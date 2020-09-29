Пока вы никуда не едете: евро пробил уровень в 93 рубля

Курс евро поднялся выше 93 рублей впервые с января 2016 года. Такие данные предоставила Мосбиржа. 28 сентября европейская валюта прибавила 1,82 рубля (за один евро давали 91,47 рубля), на данный момент средневзвешенный курс составляет 93,59 рубля.



Европейская валюта растет несколько дней подряд на фоне второй волны коронавируса, которую в Минздраве до сих пор не признают, и геополитических рисков.



Российская национальная валюта обесценилась еще в начале года, когда к панике на финансовых рынках из-за стремительного распространения COVID-19 добавился обвал цен на нефть — 6 марта развалилась сделка ОПЕК+, страны альянса не смогли договориться ни о дополнительном сокращении нефтедобычи, ни о продлении сделки.

