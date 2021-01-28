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Новосибирцы набрали больше 12 тысяч автокредитов за год

По этому показателю регион занимает 22-е место по России

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Если бы не автокредитование, падение авторынка было бы еще более ощутимым

Если бы не автокредитование, падение авторынка было бы еще более ощутимым

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В 2020 году жители Новосибирской области взяли 12 085 автокредитов. Это всего на несколько единиц больше, чем в 2019 году (12 029), сообщает аналитическое агентство «Автостат». По этому показателю НСО занимает 22-е месте из всех 85-ти регионов России. Такой несущественный рост автокредитования эксперты объясняют общим снижением спроса на новые автомобили:

— В 2020 году и покупки автомобилей, и выдачи автокредитов продемонстрировали снижение по отношению к показателям 2019 года. Но, с другой стороны, если бы не автокредитование, падение авторынка было бы еще более ощутимым, — говорит исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

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В 2020 году жители региона купили 18 131 новую легковушку. Это на 3% меньше, чем годом ранее (18 694 штуки).

На фоне этого новосибирцы в пандемию набрали на 20% больше ипотечных кредитов.

Также мы рассказывали, какие автомобили охотнее всего покупали новосибирцы в 2020 году. А еще НСО вошла в десятку регионов, жители которых больше остальных пересаживаются на электромобили.

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автокредитованиеавтомобилиипотека
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