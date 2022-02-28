Как оформить карту «Мир»? Публикуем простую инструкцию в 4 карточках

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Что такое карта «Мир»?
Это карта, работающая в платежной системе «Мир» — национальной российской платежной системе. Расчеты производятся в рублях. Оператор платежной системы «Мир» — АО «Национальная система платежных карт».
Система была создана еще в 2014 году, в 2017 году начался массовый выпуск карт «Мир» российскими банками. В этом же году на «Мир» перевели бюджетников и пенсионеров.
Сейчас в банках доступны три типа таких карт: «Мир» дебетовая, «Мир» классическая и Mir Supreme. Друг от друга они отличаются уровнем сервиса, бонусными предложениями и программами лояльности. Уточнить условия можно в банке, где вы выпускаете карту, или на сайте системы. К картам «Мир» также могут быть подключены возможность бесконтактной оплаты и программы кешбэка.
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2
Где и как оформить карту «Мир»?
Оформить карту мир можно в любом банке — партнере платежной системы «Мир». Нужно выбрать подходящий вам банк, уточнить тарифы, заполнить заявление на сайте банка или в отделении и получить карту.
Полный список банков-партнеров можно посмотреть здесь. Среди них есть почти все крупные российские банки: «Альфа-Банк», ВТБ, Сбер, «Тинькофф Банк», «Левобережный», «Райффайзенбанк» и другие.
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Где и как использовать карту?
Один из главных недостатков карт «Мир» — их не принимают за границей. Сейчас они обслуживаются только в 12 странах (Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Южная Осетия, Абхазия, Кипр, ОАЭ). Еще в
Кроме того, карты «Мир» не привязываются к PayPal, ими невозможно совершить покупки в зарубежных интернет-магазинах Amazon и eBay (при этом можно в AliExpress).
В остальном картой можно расплачиваться как обычно: в магазинах, общепите, аптеке или транспорте.
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4
Можно ли подключить «Мир» к телефону?
Пока да. Карту можно подключить к телефону, совместимому с приложениями Mir Pay, Samsung Pay, Apple Pay.
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