Обнародованы доходы руководителей новосибирских учреждений культуры и их супругов — кто получает больше

Руководители новосибирских театров отчитались о своих доходах за 2021 год. Сведения о доходах лиц, «замещающих отдельные должности в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Минкультуры РФ» опубликованы на официальном сайте министерства.

Доход генерального директора Новосибирского театра оперы и балета Ары Карапетян за год составил 7,55 миллиона рублей. Владеет квартирой (102 кв. метра). За год его супруга задекларировала 1,144 миллиона рублей. Владеет земельным участком (1236 кв. метров) и дачей (226 кв. метров). В пользовании у Ары Карапетян находится дача площадью 226 кв. метров и две квартиры — 30 и 100 кв. метров. Супруга владеет земельный участком площадью 1236 кв. метров и дачей (226 кв. метров). Также в пользовании у нее две квартиры (100 и 102 кв. метра).