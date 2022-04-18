Евро и доллары снова можно купить в банках. Сколько они будут стоить?

С 18 апреля Центробанк России снова разрешил банкам продавать доллары и евро гражданам. До этого с 9 марта текущего года купить наличную валюту было нельзя — такое ограничение ввели сначала на полгода (до 9 сентября ) вместе с другими ограничениями на операции с валютой. Теперь ЦБ понемногу начал ослаблять требования, но полностью временный порядок пока не отменяет. Разбираемся, как и по каким курсам мы теперь будем покупать иностранную валюту.



Что разрешили?