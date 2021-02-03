Берут больше — платят дольше. В Новосибирске выросли размер и срок автокредитов

Средний размер выданных автокредитов в Новосибирской области в декабре
Причем лишь отчасти это можно объяснить ростом стоимости автомобилей, который за указанный период, по данным аналитического агентства «Автостат», составил в среднем от 3 до 15%. На отдельные премиальные модели расценки поднялись выше чем на 15%.
Вместе с тем в Новосибирской области вырос средний срок автокредитования. В декабре
Около половины всех новых легковых автомобилей в России приобретают в кредит. Как подсчитали эксперты аналитического агентства «Автостат» и НБКИ,
Ранее мы сообщали, что новосибирцы взяли
Охотнее всего в 2020-м жители НСО покупали KIA Rio, Hyundai Creta и Solaris, а также две «Лады» — Granta и Vesta. Причем десятки самых популярных у новосибирцев новых легковых авто и с пробегом в корне отличаются.