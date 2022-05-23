Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова задекларировала 2,4 миллиона рублей. Ее муж — в 17,7 раза больше

21 мая губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть задекларировали свои доходы за 2021 год. Они практически не изменились с 2020 года. Тем же днем свои декларации опубликовали и министры, среди них есть те, кто заработал больше губернатора.

