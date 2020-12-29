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Правительство весь год раздавало деньги на ипотеку, пособия и маткапитал. Вот отчет, сколько потрачено

Итоги года — в восьми картинках

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Из-за коронавируса российским властям пришлось увеличить расходы на здравоохранение и пособия пострадавшим в пандемию&nbsp;

Из-за коронавируса российским властям пришлось увеличить расходы на здравоохранение и пособия пострадавшим в пандемию 

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Такого от 2020 года не ожидал никто: пандемия, изоляция, закрытие границ, финансовый кризис. В таких условиях правительству пришлось изменить финансовые потоки: недополучили нацпроекты, зато дополнительные деньги выделили на пособия и помощь семьям, бизнесу и безработным, льготную ипотеку и бонусы самозанятым. Всю весну Владимир Путин выступал с обращениями к нации, где заявлял о мерах поддержки, а под конец года в кабмине посчитали, сколько денег на всё это потрачено. Самые интересные цифры мы упаковали в карточки.

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С 2020 года материнский капитал стали получать и семьи с первенцем — за рождение ребенка родителям полагается 466,6 тысячи рублей. По данным правительства на начало декабря, этим правом воспользовались 1,1 миллиона семей, а 1,07 миллиона уже распорядились средствами маткапитала.

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Напомним, что в следующем году выплату проиндексируют: на первого ребенка она составит 483,8 тысячи рублей, на второго и последующих — 155,5 тысячи. Если родители не получали выплату на первого, то за второго им полагается 639,4 тысячи рублей. На что можно потратить эти деньги, мы уже рассказывали.

Главными темами года, безусловно, стали пандемия и кризис из-за нее. Господдержку получили бизнес, безработные и семьи с детьми: по 10 тысяч на каждого ребенка от 3 до 16 лет. На текущий момент выплату получили 16,8 миллиона семей — в общей сложности только на это пособие ушло 235,1 миллиарда рублей (это на 20% больше, чем изначально закладывало правительство).

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В июле 2020 года семьи с детьми до 16 лет получили еще раз по 10 тысяч. Выплата досталась 27,6 миллиона детей, на нее ушло 276 миллиардов.

Стимулировать строительную отрасль, которой тоже досталось в пандемию, власти решили льготной ипотекой: с апреля 2020 года можно взять квартиру в новостройке под 6,5% годовых. Программу уже продлили до июля 2021 года. На данный момент выдано льготной ипотеки на 874 миллиарда рублей — это больше 304 тысячи льготных кредитов.

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Параллельно развивалась программа переселения из аварийного жилья. Тут итоги чуть скромнее.

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Вернемся к детям: за год в России появилось еще 135 тысяч мест в яслях.

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С лета 2020 года по всей России действует налоговый режим для самозанятых: репетиторы, таксисты-частники, мелкие кондитеры и остальные фрилансеры стали отдельной налоговой группой, которая платит 4% от суммы дохода при работе с физлицами и 6% — при работе с компаниями.

Налог на профессиональный доход — относительно безболезненный способ выйти из тени. Во-первых, льготная процентная ставка по сравнению с тем же НДФЛ (13%). Во-вторых, можно не опасаться штрафа за уклонение от уплаты налогов, который достигает 500 тысяч рублей — порядочная сумма для репетиторов и домашних пекарей. На данный момент в России как самозанятые зарегистрировались 1,5 миллиона человек.

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На грантовую поддержку начинающих фермеров в этом году выделено 9,5 миллиарда рублей. Ей воспользовались более 1,3 тысячи фермеров, также финансирование получили более 400 проектов по развитию семейных ферм.

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Средняя зарплата по полному кругу предприятий в России за январь — сентябрь 2020 года составила 49 426 рублей. По сравнению с соответствующим периодом 2019 года прирост составил 5,7%.

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В конце года правительство традиционно определилось с бюджетом на 2021 год. На что потратят деньги — читайте в нашем обзоре.

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