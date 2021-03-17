Налоговая получила больше доступа к банковской тайне. Как это нас коснется?

В ФНС объясняют, что изменения «вводятся для повышения эффективности риск-ориентированного подхода при проведении налогового контроля и предотвращения ущерба от недобросовестных налогоплательщиков, применяющих различные схемы для ухода от налогов». Если совсем просто: налоговая сможет увидеть всех аффилированных лиц, а не только номинальных директоров компаний или владельцев счета.



— Раньше налоговая видела компанию и директора, а кто совершал операции, было непонятно, потому что это уже были внутренние документы, — объясняет экономист Максим Марамыгин. — В налоговую документы уходили за подписью директора. Сейчас они могут посмотреть, кто помимо директора имеет доступ к счету, хотя формально никак не числится.

