Заберите свои деньги: как получить вычет без похода в налоговую

Да, вычеты можно получать за близких родственников — супругов, детей, родителей.

Если кто-то из супругов раньше уже исчерпал свое право на имущественный вычет, его получит другой супруг. Даже если он не оплачивает ипотеку. Ведь и имущество, и долги за него у них общие. Здесь главное — приложить к декларации свидетельство о браке и заявить два вида вычетов: часть расходов на квартиру и уплаченные проценты. В случае с покупкой квартиры без ипотеки — та же ситуация, только, понятное дело, без вычета по ипотечным процентам.



Если один из супругов не работает (и, соответственно, не может получить льготу от государства), то получить деньги за его лечение может другой. Воспользоваться правом получения вычета может как муж, так и жена. Из бумаг в этом случае необходимо представить свидетельство о браке и справку, подтверждающую, что у второго супруга нет официальной работы.

Еще один момент — пенсия, которая налогами не облагается, соответственно, неработающий пенсионер получить социальный налоговый вычет за лечение не может. Но лечение пенсионера могут оплатить его работающие дети. В этом случае вычет получат они. Чеки должны быть оформлены на имя трудоустроенного гражданина, но в них должно быть указано, кто проходил лечение. Кроме того, нужны документы, подтверждающие степень родства.

Родители детей старше 18 лет могут воспользоваться льготами для совершеннолетнего ребенка, учащегося на очной форме в высшем или среднем специальном учебном заведении. Заочники воспользоваться таким преимуществом не могут.



Вы также можете рассчитывать на налоговый вычет по расходам на обучение, если оплачивали очную учебу своих детей в возрасте до 24 лет, опекаемых до 18 лет, бывших опекаемых до 24 лет (после прекращения над ними опеки или попечительства), а также брата или сестры в возрасте до 24 лет (общие у вас оба родителя или только один, не имеет значения).

Чем еще могут быть полезны семейные узы, читайте в нашем материале — как получить налоговые вычеты за себя и супруга.

