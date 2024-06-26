«Утром не смогли выйти из дома»: новосибирские дачи затопило жидкой грязью — версии об источниках потока разошлись

В ночь на 24 июня дачи затопило Источник: предоставлено правлениями СНТ «Железнодорожник» и «Стройдеталь»











Утро понедельника, 24 июня точно вышло для жителей четырех СНТ, расположенных на территории Березовского сельсовета Новосибирского района, не добрым: часть дачников буквально не смогли выйти из дома — их огороды, подвалы, а кое-где и дома затопило жидкой грязью. Садоводы уверены: причина их бед в том, что аграрии неправильно разбили свои поля, и теперь жидкая грязь регулярно топит окружающие их дачные поселки. Коммерсанты же утверждают, что виноваты не они, а погода. НГС выслушал все стороны конфликта.



«Папа вышел и упал»

— Все полностью в грязи. Баклажаны — 30 сантиметров, так от них только верхушки торчат. Помидоры, даже в теплице, тоже все в грязи. 15 лет у нас здесь дача, и никогда ничего такого не было, — возмущается заместитель председателя СНТ «Стройдеталь» Олеся Масловская.



На фотографиях, которые сняла дачница, ни баклажанов, ни помидоров сходу разглядеть не получается — Олеся не преувеличивает: чтобы опознать в крошечных кустиках, торчащих из топкой жижи, верхушки растений, приходится напрячь и зрение, и фантазию.



Садоводство, в управлении которым участвует сибирячка, расположено на территории Березовского сельсовета — в достаточно безопасном месте по Новосибирским меркам. До Оби, которая во время паводка может подтопить дачи, десятки километров по прямой, а ближайшие реки Иня и Мосиха никогда так не разливались. Но несмотря на это утром 24 июня люди проснулись и поняли: их затопило, причем не водой, а жидкой грязью.

— Люди даже с утра не смогли выйти на работу из дома, потому что была вокруг жижа, — утверждает коллега Олеси из СНТ «Сибиряк» Юрий Безбородов — на его садоводство, как и на «Стройдеталь», пришелся основной удар стихии. — У людей затопило подвалы, у некоторых — веранды, кто-то даже МЧС вызывал, потому что тупо не мог выйти из дома.

Источник: NGS.RU

Вместе с огородами под слоем жидкой грязи скрылась и ведущая к ним дорога, и проехать по ней на легковых авто получилось точно не у всех.



— Мама с отцом у меня живут на даче, — продолжает Олеся Масловская. — Сегодня утром папа вышел на улицу сходить в туалет и упал «на четыре кости». Сильно ушиб руку, вечером повезу его в травму делать рентген.



Ночью на Новосибирск и его окрестности обрушилась настоящая буря: гроза, проливной дождь, кое-где выпал и град. Соседнее Барышево вообще осталось без света: там молния ударила в опору ЛЭП. Но все же виновниками потопа садоводы посчитали не стихию, а людей.

Опознать, что именно сажали на своих огородах дачники, теперь под силу разве что опытному агроному Источник: предоставлено Олесей Масловской











Председатели затопленных СНТ говорят: последние две недели ведущая к дачам дорога представляла собой не то чтобы бурную реку, но непросыхающий ручей точно. По ней стекала вода, которой поливало свои поля агропредприятие «Сады Гиганта».



— Примерно две недели назад, с наступлением жары, они начали очень активно поливать свои поля, — говорит председатель СНТ «Железнодорожник» Илья Марьясов. — Все это время вода непрерывно текла по дорогам. Я трижды сообщал в ЕДДС Новосибирского района и еще дважды в МЧС, потому что у меня в СНТ есть постоянно проживающие семьи, и если дорогу размоет, они не смогут выезжать в город. Реакции не было.



«Железнодорожнику» по сравнению со «Стройдеталью» и «Сибиряком» еще повезло: если в СНТ, которые находятся ближе к полям и теплицам, затопило десятки участков, в расположенном ближе к железной дороге садоводстве пострадали только дачи, расположенные у дороги, и улицы.



— Я понимаю, что тут вина не только «Садов Гиганта», но и погоды в целом, — говорит председатель. — Но если бы они две недели до этого не заливали дорогу непрерывным потоком, таких последствий бы не было — в крайнем случае зацепило бы несколько участков. Я живу на этих дачах летом фактически с рождения, больше сорока лет. Каждое лет льют обильные ливни. Они затапливают дорогу, и вода постепенно уходит и рассасывается. В этом году дорога была залита заранее, и уходить вода могла только на участки наших садоводов. Не могу понять только одного: в советское время там тоже было совхозное поле, его тоже орошали — никогда нас почему-то не топило.



Пострадавшие дачники уверены: возможности существующей сливной канавы, которая предохраняла их подъездную дорогу, и как следствие, участки, оказались небезграничны. И когда активный полив расположенного выше уровня дороги поля наложился на погодные условия, вся грязь стекла на участки. Вроде бы стечение обстоятельств, но почему-то такое произошло впервые.

Как прибывала вода, председатели товариществ и их дачники увидели утром по записям уличных камер видеонаблюдения Источник: предоставлено Ильей Марьясовым











Стоит отметить, что председатель еще одного затопленного (на уровне «Железнодорожника») СНТ «Проектировщик» Маргарита Гришутина склонна винить скорее аномальный ливень, чем поливочные усилия соседа-агропредприятия. Но трое ее коллег считают, что без «Садов Гиганта» мощный селевой поток не сошел бы на их участки.



Водное поле

По словам председателей затопленных СНТ, 24 июня исполнительный директор «Садов Гиганта» встретился с ними, чтобы осмотреть масштаб повреждений дорог и участков и прорыть отводные канавы, и не отрицал, что дачи затопило, в том числе, по вине предприятия.



Компания «Сады Гиганта» — дочернее предприятие ООО «Гигант плюс». Новосибирцам оно прежде всего известно по торговому знаку «Свежий стандарт». Конечным бенефициаром является депутат Законодательного собрания Новосибирской области Александр Манцуров — он входит в комитет по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям.

Основным видом деятельности компании является выращивание однолетних культур, но также в «Садах гиганта» выращивают многолетники, консервируют и продают овощи и занимаются десятком других сходных процессов. По состоянию на конец 2023 года компания заработала 971 миллион рублей, побив результаты 2022 года на четверть, а рост чистой прибыли (18 миллионов рублей на конец минувшего года) и вовсе составил 1583%.



Директор компании «Сады Гиганта» Елена Полупанова в телефонном разговоре с НГС заявила, что в бедственном положении дачников виновата только и исключительно стихия.



— У нас прошли страшные дожди, выпало большое количество остатков. Наши [работники] вчера вообще не поливали ничего, — заявила она 24 июня. — Сегодня мы поливаем в очень небольшом количестве. Просто уклон от верхней части наших полей до дач составляет 9 метров. Учитывая, какие прошли вчера осадки, дожди и грады, […] эта вся вода побежала к дачникам.



На вопрос, жаловались ли дачники на избыточный полив в течение двух недель до затопления и возникали ли подобные ситуации раньше, Елена Полупанова сказала, что не готова обсуждать это по телефону.



— Сегодня исполнительный директор встречался в районе с председателями этих дачных обществ. Они нашли общее понимание, что будут делать по этим вопросам, это на контроле, — сказала Елена Полупанова.

Газон полностью скрылся под слоем грязи, кустики покрупнее, по словам дачников, занесло сантиметров на 30 Источник: предоставлено правлениями СНТ











Участвовать в восстановлении затопленных дорог и участков компания, по её словам, не планирует.

— Восстанавливать мы там не можем, потому что это не наша вода, но мы можем им помочь избежать повторения подобных ситуаций в дальнейшем, — заявила Елена Полупанова.



Уточнить конкретные меры, которые собирается предпринимать компания, она не смогла.



— Представители «Садов Гиганта» на встрече заявили, что никакой адресной помощи пострадавшим оказываться не будет. Могут якобы привезти щебенки [для отсыпки], — рассказал председатель СНТ «Железнодорожник» Илья Марьясов. — Так что, если кто-то из садоводов понес серьезные убытки, им, видимо, придется судиться.



Дорога, которой нет

Впрочем, есть и третья заинтересованная сторона в споре — администрация Новосибирского района Новосибирской области, которой принадлежат затопленные 10 км автодороги Н-2107 — СНТ «Здоровье».



По словам председателей СНТ, ремонтировали разбитую асфальтную дорогу, плавно переходящую в среднего качества грунтовку, прошлым летом, на восстановление ушло порядка 1 миллиона рублей из бюджета района.



НГС обратился с запросом в администрацию, чтобы подробнее узнать о том, сколько денег потратили чиновники, насколько сильно повреждена дорога и какие меры планируется предпринять для ее восстановления. Сразу ответить на многочисленные вопросы журналиста в администрации района не смогли, но сообщили, что уже ей занимаются.



— Наши дорожники уже связались с предприятием. На среду аграрии запланировали мероприятия по исправлению ситуации, — прокомментировали в Новосибирском районе.



В такой почве, должно быть, неплохо рос бы рис. Но никак не помидоры. Источник: предоставлено Олесей Масловской











Так же НГС обратился за комментарием в ГУ МЧС России по Новосибирской области, чтобы узнать, действительно ли дачники неоднократно сообщали спасателям об опасной ситуации.



— Поступила информация из ЕДДС о затоплении садовых участков и подъездной дороги к ним поливными водами. Исполнительный директор ООО «Сады Гиганта» пообещал до 26 июня прорыть отводные каналы, люди с садовых участков силами МЧС не эвакуировались, — ответили в ведомстве, добавив, что в таких ситуациях работает аварийно-спасательная служба Новосибирской области.



Ранее НГС писал о другом скандале, связанном с деятельностью компании «Сады Гиганта» — внезапном обмелении Быковского пруда, созданного для орошения полей. Оказалось, что осенью воду из искусственного водоема резко сбросили, опасаясь затопления дороги.

