Почему отказывают в пособии на детей от 8 до 16 лет? Считаем доходы по формуле от государства

Предполагается, что в скором времени размеры прожиточных минимумов вырастут: Владимир Путин анонсировал это еще в марте. Но пока соответствующих решений принято не было.



Как считать доход семьи?

Чтобы рассчитать ежемесячный доход, нужно разделить годовой доход семьи на 12 месяцев и на количество членов семьи. Учитываются не только зарплаты, но и доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, пособия, алименты, выплаты пенсионных накоплений правопреемникам, страховые выплаты, стипендии и гранты, денежное довольствие военнослужащих и силовиков, компенсации за исполнение государственных или общественных обязанностей, доходы от ценных бумаг, выигрышей, продажи и сдачи в аренду имущества, проценты по вкладам, содержание судей. Если в итоге на каждого придется меньше регионального ПМ — этому критерию семья соответствует.

