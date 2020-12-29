Правительство весь год раздавало деньги на ипотеку, пособия и маткапитал. Вот отчет, сколько потрачено

Такого от 2020 года не ожидал никто: пандемия, изоляция, закрытие границ, финансовый кризис. В таких условиях правительству пришлось изменить финансовые потоки: недополучили нацпроекты, зато дополнительные деньги выделили на пособия и помощь семьям, бизнесу и безработным, льготную ипотеку и бонусы самозанятым. Всю весну Владимир Путин выступал с обращениями к нации, где заявлял о мерах поддержки, а под конец года в кабмине посчитали, сколько денег на всё это потрачено. Самые интересные цифры мы упаковали в карточки.
С 2020 года материнский капитал стали получать и семьи с первенцем — за рождение ребенка родителям полагается
Напомним, что в следующем году выплату проиндексируют: на первого ребенка она составит
Главными темами года, безусловно, стали пандемия и кризис из-за нее. Господдержку получили бизнес, безработные и семьи с детьми: по
В июле 2020 года семьи с детьми до
Стимулировать строительную отрасль, которой тоже досталось в пандемию, власти решили льготной ипотекой: с апреля
Параллельно развивалась программа переселения из аварийного жилья. Тут итоги чуть скромнее.
Вернемся к детям: за год в России появилось еще
С лета 2020 года по всей России действует налоговый режим для самозанятых: репетиторы, таксисты-частники, мелкие кондитеры и остальные фрилансеры стали отдельной налоговой группой, которая платит 4% от суммы дохода при работе с физлицами и 6% — при работе с компаниями.
Налог на профессиональный доход — относительно безболезненный способ выйти из тени. Во-первых, льготная процентная ставка по сравнению с тем же НДФЛ (13%). Во-вторых, можно не опасаться штрафа за уклонение от уплаты налогов, который достигает
На грантовую поддержку начинающих фермеров в этом году выделено
Средняя зарплата по полному кругу предприятий в России за январь — сентябрь 2020 года составила
В конце года правительство традиционно определилось с бюджетом на