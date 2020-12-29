Правительство весь год раздавало деньги на ипотеку, пособия и маткапитал. Вот отчет, сколько потрачено

Напомним, что в следующем году выплату проиндексируют: на первого ребенка она составит 483,8 тысячи рублей, на второго и последующих — 155,5 тысячи . Если родители не получали выплату на первого, то за второго им полагается 639,4 тысячи рублей. На что можно потратить эти деньги, мы уже рассказывали.



Главными темами года, безусловно, стали пандемия и кризис из-за нее. Господдержку получили бизнес, безработные и семьи с детьми: по 10 тысяч на каждого ребенка от 3 до 16 лет. На текущий момент выплату получили 16,8 миллиона семей — в общей сложности только на это пособие ушло 235,1 миллиарда рублей (это на 20% больше, чем изначально закладывало правительство).