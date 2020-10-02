Оформляйте правильно: на что и как потратить материнский капитал

Важная деталь: оформить приобретенное, построенное или реконструированное с использованием средств материнского капитала жилье придется в общую собственность владельца сертификата, его супруга и всех детей с определением размера долей по соглашению.



Образование



Направить материнский капитал на обучение любого из детей можно, когда ребенку, давшему семье право на сертификат, исполнится три года. Исключение — дошкольное образование. Использовать материнский капитал по этому направлению можно сразу после рождения ребенка. На дату начала обучения он не должен быть старше 25 лет, а учебная организация должна находиться в России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.

Раньше семьям, которые решили направить материнский капитал на обучение, необходимо было предоставить в ПФР копию договора об оказании платных образовательных услуг из учебного заведения. Теперь достаточно подать в ПФР заявление о распоряжении маткапиталом, а информацию о договоре на обучение фонд запросит самостоятельно. Правда, только если между отделением фонда и учебным заведением заключено специальное соглашение. Сейчас заключено всего 300 с учебными организациями в 75 регионах России, планируется более полутора тысяч. Проверить, входит ли в текущий список интересующее вас учебное заведение, можно здесь.

