Цены рухнули на дно. Насколько выгоднее стало закупаться на «Алиэкспрессе» после укрепления рубля (было — стало)

Шикарные валютные курсы текущих дней привели к тому, что многие товары сейчас покупать весьма выгодно. К примеру, на популярной площадке «Алиэкспресс», где цена зависит от курса доллара, цены опустились ниже тех, что были еще до начала спецоперации. Самое время затариться впрок. Давайте сравним, как менялись цены на товары за последние три месяца и насколько выгодно их покупать сейчас. Подробнее — у Дмитрия Косенко.
56 рублей за доллар в минимуме за последние дни — да такой курс был в феврале 2018 года, и то держался недолго. Евро окончательно скатывается в пропасть по отношению к другим мировым валютам и стоит уже почти
Вот к примеру, монитор Lenovo ThinkVision T27p-10. Наш читатель рассказал, что на «Алиэкспрессе» в последние дни он стоил
Женский свитшот с надписью Disney в начале апреля стоил 1468 рублей, сейчас всего 994 рубля — чего бы не взять, раз дешевле стало почти на 50%. Это даже меньше, чем в феврале, до всего этого кризиса, — тогда было 1090 рублей.
Вот, пожалуйста, блок кнопок на руль автомобиля, в апреле он стоил 1006 рублей, сейчас — 756 рублей. Накладки на педали автомобиля — было 964 рубля, стало 609 рублей, до кризиса было 753 рубля. Чехол для «Айфона» до кризиса стоил 335 рублей, в апреле — 461 рубль, сейчас — 294 рубля.
На более дорогих вещах можно и сэкономить больше, вот, к примеру, мультимедийная система для автомобиля. Год назад она стоила
НГС в запросе спросил компанию «Алиэскпресс Россия» о том, насколько выросло число заказов за последнее время и какие товары стали самыми популярными, однако за три дня ответа не получил. Стоит также отметить, что валютные курсы могут начать резко меняться, доллар может подорожать, поэтому и цены на площадке станут другими.
Посмотрите, как в начале кризиса изменились цены на автозапчасти, масла и фильтры (было — стало).