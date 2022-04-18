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Евро и доллары снова можно купить в банках. Сколько они будут стоить?

Разбираемся в новых правилах Центробанка

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С 9 марта доллары и евро купить было нельзя

С 9 марта доллары и евро купить было нельзя

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С 18 апреля Центробанк России снова разрешил банкам продавать доллары и евро гражданам. До этого с 9 марта текущего года купить наличную валюту было нельзя — такое ограничение ввели сначала на полгода (до 9 сентября) вместе с другими ограничениями на операции с валютой. Теперь ЦБ понемногу начал ослаблять требования, но полностью временный порядок пока не отменяет. Разбираемся, как и по каким курсам мы теперь будем покупать иностранную валюту.

Что разрешили?


Продавать евро и доллары частным лицам теперь можно так же, как и прежде. Но есть ограничение: банки могут продавать только ту валюту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года.

— Сейчас люди могут покупать те доллары, которые другие люди продадут (если такие найдутся), — говорит экономист Георгий Остапкович. — По моим оценкам, их будет минимум. Я думаю, что каких-то крупных изменений в продаже не произойдет. Не думаю, что продажа и покупка будут активными. Ничего не поменяется, пока не вступит в силу рыночный курс.

Георгий Остапкович — директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

До 9 сентября ЦБ планирует проводить валютные операции для регулировки курса. То есть существенных изменений можно ждать в сентябре.

Зачем ЦБ регулирует курс?


Как сообщается на сайте самого регулятора, Банк России принял решение начать интервенции на валютном рынке «для стабилизации ситуации на финансовом рынке». Центробанк так уже делал, но перестал в 2014 году. С тех пор в курс он не вмешивался. Георгий Остапкович говорит, что регулируемый курс «поддерживает эффект того, что доллар падает, а рубль растет, но делать какие-то макроэкономические выводы по регулируемому курсу практически невозможно, потому что в любой момент Центробанк может его изменить».

Сколько будут стоить доллар и евро?


Поскольку Центробанк, грубо говоря, вмешивается в естественный рост и падение курса, официальный курс валют зависит от него. На 16 апреля курс доллара был установлен на уровне 80 рублей 4 копейки, евро — 87 рублей 7 копеек. Что будет дальше, зависит от действий ЦБ.

В банках будут продавать валюту по официальному курсу?


Нет, действующие правила этого не предусматривают. ЦБ регулирует официальный курс. За сколько продавать евро и доллары, банки решают самостоятельно. Однако для тех, кто захочет купить валюту в кассе банка, курс будет другой.

— Банки могут ставить любой курс, любую маржу они могут прибавить. Ну вот как вы ходили по валютным точкам, когда было спокойно, — говорит экономист. — В одной точке идет 82 рубля за доллар, в другой — 83. Как и раньше, банки будут ставить курс на свое усмотрение. Никто по курсу ЦБ продавать не будет, по курсу ЦБ они покупают. Но они же должны какую-то выгоду для себя иметь, значит они будут ставить больше. А дальше зависит от аппетита: если банк хочет быстро продать — он поставит поменьше, если он никуда не торопится — он поставит побольше. То есть у разных банков курс будет разный, как и раньше.

Есть ли ограничение на покупку валюты?


Нет, Центробанк дополнительных ограничений не вводит. Купить можно будет столько валюты, сколько вам нужно, — при условии, что она будет в кассе банка.

А если у меня есть свой счет в евро, я могу снять деньги?


СЮЖЕТ

Кризис-2022Кризис-2022

Да, если он был открыт до 9 марта 2022 года и вы еще не превысили лимит: до 9 сентября можно забрать 10 тысяч долларов США или их эквивалент в евро. Некоторое время получать наличными евро было нельзя, но с 11 апреля эта опция вернулась. Средства сверх лимита с валютных счетов граждане могут получить в рублях или дождаться сентября.

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