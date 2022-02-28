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Как оформить карту «Мир»? Публикуем простую инструкцию <nobr class="_">в 4 карточках</nobr>

Как оформить карту «Мир»? Публикуем простую инструкцию в 4 карточках

Карту можно оформить в любом из банков-партнеров

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У системы «Мир» есть свои программы лояльности и кешбэк, но ее нельзя использовать в других странах

У системы «Мир» есть свои программы лояльности и кешбэк, но ее нельзя использовать в других странах

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После начала военной операции на Украине, США и Европа ввели санкции против нескольких российских банков — под самые жесткие попали ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк», «Промсвязьбанк» и «Новикомбанк». Картами международных платежных систем (Visa, Mastercard) этих банков теперь нельзя расплатиться за рубежом, но в России уже выпущенные карты продолжат работать. Кроме того, карты части санкционных банков перестали работать с Apple Pay и Google Pay. Из-за этого многие задумались о переходе на российскую платежную систему «Мир». Мы собрали информацию о том, как и где можно оформить карту.

1

Что такое карта «Мир»? 

Это карта, работающая в платежной системе «Мир» — национальной российской платежной системе. Расчеты производятся в рублях. Оператор платежной системы «Мир» — АО «Национальная система платежных карт».

Система была создана еще в 2014 году, в 2017 году начался массовый выпуск карт «Мир» российскими банками. В этом же году на «Мир» перевели бюджетников и пенсионеров.

Сейчас в банках доступны три типа таких карт: «Мир» дебетовая, «Мир» классическая и Mir Supreme. Друг от друга они отличаются уровнем сервиса, бонусными предложениями и программами лояльности. Уточнить условия можно в банке, где вы выпускаете карту, или на сайте системы. К картам «Мир» также могут быть подключены возможность бесконтактной оплаты и программы кешбэка.

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2

Где и как оформить карту «Мир»?

Оформить карту мир можно в любом банке — партнере платежной системы «Мир». Нужно выбрать подходящий вам банк, уточнить тарифы, заполнить заявление на сайте банка или в отделении и получить карту.

Полный список банков-партнеров можно посмотреть здесь. Среди них есть почти все крупные российские банки: «Альфа-Банк», ВТБ, Сбер, «Тинькофф Банк», «Левобережный», «Райффайзенбанк» и другие.

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3

Где и как использовать карту? 

Один из главных недостатков карт «Мир» — их не принимают за границей. Сейчас они обслуживаются только в 12 странах (Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Южная Осетия, Абхазия, Кипр, ОАЭ). Еще в 2 странах проведены тестовые операции по картам «Мир» (Южная Корея, Великобритания).

Кроме того, карты «Мир» не привязываются к PayPal, ими невозможно совершить покупки в зарубежных интернет-магазинах Amazon и eBay (при этом можно в AliExpress).

В остальном картой можно расплачиваться как обычно: в магазинах, общепите, аптеке или транспорте.

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4

Можно ли подключить «Мир» к телефону?

Пока да. Карту можно подключить к телефону, совместимому с приложениями Mir Pay, Samsung Pay, Apple Pay.

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