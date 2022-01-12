Накопил? Делись! Кому придется заплатить налог по вкладу в 2022 году

Куда подавать декларацию?

Декларацию подавать вообще не придется. Не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, банки обязаны самостоятельно отправить сведения в налоговую. После этого специально обученные люди из ФНС рассчитают сумму налога, сформируют уведомление и направит его вам по почте вместе с имущественными налогами. Также его можно будет найти в личном кабинете налогоплательщика.



А если я не заплачу?

Здесь правила для всех одинаковы: не заплатили налоги — получите пени. Других мер, кроме увеличения суммы задолженности, у налоговой для вас нет и быть не может — в силу прямого указания Пленума Высшего арбитражного суда РФ.

