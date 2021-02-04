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Новосибирцы должны зарабатывать хотя бы 60 тысяч, чтобы тянуть ипотеку

Показатель в 2 раза ниже, чем в Москве, но выше, чем у соседей

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Иметь собственное жилье — базовая потребность любого человека. Но вот позволить себе его могут далеко не все

Иметь собственное жилье — базовая потребность любого человека. Но вот позволить себе его могут далеко не все

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Для того чтобы относительно комфортно выплачивать среднюю ипотеку, жителям Новосибирской области необходимо в месяц получать 60,1 тысячи рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй. За год этот показатель немного уменьшился (на 1%). По величине рекомендованного дохода сейчас Новосибирская область занимает 14-е место среди всех 85 регионов РФ. Средний размер по России составил 70,3 тысячи рублей.

На первом месте оказалась Москва с 149,8 тысячи рублей рекомендованного дохода, затем идут Подмосковье (113,1 тысячи), Санкт-Петербург (92,1 тысячи), Приморский (82,9 тысячи) и Хабаровский края (80,1 тысячи рублей).

Для сравнения: непосредственные соседи НСО для комфортной выплаты ипотечного кредита могут получать меньше, чем новосибирцы. Так, жителям Алтайского края достаточно зарабатывать 47,7 тысячи рублей в месяц, Кемеровской области — 51,5 тысячи, Омской области — 55,5 тысячи рублей.

— За последний год средний размер рекомендованного семейного дохода российского заемщика, комфортного для обслуживания ипотеки, практически не изменился, — сообщил генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — В любом случае заемщикам следует помнить, что получение ипотеки — это принятие на себя многолетних финансовых обязательств, в течение которых всей семье придется отдавать существенную часть своих доходов.

При расчете рекомендованного для взятия ипотеки дохода НБКИ исходит из того, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам как 1:3.

Средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) ипотечного заемщика в декабре 2020 года составил 713 баллов (минимальное значение — 300 баллов, максимальное — 850 баллов). За год показатель увеличился на шесть баллов (в декабре 2019 года — 707 баллов).

Также НГС сообщал, что новосибирцы стали брать в кредит более дорогие автомобили. Срок кредитования тоже вырос.

В 2020 году на фоне пандемии и программы льготного кредитования жители Новосибирской области взяли на 20% больше ипотечных кредитов, чем в 2019 году — Росреестр зарегистрировал больше на 87 тысяч ипотечных сделок.

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