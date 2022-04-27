Глава Счетной палаты заявил, что Россия будет жить в сложной ситуации «полтора-два года»
По словам Алексея Кудрина, инфляция в этом году составит 20,7%
Сегодня, 27 апреля, на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин оценил экономическую ситуацию в России. По словам Кудрина, инфляция в 2022 году по базовому прогнозу составит 20,7%, а в 2023 году — более 6%. По предварительным оценкам Минэкономразвития, спад российской экономики в этом году составит 8,8%.
— Почти полтора-два года мы будем жить в очень сложной ситуации. Все ожидаемые в этом году сверхдоходы бюджета России от нефти и газа в 6,3 триллиона рублей будут потрачены на поддержку экономики, меры текущего плана правительства оцениваются более чем в 4 триллиона рублей, — отметил Алексей Кудрин.
Ранее глава Счетной палаты говорил о том, что Минфин и Минэкономразвития уточняют прогноз по ВВП РФ на 2022 год. Официальный прогноз снижения ожидался больше 10%. Также Алексей Кудрин заявлял, что инфляция по итогам года составит больше 20%.
СЮЖЕТ
В начале 2022 года правительство проиндексировало социальные пособия и пенсии из-за роста инфляции. После начала спецоперации президент России Владимир Путин поручил пересчитать МРОТ и другие важные социальные величины. Минтруда должно было подготовить предложения к 21 апреля, но пока о них ничего не известно.