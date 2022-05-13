НОВАТу исполнилось 77: как прошел гала-концерт ко дню рождения театра — 10 фото

НОВАТу исполнилось 77: как прошел гала-концерт ко дню рождения театра —
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На праздничный гала-концерт пригласили множество столичных звезд
Новосибирскому театру оперы и балета вчера,
Программу концерта открыл хор «Славься!» из оперы «Иван Сусанин» Михаила Глинки. Это было первое произведение, которое прозвучало на этой сцене 77 лет назад, и театр не стал изменять своей традиции.
В программе было множество приглашенных артистов из Большого и Михайловского театров. В балетной программе новосибирские зрители смогли увидеть партии из произведений, которые в НОВАТе не показывают. Среди них — адажио Кармен и Хозе из балета «Кармен-сюита», па-де-де из балета «Талисман», хореографическая композиция на музыку Рахманинова «Весенние воды».
Выступали и новосибирские артисты балета — Роман Полковников, Анна Жарова, Ольга Гришенкова, Анна Гермизеева и Никита Ксенофонтов. Последний блестяще исполнил гопак из балета «Тарас Бульба», чем сорвал бурные овации зала.
Отдельно хочется сказать о зале — он был продан полностью и очень живо реагировал на происходящее на сцене. Постоянная смена произведений оперы и балета придала особую динамику концерту. Время пролетело очень быстро. Масштабность концерта создавали именно оперные певцы, в балетных произведениях был сделан акцент на сольных и парных выступлениях.
Волшебные голоса наших Гурия Гурьева, Софии Бачаевой, Ольги Колобовой, Дарьи Шуваловой, Андрея Денисова и других именитых артистов никого в зале не оставили равнодушными.
Режиссером гала-концерта был Владимир Кехман.
Приглашенные артисты балета — премьеры Денис Родькин и Владислав Лантратов, солистки Элеонор Севенард и народная артистка России Мария Александрова, звезды балета Михайловского театра — Анастасия Соболева и Виктор Лебедев, Ирина Перрен и Марат Шемиунов. Арии, дуэты, ансамбли из оперных шедевров из приглашенных артистов исполняли солистка Михайловского театра Софья Файнберг, солист театра «Геликон-Опера» Алексей Тихомиров.
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