Большинство артистов НОВАТа из Японии, Европы и США покинули Россию после начала спецоперации

Большинство иностранных артистов балета уехали из НОВАТа после начала спецоперации на Украине. Эту информацию НГС сообщил источник в сфере культуры, подтвердили часть танцоров, сам театр и его бывший художественный руководитель Владимир Кехман.

— Сейчас балетная школа — неважно где, в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, — основа работы театра. Сейчас у нас ситуация, когда иностранцы практически все уехали от нас. И нам очень важно воспитывать собственные кадры. И значимость училища, находящегося напротив театра, — для нас самый краеугольный камень, с которым мы будем заниматься, — сообщил бывший художественный руководитель театра Владимир Кехман во время презентации новых балетных классов в НОВАТе на прошлой неделе.