Home Credit уходит из России. Что изменится для клиентов
Международная финансовая компания пришла в нашу страну 20 лет назад
Чешская инвестиционная группа PPF уходит из России и продает входящий в ее состав банк «Хоум Кредит» (ХКФБ). Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном 17 мая на сайте международной компании. Услугами этого банка в России пользуется каждая третья семья. Разбираемся, что будет с финансовым учреждением и на что обратить внимание владельцам карт, вкладчикам и тем, кто взял кредиты.
Кто купит банк
Чешская инвестгруппа PPF подписала соглашение о продаже российских банковских активов и дочерних компаний группе индивидуальных инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным. Сумма сделки не уточняется. Также будет продан банк Home Credit в Казахстане — акционерам и избранным топ-менеджерам PPF и Home Credit.
— «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и его дочерние компании работают эффективно и в соответствии с текущей нормативно-правовой базой в России и Казахстане. Сделка будет проведена упорядоченно и структурировано, чтобы обеспечить преемственность для сотрудников и клиентов «Хоум Кредит», — говорится в сообщении.
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» (банк «Хоум Кредит») — «дочка» Home Credit в России, работает под этим брендом с 2002 года. Банк принадлежит голландской Home Credit, которая входит в состав чешской группы компаний PPF. По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» принадлежит публичной компании с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит Н.В.» (99,99%) и «Хоум Кредит Интернешнл А.С.» (0,0081%). У него более 36 миллионов клиентов, «Хоум Кредит» входит в число 40 крупнейших банков России.
Иван Тырышкин — знаковая фигура для российского финансового рынка. Возглавлял ключевой департамент ФКЦБ — регулирования профессиональных участников рынка ценных бумаг, работал председателем правления Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Был президентом Российской торговой системы. Один из основателей и акционеров «СПБ Биржи», сейчас возглавляет ее совет директоров.
Выдавали кредиты на телефоны и холодильники
В России банк «Хоум Кредит» появился в 2002 году. Специализировался на выдаче потребительских кредитов в магазинах на бытовую технику и электронику. Эта услуга пользовалась популярностью — порой кредитный специалист за день оформлял 40 кредитов. Потом учреждение переросло кредитную историю и занялось разными сервисами и продуктами, самый известный — карта «Польза».
В России действует около 100 тысяч точек продаж. Банк обслуживает более 36 миллионов человек.
Мы попросили представителей банка «Хоум Кредит» прокомментировать, как смена собственника скажется на его работе.
— Банк работает в обычном режиме. Все продукты, услуги и сервис предоставляем в полном объеме. Мы работаем на российском рынке 20 лет. И нам удалось добиться многого. Услугами банка пользуется каждая третья российская семья. Банк первым на российском рынке запустил рассрочку в социальной сети. Мобильное приложение и онлайн-заявка на кредит входят в топы рейтингов Markswebb, — сообщили в пресс-службе банка «Хоум Кредит». — Приход нового инвестора с репутацией, опытом и экспертизой на финансовом и финтех рынках будет способствовать дальнейшему повышению технологичности банка и предоставлению самых современных услуг нашим клиентам.
В Центробанке не стали комментировать продажу банка, так как это хозяйственная деятельность компаний.
«Следите за платежами»
Эксперты говорят, что для вкладчиков ничего не изменится до окончания срока договора.
— Для заемщиков могут измениться реквизиты платежа. Нужно поднять договор, посмотреть, как в нем прописан порядок и, главное, способ уведомления клиента банком, и внимательно следить за поступающими сообщениями. Направив сообщение о смене реквизитов, банк выполняет свои обязательства по отношению к клиенту, и в случае непоступления платежа вина будет на стороне заемщика. Испортится кредитная история, — предупредила представитель Ассоциации развития финансовой грамотности Мария Румянцева. — То же самое касается владельцев счетов, куда они получают платежи: поменяются некоторые платежные реквизиты. То есть, если у кого-то настроен автоплатеж по реквизитам в этом банке (например, те же алименты), то платежи проходить перестанут.
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По словам экспертов, еще есть риск, что историю со сменой владельца могут использовать мошенники. Например, будут обзванивать клиентов с предложениями перевести средства на какой-либо временный, транзитный и тому подобный счет под предлогом «спасения» от вывода активов за рубеж предыдущими собственниками. Здесь совет простой — кладите трубку. А все возникшие вопросы задавайте по официальным каналам банка.