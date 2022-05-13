НОВАТу исполнилось 77: как прошел гала-концерт ко дню рождения театра — 10 фото

Новосибирскому театру оперы и балета вчера, 12 мая , исполнилось 77 лет. НОВАТ был открыт через три дня после победы в Великой Отечественной войне в 1945 году. Праздник в этом году отметили гала-концертом. Корреспонденты НГС посмотрели, чем артисты удивляли новосибирского зрителя.

Программу концерта открыл хор «Славься!» из оперы «Иван Сусанин» Михаила Глинки. Это было первое произведение, которое прозвучало на этой сцене 77 лет назад, и театр не стал изменять своей традиции.