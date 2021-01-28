Новосибирцы набрали больше 12 тысяч автокредитов за год

В 2020 году жители Новосибирской области взяли
— В 2020 году и покупки автомобилей, и выдачи автокредитов продемонстрировали снижение по отношению к показателям 2019 года. Но, с другой стороны, если бы не автокредитование, падение авторынка было бы еще более ощутимым, — говорит исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.
В 2020 году жители региона купили
На фоне этого новосибирцы в пандемию набрали на 20% больше ипотечных кредитов.
Также мы рассказывали, какие автомобили охотнее всего покупали новосибирцы в 2020 году. А еще НСО вошла в десятку регионов, жители которых больше остальных пересаживаются на электромобили.