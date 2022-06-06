В России снова поднимают тарифы на коммуналку. Узнали, будут ли они и дальше расти вслед за инфляцией

Дело не только в людях: снежные зимы остро поставили вопрос с малой механизацией — техникой, которая может убрать снег там, где не проедет трактор, например, в заставленных машинами дворах. Эта техника подорожала.



— Особенность российского импортозамещения такова, что техники, полностью производимой в России, нет. В ней есть определенный процент импортных деталей, — говорит Константин Крохин. — Даже если техника собрана у нас, в ней достаточно большой процент импортных комплектующих, и они, конечно, подорожали. В среднем техника подорожала примерно в два раза.

Что будет с ценами дальше?

Второго повышения пока не ждут — даже несмотря на то, что после начала специальной операции на территории Украины инфляция резко пошла вверх и, по последним данным Центробанка, составляет 17,8%, а по оценкам экспертов, по итогам года она будет еще выше. Константин Крохин говорит, что по всем правилам цены на воду, тепло и электричество, наоборот, должны падать.



— Рост тарифов на коммунальные ресурсы всегда объяснялся ростом мировых цен на энергоносители. Так нам всегда говорили: там растет, и поэтому у нас растет. Когда там перестало расти, у нас продолжало расти. Если брать страны с такой же ситуацией, в которой сейчас оказались мы, страны, которые были под санкциями — Иран и Венесуэла, — у них цены на энергоносители, в том числе для потребителя, падали, — говорит он. — В условиях сокращения внешнеэкономического спроса на энергоресурсы, а все коммунальные ресурсы — производные энергоносителей, мы предполагаем, что энергоносители останутся в стране. Значит предложение на внутреннем рынке будет больше, и цены на энергоресурсы расти не должны. А если не растут цены на энергоресурсы, нет оснований для роста тарифов на коммунальные услуги.

