Как спасти доллары, если вы их уже купили: что сейчас можно делать с валютой в России

— Ограничений на продажу иностранной валюты гражданами банкам не вводилось, так что здесь никаких изменений по сравнению с режимом до начала специальной военной операции не произошло. Что касается покупки безналичной валюты, то здесь все вводимые ограничения носили рыночный характер (комиссия 12%), но они были сняты еще в апреле, — рассказал аналитик TeleTrade Алексей Федоров.



А вот ситуация с переводами иностранной валюты за рубеж выглядела немного по-другому. Для резидентов России и нерезидентов из дружественных стран ЦБ ввел ограничения лишь в апреле — трансграничные переводы не могли превышать 10 тысяч долларов в месяц (или эквивалентной суммы в другой валюте). Но уже 16 мая Банк России поднял лимит до 50 тысяч долларов в месяц, а 8 июня довел его до 150 тысяч долларов в месяц.