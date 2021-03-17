Налоговая получила больше доступа к банковской тайне. Как это нас коснется?

1
Что произошло?
В феврале Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации. Среди прочего изменения вносятся в статью 86, которая регламентирует обязанности банков, связанные с осуществлением налогового контроля. В ней появляется подпункт 2.1, обязующий банки по запросу в течение трех дней делиться с налоговой дополнительной информацией.
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2
Что теперь будет знать налоговая?
На самом деле ФНС и так получала много информации — банки обязаны сообщать налоговикам об открытии или о закрытии счетов, вкладов, изменении реквизитов и многом другом. Изменения дают налоговой возможность узнать информацию не только о том, на кого счет открыт, но и о том, кто пользуется им по доверенности. По запросу банк должен предоставить копии паспортов лиц, имеющих доступ к деньгам на счете, доверенности, договор на открытие счета и использование интернет-банка, карточки с образцами подписей и оттиска печати, а также информацию о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях и представителях клиента.
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3
Данные могут узнать в любой момент?
Нет, информация предоставляется по запросу. Законом предусмотрен конкретный список ситуаций, когда ФНС может затребовать информацию у банка. Например, основанием для запроса про организацию или ИП может стать налоговая проверка, истребование документов, решение о взыскании налога, приостановлении операций или отмене приостановления. Данными физлица могут поинтересоваться при согласии руководителя вышестоящего налогового органа, руководителя ФНС или его заместителя, а также при проведении налоговой проверки либо истребовании у него документов. И наконец данные могут потребовать на основании запроса уполномоченного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных международными договорами.
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4
Зачем это нужно?
В ФНС объясняют, что изменения «вводятся для повышения эффективности риск-ориентированного подхода при проведении налогового контроля и предотвращения ущерба от недобросовестных налогоплательщиков, применяющих различные схемы для ухода от налогов». Если совсем просто: налоговая сможет увидеть всех аффилированных лиц, а не только номинальных директоров компаний или владельцев счета.
— Раньше налоговая видела компанию и директора, а кто совершал операции, было непонятно, потому что это уже были внутренние документы, — объясняет экономист Максим Марамыгин. — В налоговую документы уходили за подписью директора. Сейчас они могут посмотреть, кто помимо директора имеет доступ к счету, хотя формально никак не числится.
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5
Кого это коснется?
В ФНС утверждают, что на добросовестных налогоплательщиков новый закон не скажется. Он также не предусматривает получения доступа к выпискам по операциям на счетах и вкладам физических лиц.
— Режим получения таких сведений останется таким же, как сейчас, — цитирует сообщение ведомства ТАСС. — Только при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) ФНС России при проведении налоговых проверок в отношении этих лиц либо истребовании у них документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 НК РФ.
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