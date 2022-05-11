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Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак прилетел в Новосибирск — что он делает в городе

Корреспондент НГС снял его при осмотре НОВАТа

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Владимир Кехман показал Андрею Турчаку ремонт балетного крыла

Владимир Кехман показал Андрею Турчаку ремонт балетного крыла

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В Новосибирск с официальным визитом прибыл Андрей Турчак, первый заместитель председателя Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России».

Сегодня, 11 мая, он принял участие в заседании регионального штаба по газификации Новосибирской области, сообщили НГС в правительстве региона. Также он должен посетить Форум секретарей местных отделений партии, который проходит сегодня в Новосибирске.

Андрей Турчак побывал и в НОВАТе. Его сопровождали губернатор Андрей Травников, сенатор Александр Карелин и председатель заксобрания НСО Андрей Шимкив.

Турчака сопровождали губернатор Андрей Травников, сенатор Александр Карелин и председатель заксобрания НСО Андрей Шимкив

Турчака сопровождали губернатор Андрей Травников, сенатор Александр Карелин и председатель заксобрания НСО Андрей Шимкив

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Владимир Кехман показал гостям отремонтированные балетные классы в НОВАТе. Деньги были выделены в 2020 году. Подробности о ремонте в театре обещали рассказать чуть позже.

— Всегда делаем всё оперативно. Надеемся, что скоро балет переедет в новое крыло, — отметил Владимир Кехман. — Большой зал сделали один в один, как наша основная сцена. И самое важное — появились новые гримерки, души, туалеты, кабинеты, спортзал и массажные кабинеты.

Балетный класс после ремонта

Балетный класс после ремонта

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Работы в помещениях продолжаются

Работы в помещениях продолжаются

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В марте прошлого года Новосибирск посетила делегация столичных чиновников — во главе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Высокому гостю показали новый почтовый терминал, центр вирусологии «Вектор», но основным пунктом программы стал визит в Новосибирский государственный университет.

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Андрей ТурчакНОВАТНовосибирская область
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