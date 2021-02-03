Берут больше — платят дольше. В Новосибирске выросли размер и срок автокредитов

Средний размер выданных автокредитов в Новосибирской области в декабре 2020 года составил 1 миллион 4,1 тысячи рублей. Это на 13,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года ( 888,1 тысячи рублей), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Причем лишь отчасти это можно объяснить ростом стоимости автомобилей, который за указанный период, по данным аналитического агентства «Автостат», составил в среднем от 3 до 15%. На отдельные премиальные модели расценки поднялись выше чем на 15%.