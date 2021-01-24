Самым популярным у жителей новосибирцев и области новым автомобилем в
Также в топ-10 авто без пробега вошли Volkswagen Polo (561 проданное авто, как и в
Что касается предпочтений жителей Новосибирской области по брендам, здесь первые три места с большим отрывом занимают автомобили брендов Hyundai, Lada и KIA (2895, 2638 и 2533 авто соответственно). За ними с существенным отставанием идут Renault (1294), Toyota (1211), Volkswagen (1137), Skoda (1034), Nissan (1020), BMW (466) и Lexus (449). Почти все марки показали падение или несущественный рост продаж. Укрепили свои позиции на рынке лишь автомобили Skoda (+21,5% по отношению к
Ранее мы сравнили самые популярные у новосибирцев новые легковые авто и с пробегом. Также мы подсчитали, сколько люксовых авто купили жители региона за год.