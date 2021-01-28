Новосибирцы набрали больше 12 тысяч автокредитов за год

В 2020 году жители Новосибирской области взяли 12 085 автокредитов. Это всего на несколько единиц больше, чем в 2019 году (12 029), сообщает аналитическое агентство «Автостат». По этому показателю НСО занимает 22-е месте из всех 85-ти регионов России. Такой несущественный рост автокредитования эксперты объясняют общим снижением спроса на новые автомобили:



— В 2020 году и покупки автомобилей, и выдачи автокредитов продемонстрировали снижение по отношению к показателям 2019 года. Но, с другой стороны, если бы не автокредитование, падение авторынка было бы еще более ощутимым, — говорит исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.