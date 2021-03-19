На пособия придется заработать: кто и почему меняет правила получения выплат на дошкольников

Кому помогут?



Сейчас семьям с детьми от 3 до 7 лет выплачивают половину детского прожиточного минимума, если доходы семьи ниже прожиточного минимума на человека. Согласно новому указу президента для некоторых семей пособия повысят. Система такая: если доход семьи, получающей пособие в размере 50% прожиточного минимума, даже с учетом этого пособия до прожиточного минимума не дотягивает, то пособие увеличивают еще на 25% — до 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если даже после этого семья остается за чертой бедности, добавляют еще 25% — до 100% прожиточного минимума.



Сейчас такое пособие могут получить не все семьи, которые в нем нуждаются. Например, в такой ситуации могут оказаться родители студентов: совершеннолетние дети в составе семьи не учитываются. Однако и полноценно содержать себя они, обучаясь очно, не могут — это ложится на плечи родителей. Правительство предлагает изменить правило и учитывать в составе семьи студентов-очников до 23 лет .

