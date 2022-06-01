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Кризис-2022

В России 1 июня проиндексировали МРОТ и прожиточный минимум. Как теперь вырастут пособия?

И кто их сможет получить?

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От размера прожиточного минимума зависит большинство пособий на детей

От размера прожиточного минимума зависит большинство пособий на детей

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Во время заседания президиума Госсовета 25 мая Владимир Путин заявил, что пенсии, МРОТ и прожиточный минимум будут в июне внепланово повышены на 10%. Правительство на днях уже подписало соответствующее постановление. Мы посчитали, как вместе с ростом МРОТ и прожиточного минимума изменятся основные выплаты и пособия и кто теперь сможет получить больше денег.

Зачем нужны ПМ и МРОТ?

Минимальный размер оплаты труда используется для индексации минимальных зарплат — работодатель не имеет права платить меньше этой суммы сотруднику на полной ставке, так что тех, кто работает «за минималку», должно ждать повышение. Кроме того, МРОТ используют для расчета ряда пособий для тех, кто в последние два года проработал суммарно меньше 6 месяцев или получал меньше МРОТ. Это касается больничных, пособия по беременности и родам и пособия по безработице.

Прожиточный минимум бывает нескольких видов: на душу населения (грубо говоря, общий), детский, пенсионный и для трудоспособного населения. У каждой группы населения сумма своя, и на нее, как правило, завязаны суммы выплат. Например, доплату к пенсии назначают, если она ниже прожиточного минимума пенсионера, а от детского ПМ зависят суммы пособий на ребенка. Общий же прожиточный минимум используют для расчета нуждаемости семьи. В большинстве случаев пособие назначают, если доход семьи ниже прожиточного минимума на человека. Исключение только одно — пособие на первого и второго ребенка до трех лет. Его назначают тоже с учетом дохода, однако в этом случае нуждающимися считают семьи, где доход меньше двух прожиточных минимумов на человека. Таким образом, с повышением общего прожиточного минимума на пособие смогут рассчитывать и те семьи, которым прежде отказывали.

Прожиточные минимумы и минимальный размер оплаты труда выросли на 10%

Прожиточные минимумы и минимальный размер оплаты труда выросли на 10%

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Следует учитывать, что все виды прожиточных минимумов отличаются не только друг от друга, но и от региона к региону. Их все проиндексируют, но итоговая сумма всё равно будет разной.

Как проверить, назначат ли пособие?

Первым делом нужно рассчитать ежемесячный доход. Для этого разделите годовой доход семьи на 12 месяцев и на количество членов семьи. Учитываются не только зарплаты, но и доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, пособия, алименты, выплаты пенсионных накоплений правопреемникам, страховые выплаты, стипендии и гранты, денежное довольствие военнослужащих и силовиков, компенсации за исполнение государственных или общественных обязанностей, доходы от ценных бумаг, выигрышей, продажи и сдачи в аренду имущества, проценты по вкладам, содержание судей. Важная деталь: все доходы учитываются до вычета налогов. В этом материале мы рассказываем почему.

В пособии всё равно могут отказать?

Да. Для назначения пособий беременным женщинам, одиноким родителям, а также на детей от 3 до 7 и от 8 до 16 лет помимо ПМ используются также комплексная оценка нуждаемости и правило нулевого дохода. Исключение составляет только пособие на первого и второго ребенка до трех лет — его назначают только на основании доходов.

Как вырастут пособия?

Самое первое пособие на детей до трех лет равно размеру прожиточного минимума ребенка — 13 501 рубль. Пособия на детей от 3 до 7 и от 8 до 16 лет — дифференцированные: они зависят от степени нуждаемости семьи. Базовый размер пособия — 50% от детского ПМ, то есть в среднем по стране это 6750 рублей. Если вместе с пособием семья всё равно недотягивает до прожиточного минимума, выплату увеличивают еще на 25% (10 125 рублей в среднем). Если и этого недостаточно, государство платит 100% детского прожиточного минимума (13 501 рубль в среднем по стране). Также 50% детского ПМ платят нуждающимся одиноким родителям. Беременным женщинам в трудной жизненной ситуации выплачивают пособие в размере половины прожиточного минимума трудоспособного гражданина — 7586 рублей.

Куда подавать заявление?

Если вы уже получали пособие, вам его проиндексируют автоматически. Если право на пособие у вас появилось только сейчас, можете подать заявление на «Госуслугах», в МФЦ или отделении Пенсионного фонда.

СЮЖЕТ

Кризис-2022Кризис-2022

Обычно МРОТ и прожиточный минимум повышают раз в год, и 2022 год не стал исключением. Минимальный размер оплаты труда 1 января вырос с 12 702 до 13 793 рублей, средний по России прожиточный минимум — с 11 653 до 12 654 рублей. В марте Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам анонсировал повторное повышение этих показателей. Решение было связано с ростом цен: после начала военной операции на территории Украины инфляция в России резко пошла вверх.

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