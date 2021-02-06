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В Новосибирске значительно вырос размер кредитов на личные нужды но банки выдают деньги менее охотно

За год размер потребительского кредита вырос на четверть

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Количество выданных кредитов снизилось, при этом средний размер займа, наоборот, значительно вырос

Количество выданных кредитов снизилось, при этом средний размер займа, наоборот, значительно вырос

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Средний размер потребительского кредита в Новосибирске и области за год вырос почти на 25%. В декабре 2020 года этот показатель составил 218 978 рублей (год назад — 175 520 рублей). Сейчас по этому показателю НСО занимает восьмое место среди всех 85 регионов РФ, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Лидером рейтинга предсказуемо стала Москва (506,7 тысячи рублей), затем идут Ханты-Мансийский АО (345,8 тысячи), Санкт-Петербург (344,9 тысячи), Подмосковье (331,9 тысячи) и Свердловская область (246,1 тысячи рублей).

Средний размер потребкредита в соседних регионах несколько ниже. Омская область оказалась на 12-м месте (204 321 рубль, рост за год 37,6%), Кемеровская область — на 18-м (190 111 рублей, рост за год 52,8%. Замыкает топ-30 Алтайский край (152 941 рубль, рост за год 46,2%). Томская область в топ-30 по размеру потребкредита не вошла.

В целом по стране в декабре 2020-го средний размер выданных банками кредитов на приобретение потребительских товаров составил 221,3 тыс. рублей. За год он вырос на 30,7% (в декабре 2019 года — 169,3 тысячи рублей).

Выдача потребительских кредитов в 2020 году по сравнению с предыдущим годом снизилась более чем на четверть. Как рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, банки придерживаются консервативного подхода при выдаче потребительского кредита. Решающим критерием остается персональный кредитный рейтинг.

— После некоторого снижения среднего чека потребительского кредита весной прошлого года в октябре был установлен рекорд — почти 234 тысячи рублей. Однако в последние два месяца 2020 года средний размер потребкредита несколько снизился. Выдача потребительских кредитов в 2020 году по сравнению с предыдущим годом снизилась более чем на четверть. Это свидетельствует о том, что тенденция по соблюдению банками консервативного подхода в розничном кредитовании по-прежнему сохраняется. Значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика остается для банков определяющим критерием при принятии решения о выдаче кредита и его параметрах. Поэтому в этом году потребительские кредиты выдавались только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение ПКР находились на высоком уровне. Таким заемщикам банки чаще всего выдают займы на более значительные суммы.

Ранее мы писали, сколько должны минимум зарабатывать новосибирцы, чтобы тянуть ипотеку. А еще в Новосибирске выросли размер и срок автокредитов.

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кредитпотребительский кредит
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