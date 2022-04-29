Получили? Поделитесь. С каких переводов по карте придется заплатить налог

Нужно ли платить налоги с каждого перевода?

Нет. Как объясняет юрист, руководитель практики налогового права и налоговых споров юридической фирмы «Мазка, Метёлкин, Бушмин и Партнеры» Ярослав Летуто в России не существует закона, который обязывает платить налог при переводе с карты на карту.



— Обязанность уплатить налог возникает в случае получения дохода, который подлежит налогообложению по действующему законодательству, — говорит юрист. — Например, деньги, полученные вами от близких родственников в качестве подарка на день рождения, не подлежат учету при расчете дохода, с которого вы обязаны уплатить налог.



Есть и другие поступления, с которых не нужно платить налог — например, пособия, алименты и ряд других, все они перечислены в Налоговом кодексе.



А когда нужно платить?

Большинство доходов все-таки налогом облагаются: при определении налоговой базы учитываются все доходы. То есть если вы получаете переводы за какие-то услуги, например, печете тортики на заказ, ремонтируете мебель, сдаете квартиру в аренду — с этого нужно заплатить налог.

