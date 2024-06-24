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Лето Новосибирцы сняли красивейшую ночную грозу — смотрим эффектные кадры

Новосибирцы сняли красивейшую ночную грозу — смотрим эффектные кадры

Жители города поймали явление на фото и видео

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Молния подсвечивала тучи

В Новосибирске в ночь с 23 на 24 июня была гроза, которая смотрелась очень эффектно на фоне темного неба и туч. Жители города сняли на фото и видео эффектное явление. Кадры прислали с разных районов города — смотрим, как это было.

В полночь 24 июня в Новосибирске было +22 градуса, под данным УГМС

— Удалось запечатлеть красивую грозу над Ленинским районом Новосибирска, — написала пользовательница под ником Алька.

В Новосибирске сегодня, 24 июня, не обещают дождей и гроз. А вот в Новосибирском районе погода может резко измениться

А так гроза выглядела рядом со станцией метро «Гагаринская».

В жару часто появляется гроза и резкие ливни.
Гроза была после полуночи

— Красивое явление. Гроза без грома, — написал читатель НГС.

Фото сделано в районе улицы Стартовая

Некоторые жители смогли поймать молнию на фотографии. Фото и видео прислала читательница НГС Альбина.

Сделать фото и видео с красивой грозой не так просто, как кажется.

Погода в последние дни резко меняется. Вчера, 23 июня, днем на ОбьГЭС выпал крупный град. Судя по опубликованным кадрам, градины были размером с крупный грецкий орех.

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