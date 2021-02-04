Новосибирцы должны зарабатывать хотя бы 60 тысяч, чтобы тянуть ипотеку

Для того чтобы относительно комфортно выплачивать среднюю ипотеку, жителям Новосибирской области необходимо в месяц получать
На первом месте оказалась Москва с 149,8 тысячи рублей рекомендованного дохода, затем идут Подмосковье (
Для сравнения: непосредственные соседи НСО для комфортной выплаты ипотечного кредита могут получать меньше, чем новосибирцы. Так, жителям Алтайского края достаточно зарабатывать
— За последний год средний размер рекомендованного семейного дохода российского заемщика, комфортного для обслуживания ипотеки, практически не изменился, — сообщил генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — В любом случае заемщикам следует помнить, что получение ипотеки — это принятие на себя многолетних финансовых обязательств, в течение которых всей семье придется отдавать существенную часть своих доходов.
При расчете рекомендованного для взятия ипотеки дохода НБКИ исходит из того, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам как 1:3.
Средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) ипотечного заемщика в декабре
Также НГС сообщал, что новосибирцы стали брать в кредит более дорогие автомобили. Срок кредитования тоже вырос.
В 2020 году на фоне пандемии и программы льготного кредитования жители Новосибирской области взяли на 20% больше ипотечных кредитов, чем