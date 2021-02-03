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Берут больше — платят дольше. В Новосибирске выросли размер и срок автокредитов

В кредит приобретают около половины всех новых легковых автомобилей

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Почти половину всех новых легковых автомобилей приобретают в кредит

Почти половину всех новых легковых автомобилей приобретают в кредит

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Средний размер выданных автокредитов в Новосибирской области в декабре 2020 года составил 1 миллион 4,1 тысячи рублей. Это на 13,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года (888,1 тысячи рублей), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Причем лишь отчасти это можно объяснить ростом стоимости автомобилей, который за указанный период, по данным аналитического агентства «Автостат», составил в среднем от 3 до 15%. На отдельные премиальные модели расценки поднялись выше чем на 15%.

Вместе с тем в Новосибирской области вырос средний срок автокредитования. В декабре 2020 года он составил 4,4 года, увеличившись за год на 17,3% (в декабре 2019-го он составлял 3,8 года).

Около половины всех новых легковых автомобилей в России приобретают в кредит. Как подсчитали эксперты аналитического агентства «Автостат» и НБКИ, в 2020 году на долю автокредитования пришлось 45% купленных у дилеров авто. Остальные 55% машин купили за наличные средства.

Ранее мы сообщали, что новосибирцы взяли 12 085 автокредитов в 2020 году. По этому показателю регион занимает 22-е место по России.

Охотнее всего в 2020-м жители НСО покупали KIA Rio, Hyundai Creta и Solaris, а также две «Лады» — Granta и Vesta. Причем десятки самых популярных у новосибирцев новых легковых авто и с пробегом в корне отличаются.

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автоавтокредитование
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