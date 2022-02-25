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Карты попавших под санкции банков не смогут использовать Apple Pay и Google Pay

В Центробанке объяснили, как ограничения отразятся на клиентах

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Банки группы ВТБ попали под санкции

Банки группы ВТБ попали под санкции

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Владельцы карт, выпущенных попавшими под санкции банками, не смогут использовать сервисы Apple Pay и Google Pay, сообщили в ЦБ РФ. Также ими не получится расплатиться за границей и в онлайн-магазинах, зарегистрированных в странах, поддержавших санкции. Речь идет о банках группы ВТБ, Совкомбанке, Новикомбанке, Промсвязьбанке и «Открытии».

Как уточнили в Центробанке, стандартная контактная и бесконтактная оплата по этим картам будет работать на территории России, не изменится система переводов и операций через банкоматы.

— Все средства клиентов всех банков на счетах, привязанных к картам, сохранены и доступны в любой момент времени, — добавили в ЦБ РФ.

Всю информацию о военной операции на Украине мы публикуем в онлайн-трансляции.

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