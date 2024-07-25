Арктика оттает вместе со скотомогильниками, а юг будет гореть. Чудовищные последствия для России, которые несет глобальное потепление

Жителям России придется адаптироваться к более жаркому лету и более теплым зимам Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По всему югу России идут массовые акции протеста против веерных отключений электроэнергии из-за аномальной жары. В Краснодаре жильцы нескольких ЖК вышли на митинг. В Батайске люди, оставшись без света в 40-градусную жару, пошли к офису компании «Донэнерго». А в Анапе сидящие без света горожане перекрывали улицы, пропуская только машины экстренных служб.



Города разные, а проблемы одинаковые: света в квартирах не было по несколько суток, и люди оказались на грани отчаяния из-за сильной жары. Невозможно включить кондиционеры и даже вентиляторы, а в отключенных холодильниках портятся продукты.



Одна из жительниц Краснодара рассказала: ночью ее маленькой дочери стало плохо, и мать была вынуждена отвезти ее в торговый центр, чтобы она могла охладиться под кондиционером.



С начала апреля в Краснодаре произошло 15 веерных отключений электроэнергии. Жители жалуются: представители энергоснабжающей компании не отвечают на звонки, что только усугубляет ситуацию.



В Краснодаре почти нормой стали перебои с водоснабжением. Причем местные службы не предупреждают о планируемых отключениях, а подвоз воды не осуществляется. Приехавший на митинг мэр Евгений Наумов объяснил: причинами массовых отключений света и воды в Краснодаре стали аварии на ЛЭП и трансформаторных подстанциях из-за аномальной жары. В последние дни частота аварий значительно возросла, заявил Наумов. Кроме того, еще и идут плановые ремонтные работы, так что резервных мощностей не осталось.



Справляться все сложнее

Напомним, что с 16 июля массовые отключения света идут по всему югу России из-за сбоя на генерирующем оборудовании Ростовской АЭС, восстановление работы которой заняло 12 часов. Блэкаут затронул 7 регионов (Калмыкия, Адыгея, Крым, Севастополь, Краснодарский край, Ростовская область, Волгоградская область).



Однако даже когда атомная станция снова заработала на полную мощность, проблемы остались. Например, мэр Алушты Галина Огнева попросила горожан, а также санатории, гостиницы и кафе временно отказаться от одновременного использования всего электрооборудования в часы пик.



— Глобальные изменения климата приведут к тому, что экономике всё сложнее и сложнее будет справляться с последствиями природных и техногенных катастроф, — говорит MSK1.RU директор фонда «Зеленая миссия» Ольга Лакустова. — В начале мая мы наблюдали аномальное похолодание, нехарактерное для этого времени года. И это тоже последствие глобального потепления. Из-за аномального похолодания в начале мая погибла часть урожая, поэтому сейчас мы и видим высокие цены на многие продукты, например на овощи и фрукты. А после майских заморозков пришла аномальная жара, которая также негативно отражается на АПК и провоцирует лесные пожары.



— И что нужно делать обычным жителям? Просто терпеть и слушать обещания энергетиков и чиновников, что они всё исправят?



— Нужно понимать, что глобальное потепление ускоряется. Замедлить парниковый эффект возможно, только сократив количество выбросов парниковых газов. А в этом отношении наша страна пока что отстает от многих развитых государств. Потепление — мы это видим по количеству катастроф — проблема, которую необходимо решать на государственном уровне.



— Ну а что можно сделать прямо сейчас?



— Ну возьмем хотя бы сельское хозяйство, на долю которого приходится около 30% глобального углеродного следа. АПК вполне может сократить свое негативное воздействие на климат, используя умные технологии при выращивании, сборе урожая и в животноводстве. Также нужно популяризовать так называемый «территориальный принцип» для потребителя. То есть продвигать потребление локальной продукции, сократив тем самым углеродный след от транспортировки.



Готовиться к худшему?

— Жителям России придется адаптироваться к более жаркому лету и более теплым зимам. Это повлечет за собой рост спроса на кондиционеры, системы охлаждения и отопления. И это еще больше увеличит потребление электроэнергии в стране, — объясняет MSK1.RU основатель Академии бизнеса и стратегического маркетинга Юлия Корчагина-Озджан. — Как бы мы ни хотели, но нужно быть готовыми к возможным перебоям в энергоснабжении.



— И как к этому можно подготовиться?



— Хотя бы всегда иметь дома запас воды. Если у вас частный дом, нужно устанавливать автономные системы электроснабжения: солнечные панели, ветрогенераторы. Необходимо утеплять дома, чтобы снизить затраты на отопление и охлаждение. Переходить на энергоэффективные бытовые приборы, светодиодное освещение, отдавать предпочтение электромобилям или гибридным авто.



Кстати, вопреки распространенному (и опасному) заблуждению, глобальное потепление не несет России как северной стране ничего хорошего, подчеркивает профессор Иван Петров из Финансового университета. На фоне проблем, с которыми скоро столкнутся арктические регионы из-за изменения климата, блэкауты на юге покажутся детскими игрушками.

