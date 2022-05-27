Обнародованы доходы руководителей новосибирских учреждений культуры и их супругов — кто получает больше
Смотрим, сколько они получили за 2021 год и чем владеют
Руководители новосибирских театров отчитались о своих доходах за 2021 год. Сведения о доходах лиц, «замещающих отдельные должности в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Минкультуры РФ» опубликованы на официальном сайте министерства.
Доход генерального директора Новосибирского театра оперы и балета Ары Карапетян за год составил 7,55 миллиона рублей. Владеет квартирой (102 кв. метра). За год его супруга задекларировала 1,144 миллиона рублей. Владеет земельным участком (1236 кв. метров) и дачей (226 кв. метров). В пользовании у Ары Карапетян находится дача площадью 226 кв. метров и две квартиры — 30 и 100 кв. метров. Супруга владеет земельный участком площадью 1236 кв. метров и дачей (226 кв. метров). Также в пользовании у нее две квартиры (100 и 102 кв. метра).
Ректор Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки Жанна Левелина задекларировала доход в 4,587 миллиона рублей. В ее собственности находятся земельный участок площадью 651 кв. метр и квартира площадью 56,5 кв. метра. Супруг Жанны Левелиной владеет квартирой (52 кв. метра), владеет автомобилем «Киа Соренто XM FL». За год мужчина заработал чуть больше 997 тысяч рублей.
Директор Новосибирской специальной музыкальной школы Александр Марченко заработал 2,73 миллиона рублей. Супруга — 844 тысячи рублей, также владеет участком площадью 10 тысяч кв. метров и автомобилем «Ниссан Террано». Вместе супруги владеют квартирой площадью почти 70 кв. метров.
Директор Новосибирского государственного хореографического училища Александр Василевский заявил, что за год заработал 4,325 миллиона рублей. Владеет двумя гаражами и автомобилем «Мазда CX-5». Супруга задекларировала доход в 990 тысяч рублей, владеет авто «Тойота Лексус NX200». В ее собственности земельный участок площадью 437 кв. метров, и три жилых дома — 88,5, 108 и 128 кв. метров.
Владимир Кехман, который ранее руководил оперным, а ныне возглавляет МХАТ, за год заработал 22,417 миллиона рублей. В собственности его супруги указана квартира (197 кв. метров), та же квартира находится в пользовании двух несовершеннолетних детей. Также супруга владеет местом на подземной стоянке. За год она заработала 13,416 миллиона рублей. Еще одна квартира (почти 60 кв. метров) находится у семейства в пользовании.
Ранее мы сообщали, что большинство артистов НОВАТа из Японии, Европы и США покинули Россию после начала спецоперации. НГС удалось связаться с одним из них.