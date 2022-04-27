Глава Счетной палаты заявил, что Россия будет жить в сложной ситуации «полтора-два года»

В начале 2022 года правительство проиндексировало социальные пособия и пенсии из-за роста инфляции. После начала спецоперации президент России Владимир Путин поручил пересчитать МРОТ и другие важные социальные величины. Минтруда должно было подготовить предложения к 21 апреля, но пока о них ничего не известно.