Жгут карман: курс доллара обвалился ниже 55 рублей — почему это случилось и что делать с валютой

Цена паники

Сергей Сидоров (фамилию наш герой попросил изменить, потому что «никому не хочется выглядеть лохом») встретил мартовский обвал рубля со сравнительно небольшими резервами — депозитом на 100 тысяч рублей, который лежал в Сбербанке. Когда курс доллара приблизился к 100 рублям, Сергей, по его собственным словам, запаниковал, закрыл рублевый вклад и открыл в том же банке валютный депозит в долларах по курсу в районе 98 рублей за доллар. Получилось 1020 долларов.

— Помню, звучали оценки, что и 150 рублей за доллар — не предел. Так что решение выглядело здравым. У меня не было желания поиграть на валютных курсах, просто пытался сохранить накопления. Выбирал между [валютным и] рублевым вкладом по повышенной ставке, но предпочел доллар, — рассказывает Сидоров.

