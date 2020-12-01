Новосибирский театр оперы и балета готовится к ремонту купола и балетного крыла

В 2021–2022 году новосибирский театр оперы и балета планирует ремонт, на который будет выделено больше 1,3 миллиарда рублей.
— В следующем году планируем, во-первых, ремонт купола, во-вторых, ремонт блока «Е» — это балетное крыло порядка четырех тысяч квадратных метров, также планируется укомплектование оборудованием репетиционной сцены, которая ранее была обновлена. В общей сложности выделено более 1,3 миллиарда рублей, — передает слова художественного руководителя театра Владимира Кехмана пресс-служба НОВАТа.
Общественники давно заявляли об аварийном состоянии купола театра — так, в мае этого года в НОВАТе с проверкой приходили активисты, представитель прокуратуры профессор академии водного транспорта Геннадий Чибряков, который уверял, что купол оперного театра может обрушиться в любой момент.
— Ремонт театра и начинался с большими нарушениями. В итоге самым опасным элементом оказался купол. Под куполом находятся все зрители. Сейчас их 1700 с лишним и 100 человек оркестра. Есть маленькая особенность нашего театра, это ошибка проектирования 1930-х годов: когда вы заходите в зал, вы глаза поднимаете и видите красивый купол. А это не купол, это диск, и на потолках висит огромный тяжелый потолок. Все тросики, которые были, сейчас скоро сто лет этим тросикам. Купол может обрушиться в любой момент. На купол мы уже не первый раз идем. И что мы там увидели? Страх, купол просел на метр восемьдесят, — говорил тогда профессор академии водного транспорта Геннадий Чибряков.
Однако экспертиза не подтвердила аварийное состояние купола, а сам Кехман в интервью НГС утверждал, что купол находится в пределах максимально допустимой нагрузки.
— В этом году мы готовы оплатить оборудование, которое нужно для ремонта купола. Уже подписали контракт на проектирование. И в следующем году при наличии финансирования мы могли бы всё это реализовать. После того как проект будет готов, станут известны точные параметры, как и когда это можно сделать, мы соберем совет с учетом мнения местных архитекторов, которые занимают конструктивную позицию, за исключением Чибрякова, который почему-то жалуется на нас во все инстанции, причем он обвиняет не нас, а обвиняет тех, кто проводил реконструкцию
В мае у НОВАТа появилась дорогостоящая подсветка — мы опубликовали впечатляющее видео новосибирского фотографа Вадима Махорова, как с высоты выглядит театр с новой подсветкой.