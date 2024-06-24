Новосибирцы сняли красивейшую ночную грозу — смотрим эффектные кадры

В Новосибирске в ночь с 23 на 24 июня была гроза, которая смотрелась очень эффектно на фоне темного неба и туч. Жители города сняли на фото и видео эффектное явление. Кадры прислали с разных районов города — смотрим, как это было.
— Удалось запечатлеть красивую грозу над Ленинским районом Новосибирска, — написала пользовательница под ником Алька.
А так гроза выглядела рядом со станцией метро «Гагаринская».
— Красивое явление. Гроза без грома, — написал читатель НГС.
Некоторые жители смогли поймать молнию на фотографии. Фото и видео прислала читательница НГС Альбина.
Погода в последние дни резко меняется. Вчера, 23 июня, днем на ОбьГЭС выпал крупный град. Судя по опубликованным кадрам, градины были размером с крупный грецкий орех.