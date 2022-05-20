Большинство артистов НОВАТа из Японии, Европы и США покинули Россию после начала спецоперации
НГС удалось связаться с одним из них
Большинство иностранных артистов балета уехали из НОВАТа после начала спецоперации на Украине. Эту информацию НГС сообщил источник в сфере культуры, подтвердили часть танцоров, сам театр и его бывший художественный руководитель Владимир Кехман.
— Сейчас балетная школа — неважно где, в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, — основа работы театра. Сейчас у нас ситуация, когда иностранцы практически все уехали от нас. И нам очень важно воспитывать собственные кадры. И значимость училища, находящегося напротив театра, — для нас самый краеугольный камень, с которым мы будем заниматься, — сообщил бывший художественный руководитель театра Владимир Кехман во время презентации новых балетных классов в НОВАТе на прошлой неделе.
В НОВАТе корреспонденту НГС сообщили, что из театра уволились пятеро артистов. В учреждении добавили, что это было их личное желание. При этом в театре остаются любимцы новосибирской публики — Коя Окава и Мидори Терада.
В театре подтвердили, что покинули театр и Россию: солист Кохей Фукуда (Япония), артисты кордебалета Кайто Хосоя (Япония), Эмили Абром (США), Изабелла Джеммелл (Канада) и Таня Палихова (Чехия), которая готовится стать матерью. Ситуация с Диего Эрнесто Кальдерон Армьен (Панама) сейчас решается.
Японец Кайто Хосоя в переписке с журналистом НГС в социальных сетях заявил, что решение покинуть Россию он принял спонтанно: на первых порах испугался, что авиасообщение между РФ и Японией будет прекращено и вернуться на родину впоследствии будет проблематично.
— В будущем я хотел работать в Европе. Если я в такой ситуации продолжу работать в России, то, наверное, сложно будет работать в самой Европе. Это не факт, но я так считаю и решил уехать, — пояснил Хосоя.
Артист добавил, что планировал работать в России еще 2–3 года перед переездом в Европу, и выразил сожаление, что его планам не суждено сбыться. Японец подчеркнул, что пока не расторг контракт с НОВАТом.
— Большинство иностранцев (артистов НОВАТа) уехали (из России). Мне кажется, по той же причине, — резюмировал Хосоя.
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Другие иностранные артисты НОВАТа вопросы журналиста НГС в соцсетях проигнорировали. Кохей Фукуда в Instagram* пишет, что скучает по новосибирскому театру, по друзьям и по водке и обещает своим коллегам скорую встречу.
Эмили Абром публикует сториз из Нью-Йорка. Судя по публикациям, Таня Палихова — в Чехии. Изабелла Джеммелл, по данным источника НГС, нашла работу в Дубае (ОАЭ).
Новосибирский театр оперы и балета почти завершил масштабный ремонт балетного крыла. На время работ артистам пришлось репетировать в других залах, так как этаж был полностью перекрыт. Корреспонденты НГС посмотрели, на что театр потратил 250 миллионов рублей.
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