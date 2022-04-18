Евро и доллары снова можно купить в банках. Сколько они будут стоить?
Разбираемся в новых правилах Центробанка
С 18 апреля Центробанк России снова разрешил банкам продавать доллары и евро гражданам. До этого с
Что разрешили?
Продавать евро и доллары частным лицам теперь можно так же, как и прежде. Но есть ограничение: банки могут продавать только ту валюту, которая поступила в кассы банков начиная с
— Сейчас люди могут покупать те доллары, которые другие люди продадут (если такие найдутся), — говорит экономист Георгий Остапкович. — По моим оценкам, их будет минимум. Я думаю, что каких-то крупных изменений в продаже не произойдет. Не думаю, что продажа и покупка будут активными. Ничего не поменяется, пока не вступит в силу рыночный курс.
Георгий Остапкович — директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
До 9 сентября ЦБ планирует проводить валютные операции для регулировки курса. То есть существенных изменений можно ждать в сентябре.
Зачем ЦБ регулирует курс?
Как сообщается на сайте самого регулятора, Банк России принял решение начать интервенции на валютном рынке «для стабилизации ситуации на финансовом рынке». Центробанк так уже делал, но перестал в 2014 году. С тех пор в курс он не вмешивался. Георгий Остапкович говорит, что регулируемый курс «поддерживает эффект того, что доллар падает, а рубль растет, но делать какие-то макроэкономические выводы по регулируемому курсу практически невозможно, потому что в любой момент Центробанк может его изменить».
Сколько будут стоить доллар и евро?
Поскольку Центробанк, грубо говоря, вмешивается в естественный рост и падение курса, официальный курс валют зависит от него. На
В банках будут продавать валюту по официальному курсу?
Нет, действующие правила этого не предусматривают. ЦБ регулирует официальный курс. За сколько продавать евро и доллары, банки решают самостоятельно. Однако для тех, кто захочет купить валюту в кассе банка, курс будет другой.
— Банки могут ставить любой курс, любую маржу они могут прибавить. Ну вот как вы ходили по валютным точкам, когда было спокойно, — говорит экономист. — В одной точке идет
Есть ли ограничение на покупку валюты?
Нет, Центробанк дополнительных ограничений не вводит. Купить можно будет столько валюты, сколько вам нужно, — при условии, что она будет в кассе банка.
А если у меня есть свой счет в евро, я могу снять деньги?
СЮЖЕТ
Да, если он был открыт до