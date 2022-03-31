Мобильный интернет — только для богатых? Как отмена безлимита скажется на расходах россиян

Минцифры рекомендовало сотовым операторам сократить объемы интернет-трафика, потребляемого абонентами, и фактически отменить безлимитные тарифы. Об этом говорится в письме министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, разосланном компаниям 28 марта. Разбираемся, уходит ли в прошлое «безлимитная» Россия, как отреагировали компании «Большой четверки», что это значит для простых абонентов и как отразится на их расходах.
Что предлагают власти
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ призвало сотовых операторов обеспечить равномерную нагрузку на сети в целях обеспечения качества связи.
— Рекомендуем сбалансировать объемы потребления трафика абонентами мобильной связи в рамках тарифных планов, в том числе предусмотрев разумное сокращение таких объемов. Исключить неограниченное потребление трафика абонентами мобильной связи, в том числе ограничив безлимитные тарифные планы, — говорится в письме главы Минцифры Максута Шадаева.
По словам чиновников, решение принято во исполнение Указа президента РФ от 16 марта 2022 года
— В условиях внешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей. Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг, — добавили в ведомстве.
А это означает отмену безлимитов и возможное сокращение объема гигабайтов, включенных в пакетные предложения.
Пока операторы «переваривали» рекомендацию чиновников, подоспело новое разъяснение от Минцифры. Ежегодно интернет-трафик мобильных операторов в России растет более чем на 50%, напомнили в министерстве. Для обеспечения качества услуг и сохранения объемов передачи данных необходимо модернизировать текущие и строить новые базовые станции. Но с учетом дефицита оборудования в условиях санкций у операторов могут возникнуть объективные сложности сохранения темпа развития сети. Поэтому игроков мобильной связи попросили пересмотреть наполнение тарифов и ограничить предложения безлимита.
Как отреагировали операторы
В компании Tele2 заявили, что разделяют озабоченность министерства по равномерной нагрузке на сети связи.
— Однако в своей практике Tele2 никогда не злоупотребляла безлимитами. Эти продукты мало востребованы у наших клиентов, при распространении безлимиты создают избыточную нагрузку на сеть, — подчеркнули в пресс-службе макрорегиона «Урал» Tele2. — Мы рады, что регулятор разделяет этот подход. Тарифы Tele2 сбалансированы по наполнению и отвечают любому профилю потребления абонента.
Представители «МегаФона» назвали предложение рациональным.
— В условиях объективных сложностей с поставками телекоммуникационного и вычислительного оборудования, которые могут в негативном сценарии привести к понижению качества услуг связи и снижения устойчивости сетей, рекомендация Минцифры России выглядит рациональной и своевременной, — прокомментировали в пресс-службе компании «МегаФон».
Представители «Билайна» воздержались от комментариев.
— В текущих условиях это рациональное решение, которое позволит операторам иметь необходимый запас прочности даже при резком росте потребления мобильного интернета, — отметили в компании МТС (цитата по ТАСС).
«Большая четверка» — крупнейшие операторы мобильной связи в России: МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2.
Что говорят эксперты
Безлимитный интернет невыгоден операторам из-за постоянно растущей нагрузки на сеть. А сейчас отмена безлимитных тарифов — вообще вынужденная мера, указали эксперты. После объявления антироссийских санкций крупнейшие западные производители заявили об остановке поставок оборудования, на котором построены более 70% сетей операторов связи. Отгрузка телеком-оборудования из Китая также под вопросом из-за рисков вторичных санкций. Кроме этого, китайцы используют компонентную базу американских производителей, а значит, и тут могут быть ограничения по поставкам.
— Когда два вендора (производителя оборудования) — Ericsson и Nokia ушли с рынка, когда Huawei (китайский производитель телекоммуникационного оборудования. — Прим. ред.) занял выжидательную позицию, ни к чему хорошему это не приведет. По большому счету, у нас две угрозы. Операторы как минимум не смогут развивать сети (и Минцифры уже отменило развитие LTE-сетей на этот год). Оборудование рано или поздно начнет выходить из строя, — объяснил руководитель агентства TelecomDaily Денис Кусков. — Оборудование не купить. Поэтому будут использоваться комплектующие с других базовых станций, которые менее загружены. Это может привести к определенным проблемам, связанным с ухудшением качественных и скоростных характеристик.
Конечно, это будет не прямо сейчас, а через полгода — восемь месяцев, успокоил Денис Кусков. В комиссии по связи и IT Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) ранее говорили о том, что резервов оборудования хватит примерно на полгода. Как раз для того, чтобы избежать проблем и ослабить нагрузку на технику, мы прощаемся с «безлимитной» Россией.
В то же время часть экспертов вообще не видят повода для паники даже в условиях остановки технологического импорта из-за санкций.
— Рекомендации министерства проистекают из того, что в медиа начали активно обсуждать тезис РСПП о том, что летом мы все умрем, потому что кончится какое-то оборудование. Это не так, — сообщил руководитель агентства Content Review Сергей Половников.
— В 2020 году в начале пандемии уже была ситуация, когда во всем мире прекратились поставки оборудования — не на пару недель, а на несколько месяцев. Никто не умер, ничего не произошло, — добавил Сергей Половников.
Эксперты напомнили, что операторы начали отменять безлимитные тарифы еще в конце прошлого года.
— Подключить безлимит сегодня вы не сможете. Старые архивные планы, на которых был безлимит, постепенно выводятся из обращения. То есть фактически это [отмена безлимитов] констатация статус-кво, — отметил руководитель Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Чего ждать абонентам
В последние годы у мобильных операторов накопилась критическая масса архивных тарифов, в том числе и с безлимитным доступом к интернету. По словам чиновников, это создает неоправданно высокую нагрузку в местах, где абонентам доступно подключение к проводным сетям связи. Именно на устранение этого перекоса в использовании мобильных сетей связи направлены рекомендации, отметили в Минцифре.
— Нет сомнений в том, что связь не пропадет. Тем не менее сам по себе безлимитный интернет, вероятнее всего, исчезнет среди предложений большинства операторов либо станет эксклюзивом для «избранных», — предположил экономист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в своем телеграм-канале. — Также могут существенно вырасти цены на тарифы. Станет ли просмотр YouTube с телефона развлечением, доступным лишь для богатых — еще один творческий вопрос.
Исключение архивных тарифов с неактуально низкой ценой на услуги связи позволит операторам сохранить текущие тарифы для всех абонентов, обнадежили чиновники Минцифры. Но обычные пользователи призадумались. А что, если операторы начнут сокращать количество гигабайтов в пакетах? Включенный месячный объем трафика быстро закончится, а доплачивать придется уже по более высокой ставке. В итоге расходы абонента вырастут.
Руководитель агентства Content Review Сергей Половников называет такие волнения беспочвенными.
— Это как с сахаром или бумагой. На кошельке простых абонентов рекомендации Минцифры скажутся положительным образом. Дело в том, что абоненты с безлимитными тарифами зачастую оказывают негативное влияние на качество сети для всех остальных. А на архивных тарифах еще и платят абонентскую плату в разы ниже других пользователей, — объяснил эксперт.
— Большинству достаточно
Многие даже не заметят отмены безлимита, согласен директор агентства TelecomDaily Денис Кусков.
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— Среднестатистический абонент использует в месяц не больше 20 гигабайтов трафика. В отличие от тех, кто пользуется, например, торрентами (интернет-протокол, позволяющий быстро скачивать большие файлы. — Прим. ред.) и другими способами, — заключил эксперт.