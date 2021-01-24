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Какие автомобили охотнее всего покупали новосибирцы в 2020 годутоп-10 брендов и моделей

Лидер прошлого года сохранил свои позиции

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KIA Rio остается самым популярным у новосибирцев автомобилем, хотя за год его продажи упали почти на 14%

KIA Rio остается самым популярным у новосибирцев автомобилем, хотя за год его продажи упали почти на 14%

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Самым популярным у жителей новосибирцев и области новым автомобилем в 2020 году стал KIA Rio (дилеры реализовали 1484 штуки, но продажи за год упали на 13,9%). Второе и третье места занимают представители южнокорейского Hyundai — Creta (1285, продажи выросли на 13,4%) и Solaris (1183, рост продаж — 7,8%). Четвертое и пятое места занимают две «Лады» — Granta (885, —12,7%) и Vesta (787, +11%), сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Также в топ-10 авто без пробега вошли Volkswagen Polo (561 проданное авто, как и в 2019 году), Skoda Rapid (515, +21,5%), Renault Logan (456, -2,8%), Volkswagen Tiguan (424, +6,3%), Toyota RAV4 (381, +11,7%).

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Что касается предпочтений жителей Новосибирской области по брендам, здесь первые три места с большим отрывом занимают автомобили брендов Hyundai, Lada и KIA (2895, 2638 и 2533 авто соответственно). За ними с существенным отставанием идут Renault (1294), Toyota (1211), Volkswagen (1137), Skoda (1034), Nissan (1020), BMW (466) и Lexus (449). Почти все марки показали падение или несущественный рост продаж. Укрепили свои позиции на рынке лишь автомобили Skoda (+21,5% по отношению к 2019 году), BMW (+18%) и Hyundai (+8,3%).

Ранее мы сравнили самые популярные у новосибирцев новые легковые авто и с пробегом. Также мы подсчитали, сколько люксовых авто купили жители региона за год.

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