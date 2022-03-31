Мобильный интернет — только для богатых? Как отмена безлимита скажется на расходах россиян

Минцифры рекомендовало сотовым операторам сократить объемы интернет-трафика, потребляемого абонентами, и фактически отменить безлимитные тарифы. Об этом говорится в письме министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, разосланном компаниям 28 марта. Разбираемся, уходит ли в прошлое «безлимитная» Россия, как отреагировали компании «Большой четверки», что это значит для простых абонентов и как отразится на их расходах.

Что предлагают власти

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ призвало сотовых операторов обеспечить равномерную нагрузку на сети в целях обеспечения качества связи.

