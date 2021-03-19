На пособия придется заработать: кто и почему меняет правила получения выплат на дошкольников

В этом году меняются правила назначения пособий на дошкольников. Сами выплаты на детей
Кому помогут?
Сейчас семьям с детьми
Сейчас такое пособие могут получить не все семьи, которые в нем нуждаются. Например, в такой ситуации могут оказаться родители студентов: совершеннолетние дети в составе семьи не учитываются. Однако и полноценно содержать себя они, обучаясь очно, не могут — это ложится на плечи родителей. Правительство предлагает изменить правило и учитывать в составе семьи студентов-очников до
Еще одно изменение — в доход семьи не будут включать компенсационные выплаты по уходу за детьми-инвалидами. Как объяснили в Министерстве труда и социальной политики, сейчас некоторые такие семьи могут не попадать под меры поддержки, поскольку доход семьи оказывается незначительно выше прожиточного минимума — это может быть буквально
И, наконец, третье расширение охвата семей — получателей пособия — это опекуны. По действующим правилам на опекаемых детей не платят ежемесячное пособие на детей
Кому откажут?
В проекте постановления планируется целый ряд новых правил, среди которых — требования к движимому и недвижимому имуществу. Появляется ограничение на количество квартир, домов, машин и прочей техники. Квартира или дом могут быть любой площади, если они в единственном числе, а если их несколько, то есть ограничение по метражу на человека. Машина тоже полагается одна на семью. Если семья многодетная или в ней есть инвалид, машин может быть две. Если автомобиль дали семье в качестве меры поддержки, он тоже не учитывается.
Причем на новые автомобили (младше
И есть еще одна деталь, которая ограничивает получение пособия: его не будут платить, если у родителей нет вообще никаких доходов, кроме пособий. И вот это нововведение вызывает большое количество вопросов. Например, как быть домохозяйкам, родителям детей-инвалидов, студентам и просто людям, которые не могут найти работу?
Как объяснили в Минтруде, у студентов есть стипендия, она зачтется в качестве дохода, а если очник стипендию не получает, учеба считается уважительной причиной, чтобы дохода не иметь. Но только пока студенту не исполнилось 23. Доходом также считается пенсия, в том числе по инвалидности.
Есть у так называемого правила нулевого дохода и исключения — объективные причины дохода не иметь. Например, этого не требуют от срочников и заключенных. Безработным тоже могут назначить пособие, но только если человек стоит на учете в службе занятости, то есть работу все-таки ищет, а не просто так бездельничает. Объективной причиной не иметь дохода также может стать длительное лечение. Подтвержденное документами, разумеется.
— Я думаю, что причин для таких ограничений две, — говорит юрист женского кризисного центра Елена Благова. — Во-первых, у нас есть ряд людей, которые получают серый доход и не платят с него налоги. И таким образом государство ставит их перед выбором: лишаться поддержки или выходить из тени. Во-вторых, будем честны, у нас есть родители, которым дети не нужны вообще, и они продолжают их кое-как содержать только ради получения пособий, выплат и льгот, а детские деньги просто пропивают. А между тем у родителей есть не только права, но и обязанности в отношении собственного ребенка. В том числе — его содержание.
Тем не менее уход за детьми остается уважительной причиной для безработности. Так, пособие продолжат назначать, если не работает единственный родитель или один из родителей в многодетной семье. Нулевой доход может иметь ухаживающий за ребенком-инвалидом или нетрудоспособным инвалидом (например, пожилым родственником), а также мама в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.
— Данная норма про нулевой доход — она еще в обсуждении, не введена в применение, — говорит президент фонда «Защита детства» Наталья Карпович, принимавшая участие в обсуждении новых правил назначения пособия. — Мне кажется, с одной стороны, право нулевого дохода у мамы должно быть и женщины им будут пользоваться. С другой стороны, если мы хотим сделать как можно больше преференций, чтобы женщина устраивалась на работу, надо подумать — не будут ли эти два критерия мешать друг другу.
Что касается многодетных семей, то тут, считает Карпович, подход нужен другой — право для многодетных матерей признать себя работающей. Она говорит, что это сократит безработицу и государственные деньги на переобучение женщин.
— Пусть она получает среднюю зарплату по региону, например, и чувствует себя человеком, который потом не выходит с пенсии на иждивение, — предлагает Наталья Карпович.
Все эти новые ограничения и, наоборот, расширение охвата пособиями пока находятся в процессе обсуждения — соответствующее постановление окончательно не принято. Но в любом случае изменения коснутся только пособий на детей
Пока же можно сказать, что постановление, в каком бы виде его ни приняли, не будет распространяться на пособия, которые уже назначены. То есть даже если родители по новым правилам не пройдут, а ранее пособие уже было назначено, то они смогут получать до конца срока, на который выплаты были назначены.