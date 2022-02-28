Как оформить карту «Мир»? Публикуем простую инструкцию в 4 карточках

Это карта, работающая в платежной системе «Мир» — национальной российской платежной системе. Расчеты производятся в рублях. Оператор платежной системы «Мир» — АО «Национальная система платежных карт».

Система была создана еще в 2014 году, в 2017 году начался массовый выпуск карт «Мир» российскими банками. В этом же году на «Мир» перевели бюджетников и пенсионеров.

Сейчас в банках доступны три типа таких карт: «Мир» дебетовая, «Мир» классическая и Mir Supreme. Друг от друга они отличаются уровнем сервиса, бонусными предложениями и программами лояльности. Уточнить условия можно в банке, где вы выпускаете карту, или на сайте системы. К картам «Мир» также могут быть подключены возможность бесконтактной оплаты и программы кешбэка.