В России снова поднимают тарифы на коммуналку. Узнали, будут ли они и дальше расти вслед за инфляцией
По последним данным Центробанка, она уже достигла 17%
Скоро в России вновь вырастут тарифы на оплату коммунальных услуг — их стабильно индексируют раз в год,
Как будут расти тарифы?
Рост тарифов контролируется государством, каждый год правительство выпускает специальный документ, в котором перечислены индексы для каждого региона России. Везде они разные. В 2022 году сильнее всего коммунальные услуги традиционно подорожают в Чеченской Республике — на 6,5%, в среднем же по стране повышение составит около 4%. Все цены на коммунальные услуги можно найти в этом документе.
Обычно ежегодный рост тарифов объясняют ростом цен на материалы и оборудование, зарплаты сотрудникам опять же нужно проиндексировать.
— Темпы изменения тарифов служат своего рода демпфером инфляции, — сообщили в ФАС.
Однако в прошлом году инфляция составила 8,4%, а до такого показателя индексация недотягивает даже в Чечне. Работать себе в убыток коммунальщики вряд ли захотят. Так может, ждать, что будет еще одно повышение? Как, например, это было в 2019 году, когда тарифы проиндексировали дважды за год — в январе и июле.
— В 2019 году тарифы повышали два раза из-за того, что государство на 2% повысило НДС и монополисты потребовали от правительства компенсации. Это были экстраординарные решения правительства, — говорит эксперт жилищно-коммунального хозяйства Константин Крохин. — В остальном нормативно-правовые акты устанавливают, что тариф должны повышать раз в год, в целом пока государство придерживалось этой позиции. Если говорить о моем мнении, то я считаю, что сейчас не время увеличивать тариф, сегодня это не тот источник решения каких-либо задач, потому что потребители и так сильно пострадали от роста цен на продукты и товары.
Константин Крохин — председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства.
А вот сфера ЖКХ, по словам Крохина, от инфляции не сильно пострадала — в первую очередь подорожала потребительская корзина, а она для этой отрасли не является определяющей, прямой корреляции между ними нет. Да и повышение тарифа не решит никаких проблем отрасли — он говорит, что проблемы эти связаны с монополизмом, коррупцией и неэффективностью.
Правительство тоже мечтает об эффективности и придумало, как оптимизировать работу ресурсоснабжающих организаций.
— Правительство приняло постановление, которым предусмотрено, что в случае невыполнения инвестиционных программ предприятиями коммунального сектора средства не будут исключены из необходимой валовой выручки, — заявили в ФАС. — Предприятия ЖКХ совместно с региональными и муниципальными органами власти определят перечень основных объектов жизнеобеспечения, которым следует уделить пристальное внимание и провести модернизацию инфраструктуры. Принятый комплекс мер позволит повысить эффективность использования направленных средств ресурсоснабжающими компаниями.
Однако на ресурсоснабжающих организациях ЖКХ не заканчивается — есть еще управление жилым фондом. И как раз с ним всё не так просто.
— Цены на услуги по содержанию жилья и придомовых территорий больше зависят от инфляции, поскольку эти услуги оказываются в основном людьми: это управление, это расчетная часть, это уборка, это содержание, — говорит Крохин. — Это всё люди и техника. У людей выросла потребность в деньгах, кроме того, есть дефицит кадров. Причина комплексная — отрасль финансировалась по остаточному принципу, работа непрестижная. Ставка делалась на мигрантов, а их приток сократился во время пандемии, часть ушла работать курьерами. Для новых людей нужно создавать условия и привлекать зарплатой. Поэтому здесь мы ожидаем рост издержек и, соответственно, рост тарифов. Спрогнозировать повышение сложно, поскольку у всех регионов разные возможности, но, я думаю, в государственных и муниципальных управляющих компаниях это будет не более
Дело не только в людях: снежные зимы остро поставили вопрос с малой механизацией — техникой, которая может убрать снег там, где не проедет трактор, например, в заставленных машинами дворах. Эта техника подорожала.
— Особенность российского импортозамещения такова, что техники, полностью производимой в России, нет. В ней есть определенный процент импортных деталей, — говорит Константин Крохин. — Даже если техника собрана у нас, в ней достаточно большой процент импортных комплектующих, и они, конечно, подорожали. В среднем техника подорожала примерно в два раза.
Что будет с ценами дальше?
Второго повышения пока не ждут — даже несмотря на то, что после начала специальной операции на территории Украины инфляция резко пошла вверх и, по последним данным Центробанка, составляет 17,8%, а по оценкам экспертов, по итогам года она будет еще выше. Константин Крохин говорит, что по всем правилам цены на воду, тепло и электричество, наоборот, должны падать.
— Рост тарифов на коммунальные ресурсы всегда объяснялся ростом мировых цен на энергоносители. Так нам всегда говорили: там растет, и поэтому у нас растет. Когда там перестало расти, у нас продолжало расти. Если брать страны с такой же ситуацией, в которой сейчас оказались мы, страны, которые были под санкциями — Иран и Венесуэла, — у них цены на энергоносители, в том числе для потребителя, падали, — говорит он. — В условиях сокращения внешнеэкономического спроса на энергоресурсы, а все коммунальные ресурсы — производные энергоносителей, мы предполагаем, что энергоносители останутся в стране. Значит предложение на внутреннем рынке будет больше, и цены на энергоресурсы расти не должны. А если не растут цены на энергоресурсы, нет оснований для роста тарифов на коммунальные услуги.
Как экономить на коммуналке?
Глядя на растущие тарифы, многие начинают задумываться о том, как бы снизить свои платежи. Распространенный совет купить энергосберегающую технику подходит, мягко говоря, не всем. Есть и другие способы, вполне законные: для начала переставьте холодильник от батареи и проверьте счетчики, а подробно обо всех лайфхаках для коммунальной экономии читайте в этом материале.
Если вы экономите как можете, но платежи всё равно высоки — проверьте, не полагается ли вам субсидия на оплату коммунальных услуг. Претендовать на нее могут люди, существенная часть доходов которых уходит на оплату коммунальных услуг. Существенную часть каждый регион при этом определяет сам.
— У нас в Москве субсидию начисляют, если расходы на ЖКУ составляют 10% дохода, во многих субъектах — 15%, где-то — и 22%, — говорит депутат Галина Хованская. — Я задавала вопрос об этом президенту, и он со мной не только согласился, но и дал поручение правительству, однако оно до сих пор не выполнено. Получается так, что чем беднее и дотационней регион, тем больше нагрузка на семьи. А там семьи живут как раз, мягко говоря, не с такими доходами, как даже у пенсионеров в Москве.
Галина Хованская — председатель комиссии Госдумы РФ по обеспечению жилищных прав граждан, в прошлом председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
Размер субсидии регионы тоже определяют сами. А вот доходы считают по общим правилам: учитывают все зарплаты, пособия, пенсии, стипендии и даже деньги от сдачи бабушкиной квартиры. При этом если есть просроченные платежи, то сначала придется их погасить — потом уже субсидия.
Чтобы оформить субсидию, нужно предоставить паспорта заявителя и всех членов его семьи или свидетельства о рождении, если в семье есть дети младше
— Раньше бегали каждые три месяца документы предоставляли, потом перешли на шестимесячный цикл. В 2020 году из-за пандемии их стали автоматически продлевать на год. Надо было этот принцип оформить и не валять бюрократию, предоставлять субсидию на год, — считает Хованская.
Многие выплаты и пособия сегодня назначаются по одному заявлению — все остальные данные ответственное ведомство собирает у других самостоятельно. Так, например, работает Пенсионный фонд при назначении пособий на детей.
— Все параметры, которые есть в официальных структурах, должны сами аккумулироваться и актуализироваться автоматически, нечего человека гонять по всяким инстанциям собирать справки. Всё это возможно, было бы желание и программисты, — говорит Хованская. — При грамотном программировании всей логистики человеку в подавляющем большинстве случаев ходить никуда не надо, все данные есть в системе, потому что всё это функции публичной власти.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украинеподписаться в telegram
Она полагает, что в ближайшее время из-за роста инфляции и других проблем число людей, которые обращаются за субсидией, увеличится. На сколько — сможет сказать исполнительная власть, когда соберет информацию из регионов.