Карты попавших под санкции банков не смогут использовать Apple Pay и Google Pay

Владельцы карт, выпущенных попавшими под санкции банками, не смогут использовать сервисы Apple Pay и Google Pay, сообщили в ЦБ РФ. Также ими не получится расплатиться за границей и в онлайн-магазинах, зарегистрированных в странах, поддержавших санкции. Речь идет о банках группы ВТБ, Совкомбанке, Новикомбанке, Промсвязьбанке и «Открытии».
Как уточнили в Центробанке, стандартная контактная и бесконтактная оплата по этим картам будет работать на территории России, не изменится система переводов и операций через банкоматы.
— Все средства клиентов всех банков на счетах, привязанных к картам, сохранены и доступны в любой момент времени, — добавили в ЦБ РФ.
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