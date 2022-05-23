Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова задекларировала
2,4 миллиона рублей. Ее муж — в 17,7 раза больше
Заместители мэра Новосибирска отчитались о доходах за 2021 год
Заместители мэра Новосибирска отчитались о доходах за минувший год, декларации опубликованы на муниципальном портале.
Первый заместитель мэра Новосибирска Борис Буреев задекларировал доход в
Еще один первый заместитель мэра города Новосибирска, Геннадий Захаров, заработал за 2021 год
Заместитель мэра Валерий Шварцкопп задекларировал 3,032 миллиона рублей (включая доход от продажи земельного участка). В его собственности указаны две квартиры и автомобиль Hyundai Tucson.
Заместитель мэра Новосибирска Артем Скатов заработал 2,473 миллиона рублей за минувший год. Чиновник владеет автомобилями Skoda Fabia и Skoda Octavia, а также двумя квартирами.
Заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов заработал 2,415 миллиона рублей за 2021 год. В его собственности указаны квартира и автомобиль Toyota Land Cruiser.
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова заработала в 2021 году 2,455 миллиона рублей. В ее декларации указаны три земельных участка (общая площадь — почти 60 тысяч квадратов), жилой дом и две квартиры общей площадью свыше 400 квадратных метров. Супруг Терешковой — Дмитрий Терешков (владелец хлебозавода «Восход») — заработал за год 43,5 миллиона рублей.
21 мая губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть задекларировали свои доходы за 2021 год. Они практически не изменились с 2020 года. Тем же днем свои декларации опубликовали и министры, среди них есть те, кто заработал больше губернатора.