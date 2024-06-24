Оплавился песок и появилась воронка: как выглядит место после сильного удара молнии в Новосибирской области

В ночь с 23 на 24 июня в Новосибирской области молния ударила в ЛЭП. На месте удара образовалась воронка, а песок в земле оплавился.
Как рассказали в пресс-службе АО «РЭС», грозовой фронт прошел на территории Первомайского района Новосибирска, Тогучинского и Болотнинского районов области.
— Из-за грозовых перенапряжений произошел ряд повреждений в электросетях. Из-за разгула стихии под аварийное отключение электроэнергии попали 23 подстанции, несколько социально-значимых объектов и около 2500 местных жителей. На место происшествия незамедлительно прибыли 5 бригад «Россети Новосибирск». Работы по ремонту поврежденных участков велись всю ночь и продолжаются сейчас, привлечена спецтехника, — рассказали в телеграм-канале АО «РЭС».
Сейчас без электричества остается село Барышево. Туда направили генератор и энергетики уже подключили его для резервного питания местной школы. Там идут экзамены. Электроснабжение планируют восстановить к 15:00.
На момент публикации в АО «РЭС» не уточнили, в каком районе появилась воронка.
Грозу на фото и видео сняли многие жители Новосибирска. Мы сделали подборку ночных кадров с эффектным явлением.