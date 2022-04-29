Получили? Поделитесь. С каких переводов по карте придется заплатить налог
Читаем законы вместе с юристом
В последние годы российские власти активно меняют налоговое законодательство: появились налоги на богатство и на проценты по вкладам, изменились некоторые правила вычетов, а семьям с двумя детьми разрешили не платить налог с продажи жилья. Еще одно относительно недавнее изменение — в 2021 году у налоговой службы в России появилось больше доступа к банковской информации россиян, после которого многих стало интересовать, не потребует ли налоговая ФНС платить за каждый перевод. Разбираемся, в каком случае на самом деле у налоговой появится желание выставить вам счет.
Нужно ли платить налоги с каждого перевода?
Нет. Как объясняет юрист, руководитель практики налогового права и налоговых споров юридической фирмы «Мазка, Метёлкин, Бушмин и Партнеры» Ярослав Летуто в России не существует закона, который обязывает платить налог при переводе с карты на карту.
— Обязанность уплатить налог возникает в случае получения дохода, который подлежит налогообложению по действующему законодательству, — говорит юрист. — Например, деньги, полученные вами от близких родственников в качестве подарка на день рождения, не подлежат учету при расчете дохода, с которого вы обязаны уплатить налог.
Есть и другие поступления, с которых не нужно платить налог — например, пособия, алименты и ряд других, все они перечислены в Налоговом кодексе.
А когда нужно платить?
Большинство доходов все-таки налогом облагаются: при определении налоговой базы учитываются все доходы. То есть если вы получаете переводы за какие-то услуги, например, печете тортики на заказ, ремонтируете мебель, сдаете квартиру в аренду — с этого нужно заплатить налог.
— Обязать могут в случае, если налоговый орган при проведении налоговой проверки установит, что вы не декларируете свои доходы в полном объеме, — объясняет юрист. — В таком случае налоговый орган составит акт налоговой проверки, в котором укажет сумму, которую вы, по его мнению, не доплатили, пени и штраф.
Налоговая всегда следит за переводами?
Нет. Постоянно за вашими счетами следит банк, а ФНС может поинтересоваться переводами только в рамках своих «контрольных мероприятий».
— Пожалуй, самый распространенный случай — проведение налоговой проверки в отношении физического лица либо истребование у физического лица при проверке иного лица, — говорит юрист. — Стоит отметить, что при указанном случае истребование должно быть согласовано руководителем вышестоящего налогового органа. Также данные сведения могут быть получены в рамках международного запроса.
Основанием для проведения проверки, согласно ранее данным ФНС разъяснениям, может стать любая информация о том, что физлицо нелегально осуществляет предпринимательскую деятельность.
Как ФНС докажет, что это не подарки?
Юрист Ярослав Летуто говорит, что такая возможность у налоговиков есть. Ведомство для своих проверок использует не только сухие цифры на вашей карте.
— Не стоит забывать, что сейчас ФНС — один из самых цифровизированных государственных органов и, помимо классических способов доказывания (допросы, осмотры, истребование документов у третьих лиц), прибегает еще к анализу соцсетей и торговых площадок типа «Авито», «Юла», — говорит он. — В итоге доказательственная база, которую может собрать налоговая, очень существенная и позволяет доказать нарушение налогового законодательства.
С продажи старого шкафа тоже нужно платить налог?
Как правило, нет, если вы продаете подержанные вещи. Во-первых, если вы владели каким-либо имуществом дольше трех лет (с недвижимостью другие правила), то вы освобождаетесь от НДФЛ при его продаже. Во-вторых, вам не нужно платить подоходный налог, если вы продали что-то дешевле, чем купили, а с подержанными вещами обычно так оно и бывает. Но если вы используете интернет-площадку для продажи своего продукта, перепродажи каких-то товаров или рекламы своих услуг, то налоги платить надо.
И сколько придется заплатить?
Это как повезет. Если налоговая просто решит, что вы не доплачивали налог, то придется его, во-первых, доплатить, а во-вторых, заплатить штраф: от 20% до 40% неуплаченной суммы налога.
— В самом плохом случае вас могут признать фактически предпринимателем и, помимо налога на доход, начислить еще и налог на добавленную стоимость, — говорит юрист.
Налог на добавленную стоимость (НДС) сейчас составляет 20%.
Можно ли оспорить это решение?
Да, если налоговики действительно неправы, у налогоплательщика есть шансы успешно оспорить решение в вышестоящем налоговом органе или суде.
Что еще нужно знать о переводах между картами?
Осенью 2021 года Центробанк выпустил методичку для банков, в которой рекомендовал внимательно следить за подозрительными счетами, через которые могут отмывать деньги или финансировать терроризм. Был перечислен и список «тревожных звоночков», среди которых слишком много операций с физлицами (более 30 в день) или контрагентов-физлиц (более 50 в месяц), переводы больше 100 тысяч рублей в день, зачисление и списание средств в течение 12 часов одних суток, отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата коммунальных услуг, иных услуг и товаров) и другие. При подозрении на отмывание доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма банк имеет право отказать в операции, а после двух таких отказов ЦБ рекомендует банку расторгнуть кредитный договор.