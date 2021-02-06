Средний размер потребкредита в соседних регионах несколько ниже. Омская область оказалась на 12-м месте ( 204 321 рубль, рост за год 37,6%), Кемеровская область — на 18-м ( 190 111 рублей, рост за год 52,8%. Замыкает топ-30 Алтайский край ( 152 941 рубль, рост за год 46,2%). Томская область в топ-30 по размеру потребкредита не вошла.

В целом по стране в декабре 2020-го средний размер выданных банками кредитов на приобретение потребительских товаров составил 221,3 тыс. рублей. За год он вырос на 30,7% (в декабре 2019 года — 169,3 тысячи рублей).

Выдача потребительских кредитов в 2020 году по сравнению с предыдущим годом снизилась более чем на четверть. Как рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, банки придерживаются консервативного подхода при выдаче потребительского кредита. Решающим критерием остается персональный кредитный рейтинг.

— После некоторого снижения среднего чека потребительского кредита весной прошлого года в октябре был установлен рекорд — почти 234 тысячи рублей. Однако в последние два месяца 2020 года средний размер потребкредита несколько снизился. Выдача потребительских кредитов в 2020 году по сравнению с предыдущим годом снизилась более чем на четверть. Это свидетельствует о том, что тенденция по соблюдению банками консервативного подхода в розничном кредитовании по-прежнему сохраняется. Значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика остается для банков определяющим критерием при принятии решения о выдаче кредита и его параметрах. Поэтому в этом году потребительские кредиты выдавались только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение ПКР находились на высоком уровне. Таким заемщикам банки чаще всего выдают займы на более значительные суммы.