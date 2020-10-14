Программу льготной ипотеки продлят до лета 2021 года

Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых минимум до 1 июля 2021 года. Об этом президент заявил на совещании с членами правительства. Изначально программа была рассчитана до 1 ноября 2020 года.



По словам российского премьер-министра Михаила Мишустина, сегодня программа льготного кредитования стала одной из самых успешных антикризисных мер, на нее приходится более 90% всех кредитов, которые получают россияне для приобретения жилья в новостройках.



Учредить льготную ипотеку Владимир Путин поручил правительству еще в апреле этого года. Таким образом в правительстве планировали подстегнуть заемщиков на активное кредитование и расшевелить ипотечный и строительный рынки, замершие из-за коронавируса. По этой программе ипотеку можно оформить под 6,5% годовых, а разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. При этом льготная процентная ставка распространяется на весь срок кредитования.

