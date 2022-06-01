В России 1 июня проиндексировали МРОТ и прожиточный минимум. Как теперь вырастут пособия?

Прожиточный минимум бывает нескольких видов: на душу населения (грубо говоря, общий), детский, пенсионный и для трудоспособного населения. У каждой группы населения сумма своя, и на нее, как правило, завязаны суммы выплат. Например, доплату к пенсии назначают, если она ниже прожиточного минимума пенсионера, а от детского ПМ зависят суммы пособий на ребенка. Общий же прожиточный минимум используют для расчета нуждаемости семьи. В большинстве случаев пособие назначают, если доход семьи ниже прожиточного минимума на человека. Исключение только одно — пособие на первого и второго ребенка до трех лет. Его назначают тоже с учетом дохода, однако в этом случае нуждающимися считают семьи, где доход меньше двух прожиточных минимумов на человека. Таким образом, с повышением общего прожиточного минимума на пособие смогут рассчитывать и те семьи, которым прежде отказывали.