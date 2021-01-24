Самым популярным у жителей новосибирцев и области новым автомобилем в 2020 году стал KIA Rio (дилеры реализовали 1484 штуки , но продажи за год упали на 13,9% ). Второе и третье места занимают представители южнокорейского Hyundai — Creta (1285, продажи выросли на 13,4% ) и Solaris (1183, рост продаж — 7,8% ). Четвертое и пятое места занимают две «Лады» — Granta (885, —12,7% ) и Vesta (787, +11% ), сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Также в топ-10 авто без пробега вошли Volkswagen Polo (561 проданное авто, как и в 2019 году ), Skoda Rapid (515, +21,5%), Renault Logan (456, -2,8%), Volkswagen Tiguan (424, +6,3%), Toyota RAV4 (381, +11,7%).