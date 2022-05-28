Цены рухнули на дно. Насколько выгоднее стало закупаться на «Алиэкспрессе» после укрепления рубля (было — стало)

Шикарные валютные курсы текущих дней привели к тому, что многие товары сейчас покупать весьма выгодно. К примеру, на популярной площадке «Алиэкспресс», где цена зависит от курса доллара, цены опустились ниже тех, что были еще до начала спецоперации. Самое время затариться впрок. Давайте сравним, как менялись цены на товары за последние три месяца и насколько выгодно их покупать сейчас. Подробнее — у Дмитрия Косенко.

