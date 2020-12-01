Новосибирский театр оперы и балета готовится к ремонту купола и балетного крыла

В 2021–2022 году новосибирский театр оперы и балета планирует ремонт, на который будет выделено больше 1,3 миллиарда рублей.

— В следующем году планируем, во-первых, ремонт купола, во-вторых, ремонт блока «Е» — это балетное крыло порядка четырех тысяч квадратных метров, также планируется укомплектование оборудованием репетиционной сцены, которая ранее была обновлена. В общей сложности выделено более 1,3 миллиарда рублей, — передает слова художественного руководителя театра Владимира Кехмана пресс-служба НОВАТа.