Балетное крыло отремонтировали в НОВАТе — смотрим, на что театр потратил четверть миллиарда (полы сделали с уклоном)
Ремонт купола театр начнет уже 1 июня
Новосибирский театр оперы и балета почти завершил масштабный ремонт балетного крыла. На время работ артистам пришлось репетировать в других залах, так как этаж был полностью перекрыт. Корреспонденты НГС посмотрели, на что театр потратил 250 миллионов рублей.
Ремонт балетного крыла в НОВАТе начался в прошлом году — его полностью перекрыли, поэтому артистам было нелегко. При этом театр за это время смог дать несколько громких премьер балетов. Потесниться пришлось специалистам из мастерской, которым помещения обещают вернуть уже в июле — после того как театр выйдет из отпуска.
Деньги НОВАТ получил от Минкультуры и Минфина России. За 250 миллионов рублей отремонтировали балетные залы, помещения для отдыха, сделаны новые гримерки, душевые, туалетные и массажные комнаты.
— За последние несколько лет мы не останавливаемся, делаем всё время ремонт. На всё здание выделено более миллиарда рублей. И мы наконец-то привели в порядок все технические помещения и то, что касается артистов, — объяснил бывший художественный руководитель театра Владимир Кехман, при котором начинался ремонт.
Театру осталось отремонтировать мастерские огромной площади, и административные помещения. Но самое главное — это ремонт купола.
— К 80-летию, я надеюсь, мы полностью закончим весь ремонт. Театр построен и открыт в те тяжелейшие годы, чтобы он мог простоять после ремонта еще 100 лет, — отметил Кехман. — Купол, надеюсь, мы закончим к следующему дню рождения — к
Кехман заявил, что строители выработали технологии, чтобы отремонтировать полностью купол, не закрывая театр. К работам должны приступить уже с 1 июня.
В балетном крыле провели реконструкцию, и теперь вместо двух залов — три. Один из них размером с часть большой сцены, которая видна зрителю. Общая площадь балетных классов — 600 квадратных метров.
В театре отметили, что полы сделаны специально с уклоном в 3%, как и на главной сцене, чтобы артисты могли сразу репетировать все элементы, как будут исполнять их на показах.
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