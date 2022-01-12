Накопил? Делись! Кому придется заплатить налог по вкладу в 2022 году

С начала этого года тем, кто планировал заработать на вкладах больше остальных, придется платить с этих вкладов налог, тоже — больше остальных. Положили в банковскую кубышку больше миллиона рублей? Будьте добры, заплатите НДФЛ с процентов.
За какой период будут взимать налоги?
Законопроект, согласно которому налогом стали облагать доходы по вкладам, приняли в прошлом году, но действовать он начал только в этом году. Согласно закону, налогом облагается совокупный процентный доход по вкладам за истекший год, это значит, что первые налоговые выплаты миллионерам начислят на доходы с депозитов, полученные в 2021 году.
Какая часть дохода облагается налогом?
Весь доход, который вы получили, НДФЛ не облагается. Остается минимум, который налоговая не трогает. Не облагаемую налогом сумму рассчитывают каждый год и одинаково для всех. Берут ключевую ставку ЦБ на 1 января года, за который начислен налог (в нашем случае это 1 января 2021 года, тогда ставка составляла 4,25%), и умножают на миллион рублей. Таким образом, за 2021 год налогообложению будет подлежать процентный доход, превышающий 42,5 тысячи рублей. Налоговая ставка для него составит 13% вне зависимости от того, является владелец вкладов налоговым резидентом России или нет. Если же ваш доход, полученный в виде процентов по вкладам, меньше обозначенной суммы, платить налог не придется.
Также стоит помнить, что теперь при доходах свыше 5 миллионов рублей налоговая ставка увеличивается — она составляет 650 тысяч рублей и 15% от суммы доходов, превышающей 5 миллионов рублей.
По ожиданиям Минфина, в 2022 году российский бюджет получит 108,3 миллиарда рублей от НДФЛ с доходов в виде процентов по вкладам. В 2023, по прогнозу ведомства, этот показатель составит 111,5 миллиарда рублей, а в 2024 — 114,9 миллиарда рублей.
Когда можно не платить налог по вкладам?
Избежать налога по вкладам можно в двух случаях:
- если процентная ставка по вкладу меньше 1%;
- если у вас открыт эскроу-счет, который используют в сделках, чтобы снизить риски.
А если у меня вклад в долларах?
Если полученные доходы номинированы в иностранной валюте, они пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России на дату фактического получения дохода. Колебание курса при расчете суммы НДФЛ не учитывается.
Когда надо будет заплатить налог?
Чтобы расквитаться с новым налогом, у вас есть почти год — впервые его надо будет заплатить до 1 декабря 2022 года. И помните: формироваться налоговая база начала только в этом году, так что если вы получали проценты в 2020 году и раньше, то они учитываться не будут. А налоги за текущий год оплатите потом — в 2023 году.
Кстати, для доходов по вкладам в 2022 году расчет будут проводить на основании уже новой ключевой ставки — 8,5%. Это значит, что налогообложению в 2023 году будет подлежать весь процентный доход по вкладам, превышающий 85 тысяч рублей.
Куда подавать декларацию?
Декларацию подавать вообще не придется. Не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, банки обязаны самостоятельно отправить сведения в налоговую. После этого специально обученные люди из ФНС рассчитают сумму налога, сформируют уведомление и направит его вам по почте вместе с имущественными налогами. Также его можно будет найти в личном кабинете налогоплательщика.
А если я не заплачу?
Здесь правила для всех одинаковы: не заплатили налоги — получите пени. Других мер, кроме увеличения суммы задолженности, у налоговой для вас нет и быть не может — в силу прямого указания Пленума Высшего арбитражного суда РФ.