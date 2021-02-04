Новосибирцы должны зарабатывать хотя бы 60 тысяч, чтобы тянуть ипотеку

Для сравнения: непосредственные соседи НСО для комфортной выплаты ипотечного кредита могут получать меньше, чем новосибирцы. Так, жителям Алтайского края достаточно зарабатывать 47,7 тысячи рублей в месяц, Кемеровской области — 51,5 тысячи , Омской области — 55,5 тысячи рублей.

— За последний год средний размер рекомендованного семейного дохода российского заемщика, комфортного для обслуживания ипотеки, практически не изменился, — сообщил генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — В любом случае заемщикам следует помнить, что получение ипотеки — это принятие на себя многолетних финансовых обязательств, в течение которых всей семье придется отдавать существенную часть своих доходов.

При расчете рекомендованного для взятия ипотеки дохода НБКИ исходит из того, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам как 1:3.