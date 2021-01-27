Новосибирцы в пандемию набрали на 20% больше ипотечных кредитов — эксперты объяснили, что на них повлияло

Жители НСО в пандемию взяли на 20% больше ипотечных кредитов
Жители Новосибирской области в 2020 году взяли на 20% больше ипотечных кредитов, чем в 2019 году, до пандемии, рассказали в Росреестре региона. Эксперты объяснили, почему и в каком состоянии рынок находится сейчас.
В 2020 году Росреестр по Новосибирской области зарегистрировал более 87 тысяч ипотечных сделок.
— Этот показатель на 20% больше данных аналогичного периода прошлого года. Декабрь стал рекордным за последние годы — 13 тысяч регистрационных действий. В сравнении с декабрем прошлого года рост составил 68%, — рассказали в ведомстве.
Эксперты объясняют такой интерес к ипотеке льготными условиями и снижением ставок.
— В первую очередь на рост интереса к ипотеке повлияли ставки — они находятся на историческом минимуме в России. В течение года средняя ставка уменьшилась примерно на 0,7 п. п. до 8%, что вызвано снижением ключевой ставки ЦБ и появлением программы с госсубсидией. Запуск программы господдержки под 6% позволил резко вырасти спросу на новостройки, — рассказала корреспонденту НГС Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса «Райффайзенбанка» в Сибирско-Уральском макрорегионе.
Банк проводил исследование, чтобы выяснить, как изменились критерии выбора и причины покупки жилья с появлением новой программы.
— Оказалось, что для 1/3 респондентов это в принципе первая возможность купить свое жилье. Еще 2/3 респондентов с появлением льготной ставки задумались о расширении и обновлении жилья. То есть аудитория продукта расширилась. Льготная ипотека создала дополнительный спрос, привлекла внимание тех, кто не собирался переезжать или не мог себе этого позволить. Еще один фактор, который повлиял на рост количества сделок — новый всплеск интереса к рефинансированию. Сейчас к нам обращаются клиенты, которые оформляли ипотеку под 10–11% в 2019 году. Были и другие тренды ипотечного рынка, которые также оказали влияние на результаты за год. На рынке была заметна активность инвесторов — клиентов, которые приобретали квартиры не для проживания, а для получения дохода. В периоды экономической нестабильности люди склонны рассматривать инвестиции в недвижимость как альтернативу более рискованным инструментам, — объяснила эксперт.
Андрей Фишер, региональный управляющий «Альфа-Банка» в Новосибирске, также отмечает серьезное влияние на спрос именно льготной ипотеки.
— Рост рынка ипотечных кредитов связан со снижением ставок благодаря льготной ипотеке. Программа льготной ипотеки для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с пандемией коронавируса, — рассказал Андрей Фишер.
Пандемия постепенно формирует новые потребности у клиентов, отмечают эксперты. В тренде онлайн-сервисы, а также новые форматы жилья.
— Само понятие дома трансформируется. Многие сейчас работают из дома, на дистанционное обучение переходят студенты и школьники. Поэтому дом — это уже не просто место, куда приходят вечером, ужинают и ложатся спать. Сегодня дом должен быть и рабочим местом, и полноценной детской. При этом меняются требования к расположению жилья, ведь не так важно становится жить за 10 минут от работы. Все эти факторы имеют длительный характер, но они безусловно влияют и будут влиять на рынок, формировать новый спрос, — убеждена Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса «Райффайзенбанка» в Сибирско-Уральском макрорегионе.
Программу льготной ипотеки уже продлили до июля 2021 года. На декабрь 2020 года было выдано льготной ипотеки на 874 миллиарда рублей — это больше 304 тысяч льготных кредитов.