Средний размер потребительского кредита в Новосибирске и области за год вырос почти на 25%. В декабре 2020 года этот показатель составил
Лидером рейтинга предсказуемо стала Москва (506,7 тысячи рублей), затем идут Ханты-Мансийский АО (345,8 тысячи), Санкт-Петербург (344,9 тысячи), Подмосковье (331,9 тысячи) и Свердловская область (246,1 тысячи рублей).
Средний размер потребкредита в соседних регионах несколько ниже. Омская область оказалась на
В целом по стране в декабре
Выдача потребительских кредитов в 2020 году по сравнению с предыдущим годом снизилась более чем на четверть. Как рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, банки придерживаются консервативного подхода при выдаче потребительского кредита. Решающим критерием остается персональный кредитный рейтинг.
— После некоторого снижения среднего чека потребительского кредита весной прошлого года в октябре был установлен рекорд — почти 234 тысячи рублей. Однако в последние два месяца 2020 года средний размер потребкредита несколько снизился. Выдача потребительских кредитов в 2020 году по сравнению с предыдущим годом снизилась более чем на четверть. Это свидетельствует о том, что тенденция по соблюдению банками консервативного подхода в розничном кредитовании по-прежнему сохраняется. Значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика остается для банков определяющим критерием при принятии решения о выдаче кредита и его параметрах. Поэтому в этом году потребительские кредиты выдавались только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение ПКР находились на высоком уровне. Таким заемщикам банки чаще всего выдают займы на более значительные суммы.
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