Балетное крыло отремонтировали в НОВАТе — смотрим, на что театр потратил четверть миллиарда (полы сделали с уклоном)

Новосибирский театр оперы и балета почти завершил масштабный ремонт балетного крыла. На время работ артистам пришлось репетировать в других залах, так как этаж был полностью перекрыт. Корреспонденты НГС посмотрели, на что театр потратил 250 миллионов рублей.

Ремонт балетного крыла в НОВАТе начался в прошлом году — его полностью перекрыли, поэтому артистам было нелегко. При этом театр за это время смог дать несколько громких премьер балетов. Потесниться пришлось специалистам из мастерской, которым помещения обещают вернуть уже в июле — после того как театр выйдет из отпуска.