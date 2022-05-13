СЕЙЧАС +9°С
Пробки 4/10
usd 65.79
eur 68.78
Тема дня«С 14 этажа видно, как бегут крысы»
Все новости
Все новости
Фоторепортаж

НОВАТу исполнилось 77: как прошел гала-концерт ко дню рождения театра — 10 фото

На праздничный гала-концерт пригласили множество столичных звезд

32
Театр был открыт через три дня после победы в Великой Отечественной войне в 1945 году

Театр был открыт через три дня после победы в Великой Отечественной войне в 1945 году

Поделиться

Новосибирскому театру оперы и балета вчера, 12 мая, исполнилось 77 лет. НОВАТ был открыт через три дня после победы в Великой Отечественной войне в 1945 году. Праздник в этом году отметили гала-концертом. Корреспонденты НГС посмотрели, чем артисты удивляли новосибирского зрителя.

Программу концерта открыл хор «Славься!» из оперы «Иван Сусанин» Михаила Глинки. Это было первое произведение, которое прозвучало на этой сцене 77 лет назад, и театр не стал изменять своей традиции.

Программу концерта открыл хор «Славься!» из оперы «Иван Сусанин» Михаила Глинки

Программу концерта открыл хор «Славься!» из оперы «Иван Сусанин» Михаила Глинки

Поделиться

В балетных произведениях был сделан акцент на сольных и парных выступлениях

В балетных произведениях был сделан акцент на сольных и парных выступлениях

Поделиться

В программе было множество приглашенных артистов из Большого и Михайловского театров. В балетной программе новосибирские зрители смогли увидеть партии из произведений, которые в НОВАТе не показывают. Среди них — адажио Кармен и Хозе из балета «Кармен-сюита», па-де-де из балета «Талисман», хореографическая композиция на музыку Рахманинова «Весенние воды».

Выступали и новосибирские артисты балета — Роман Полковников, Анна Жарова, Ольга Гришенкова, Анна Гермизеева и Никита Ксенофонтов. Последний блестяще исполнил гопак из балета «Тарас Бульба», чем сорвал бурные овации зала.

Адажио Кармен и Хозе из балета «Кармен-сюита» исполнили Элеонора Севенард и Денис Родькин из Большого театра

Адажио Кармен и Хозе из балета «Кармен-сюита» исполнили Элеонора Севенард и Денис Родькин из Большого театра

Поделиться

Прозвучала волшебная музыка Чайковского

Прозвучала волшебная музыка Чайковского

Поделиться

Оперные произведения сменяли балетные

Оперные произведения сменяли балетные

Поделиться

Отдельно хочется сказать о зале — он был продан полностью и очень живо реагировал на происходящее на сцене. Постоянная смена произведений оперы и балета придала особую динамику концерту. Время пролетело очень быстро. Масштабность концерта создавали именно оперные певцы, в балетных произведениях был сделан акцент на сольных и парных выступлениях.

Волшебные голоса наших Гурия Гурьева, Софии Бачаевой, Ольги Колобовой, Дарьи Шуваловой, Андрея Денисова и других именитых артистов никого в зале не оставили равнодушными.

Волшебные голоса артистов заворожили зал

Волшебные голоса артистов заворожили зал

Поделиться

У концерта было два отделения

У концерта было два отделения

Поделиться

Новосибирские артисты балета продемонстрировали свое мастерство

Новосибирские артисты балета продемонстрировали свое мастерство

Поделиться

Режиссером гала-концерта был Владимир Кехман.

Приглашенные артисты балета — премьеры Денис Родькин и Владислав Лантратов, солистки Элеонор Севенард и народная артистка России Мария Александрова, звезды балета Михайловского театра — Анастасия Соболева и Виктор Лебедев, Ирина Перрен и Марат Шемиунов. Арии, дуэты, ансамбли из оперных шедевров из приглашенных артистов исполняли солистка Михайловского театра Софья Файнберг, солист театра «Геликон-Опера» Алексей Тихомиров.

Солист театра «Геликон-Опера» Алексей Тихомиров блестяще исполнил песню варяжского гостя из оперы «Садко»

Солист театра «Геликон-Опера» Алексей Тихомиров блестяще исполнил песню варяжского гостя из оперы «Садко»

Поделиться

Что еще почитать о культуре


Актер и телеведущий Марат Башаров выступит на сцене Оперного театра в Новосибирске в премьере балета «Конек-Горбунок». Он сыграет роль царя. Партия Башарова хоть и не танцевальная, но всё же одна из главных. Корреспондент НГС поговорила с артистом и узнала, почему он решился выступить в Новосибирске.

В середине февраля в Новосибирске с успехом прошла премьера балета «Тщетная предосторожность» в НОВАТе. В двух премьерных спектаклях на сцену вышел народный артист Николай Цискаридзе — билеты были проданы задолго до представлений.

По теме 5

НОВАТОперный театрбалетопера
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2