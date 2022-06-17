Как спасти доллары, если вы их уже купили: что сейчас можно делать с валютой в России
Жесткие ограничения, установленные в начале марта, постепенно стали смягчать
Сразу после начала спецоперации на Украине валютный контроль в России сильно ужесточился, это сделали для того, чтобы защитить экономику и финансовую систему страны от влияния западных санкций. Предполагалось, что эти ограничения продержатся в максимально жесткой форме до сентября, но в дальнейшем Центробанк и правительство РФ начали смягчать режим. Какие сейчас операции можно совершать с иностранной валютой? Какие лимиты действуют на ее вывоз из страны, на переводы и на снятие в банкоматах? Эксперты объяснили, что сейчас можно делать с валютой и как долго продержатся существующие ограничения.
Что сейчас можно делать с валютой?
Одно из первых послаблений Банка России произошло в операциях по покупке и продаже наличной иностранной валюты. С 9 марта российский регулятор запретил банкам продавать ее (при этом безналичную валюту можно было покупать без ограничений). Запрет должен был действовать до
— Ограничений на продажу иностранной валюты гражданами банкам не вводилось, так что здесь никаких изменений по сравнению с режимом до начала специальной военной операции не произошло. Что касается покупки безналичной валюты, то здесь все вводимые ограничения носили рыночный характер (комиссия 12%), но они были сняты еще в апреле, — рассказал аналитик TeleTrade Алексей Федоров.
А вот ситуация с переводами иностранной валюты за рубеж выглядела немного по-другому. Для резидентов России и нерезидентов из дружественных стран ЦБ ввел ограничения лишь в апреле — трансграничные переводы не могли превышать 10 тысяч долларов в месяц (или эквивалентной суммы в другой валюте). Но уже 16 мая Банк России поднял лимит до 50 тысяч долларов в месяц, а 8 июня довел его до 150 тысяч долларов в месяц.
— Подобные послабления не касаются нерезидентов из недружественных стран, для них действует режим полной блокировки трансграничных переводов из России. Исключением могут быть лишь перевод средств, полученных в России в результате трудовой деятельности или оказания услуг, — пояснил Алексей Федоров.
Что же касается вывоза наличной иностранной валюты из России, то здесь никаких послаблений с марта так и не произошло — действует лимит в 10 тысяч долларов (или эквивалентная сумма в другой валюте) на одного человека. Не улучшилась ситуация и при снятии валюты с банковских вкладов и счетов. Россиянам по-прежнему можно снимать не более 10 тысяч долларов по счетам, открытым до 9 марта, — средства сверх этого лимита выдаются в рублях (как и те, что поступили на валютные вклады и счета после 9 марта).
— Для бизнеса продолжают действовать еще более жесткие валютные ограничения. Предприятия имеют право снять наличные средства в валюте не более чем на 5 тысяч долларов в каждом из банков. Это должны быть средства, поступившие на соответствующие банковские счета компаний до 9 марта, а потратить их разрешается только для покрытия расходов в иностранных командировках, — рассказал аналитик.
Кроме того, некоторые банки ввели комиссию за обслуживание валютных счетов. Центробанк уже откликнулся на эту ситуацию, отметив, что нельзя ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов. Банк России будет изучать, соответствовало ли введение комиссий и их увеличение условиям уже заключенных договоров. Кроме того, будет выясняться, соответствовали ли сами договоры требованиям закона.
Экономист Ольга Валиева объяснила, что банки вводят комиссию за пользование долларовыми счетами, потому что валюта перестала работать и приносить доход самим банкам:
— Спрос на доллары и евро упал: их невозможно снять, перевести, обналичить, заплатить за товары в зарубежных магазинах. Объявленная возможность перечисления денег за границу и новая сумма потолка в 150 тысяч долларов — так и остается на уровне декларации, есть риск, что деньги просто зависнут на корсчетах в зарубежных банках. Вложения в зарубежные активы тоже стали практически невозможны, риски операций с ценными бумагами как иностранных, так и отечественных эмитентов даже не поддаются оценке.
По мнению Ольги Валиевой, комиссию решили ввести, потому что валюта перестала работать и приносить доход самим банкам. Поэтому обслуживание валютных счетов возложили на плечи самих держателей этих счетов. Как правило, банки называют сумму вклада, превышающую 5–10 тысяч долларов.
— Это приведет к тому, что народ переведет всё в рублевые вклады, потом часть снимет и купит валюту на сером рынке, — считает Ольга Валиева.
Какие еще трудности могут возникнуть с валютными операциями?
Также, по словам Алексея Федорова, есть и другие элементы валютного контроля, которые имеют косвенное влияние на граждан (через курс рубля и курс российских акций): это обязательная продажа валютной выручки экспортерами и запрет на продажу российских ценных бумаг нерезидентами РФ.
— Обязательная продажа экспортерами 50% валютной выручки была отменена на прошлой неделе. Теперь специальная правительственная комиссия будет определять, какой компании и сколько нужно продавать валюты, а Банк России будет назначать сроки таких операций. Что касается запрета на продажу российских ценных бумаг нерезидентами РФ, то он продолжает действовать, — объяснил эксперт.
Некоторые российские банки, которые попали под западные санкции, сейчас испытывают трудности при переводах в иностранной валюте внутри России. По словам Алексея Федорова, в этом случае совершить валютные переводы между счетами в разных российских банках (одного гражданина и его близких родственников) технически невозможно, если эти банки находятся в SDN-листе (санкционный лист) США.
Что будет с валютой дальше?
По мнению Алексея Федорова, наиболее логичный вектор развития ситуации с контролем валюты в России — его дальнейшее смягчение. Об этом же заявила и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме, сказав, что большинство валютных ограничений нужно снять.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
— Пока на Украине продолжается спецоперация, сложно говорить о сроках возвращения к домартовским настройкам. Поэтому пока решения о новых послаблениях, скорее всего, будут приниматься по оперативной необходимости, — пояснил аналитик. — Сейчас такой необходимостью является прекращение рекордного укрепления рубля, которое угрожает доходам федерального бюджета. Учитывая, что при сохранении сверхблагоприятной конъюнктуры рынка энергоносителей ослабить курс рубля не может даже отмена обязательной продажи валютной выручки экспортеров, ЦБ придется пускать в ход всё, что остается. А остается не так уж и много.
По словам эксперта, Банк России может ввести повышение лимитов на трансграничные переводы (не самый эффективный выход из ситуации), а также использовать различные схемы по частичному выпуску нерезидентов сначала из российских активов, а потом и из страны.
— Пока рубль сохраняет экстремальную крепость, а цены на нефть остаются выше 100 долларов за баррель Brent, у Центробанка нет других вариантов, кроме как использовать оставшиеся инструменты и продолжать разбирать барьеры валютного контроля. Это нужно для более свободного оттока избыточной иностранной валюты из страны, — подытожил Алексей Федоров.
Что еще можно почитать по теме?
- Спросили у экономистов, во что сейчас выгоднее всего вложить деньги — в недвижимость, валюту или в банки;
- разобрались, к чему приведет введение банками комиссии за хранение валюты;
- выяснили, чего ждать от очередного снижения ключевой ставки;
- узнали, для чего Госдума приняла закон, позволяющий замораживать деньги на счетах россиян.