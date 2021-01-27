Новосибирцы в пандемию набрали на 20% больше ипотечных кредитов — эксперты объяснили, что на них повлияло

Жители Новосибирской области в 2020 году взяли на 20% больше ипотечных кредитов, чем в 2019 году, до пандемии, рассказали в Росреестре региона. Эксперты объяснили, почему и в каком состоянии рынок находится сейчас.



В 2020 году Росреестр по Новосибирской области зарегистрировал более 87 тысяч ипотечных сделок.



— Этот показатель на 20% больше данных аналогичного периода прошлого года. Декабрь стал рекордным за последние годы — 13 тысяч регистрационных действий. В сравнении с декабрем прошлого года рост составил 68%, — рассказали в ведомстве.