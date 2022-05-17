Home Credit уходит из России. Что изменится для клиентов

Иван Тырышкин — знаковая фигура для российского финансового рынка. Возглавлял ключевой департамент ФКЦБ — регулирования профессиональных участников рынка ценных бумаг, работал председателем правления Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Был президентом Российской торговой системы. Один из основателей и акционеров «СПБ Биржи», сейчас возглавляет ее совет директоров.



Выдавали кредиты на телефоны и холодильники

В России банк «Хоум Кредит» появился в 2002 году. Специализировался на выдаче потребительских кредитов в магазинах на бытовую технику и электронику. Эта услуга пользовалась популярностью — порой кредитный специалист за день оформлял 40 кредитов. Потом учреждение переросло кредитную историю и занялось разными сервисами и продуктами, самый известный — карта «Польза».

