального. И для того, чтобы продать ее выгодно, совсем не обязательно идти на черный рынок.
— В будущем банки также вряд ли откажутся принимать валюту у населения. Скорее наоборот: дефицит наличных из-за санкций будет лишь нарастать, так что нет смысла от нее избавляться сейчас. Если вы всё же хотите продать иностранные банкноты дороже, чем принимают банки, и собираетесь делать это из рук в руки, то стоит помнить о двух вещах. Во-первых, высок риск получить обмен фальшивыми деньгами либо привлечь к себе внимание криминальных элементов. Во-вторых, за продажу валюты с рук по закону предусмотрен штраф до 100% купленной или проданной суммы, — говорит эксперт.
Подешевеет ли рубль?
Давать какие-то прогнозы в ситуации, которая зависит сейчас во многом от далеких от экономики обстоятельств, конечно, сложно. Но, если не случится ничего чрезвычайного (помимо того, что уже случилось), можно надеяться на снижение рубля до того самого коридора 70–80 рублей за доллар, который установило для себя правительство.
Да, десятки иностранных компаний ушли с российского рынка и вряд ли вернутся на него в ближайшее время. Но продававшиеся ими товары тоже не удастся заменить производимыми в России — на это потребуются месяцы или даже годы, что-то вообще вряд ли можно будет заменить даже в отдаленной перспективе. Просто для того, чтобы импорт ожил, импортерам нужно найти новых поставщиков, наладить логистику, а это требует времени.
На этом фоне Евгений Емельянов считает разумным купить валюту тем, у кого есть свободные рубли или есть возможность в обозримом будущем нести расходы в валюте, например поехать за рубеж.
— За наличные придется сильно доплатить, но и эти расходы, скорее всего, окупятся в ближайшие месяцы. Безналичный обмен более выгоден, но есть риск блокировок, комиссий и отрицательных ставок в банках, — говорит эксперт.
СЮЖЕТ
Впрочем, стоит держать в уме и негативный сценарий (пусть и маловероятный). К концу лета окончательно потеряет работу огромное количество сотрудников предприятий — как иностранных, ушедших с рынка, так и российских, вынужденных сократить персонал из-за проблем с импортными комплектующими и оборудованием. Разумеется, что совсем без куска хлеба они не останутся, но потребительские возможности этих людей резко сократятся. А значит, импортеры тоже не смогут продавать в России ввезенную продукцию в сопоставимых объемах. И продавать доллары станет совсем уже некому.
О том, какие правила и ограничения продолжают действовать в отношении операций с валютой для граждан и организаций, читайте в материале журналиста Виктора Старцева.