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Лето Переменчивая погода: крупный град выпал на ОбьГЭСе в Новосибирске — видео

Переменчивая погода: крупный град выпал на ОбьГЭСе в Новосибирске — видео

Интенсивные осадки продолжались примерно 15 минут

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Ранее синоптики также предупреждали о ливнях с градом в Новосибирске

В Новосибирске на микрорайоне ОбьГЭС выпал крупный град. Кадрами новосибирцы делятся в социальных сетях.

Интенсивные осадки начались примерно в 20:30 в воскресенье, 23 июня. Как пишут жители в сообществе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в социальной сети «Вконтакте», град с дождем продолжались примерно 15 минут, затем осадки прекратились.

— Погода на ОбьГэсе переменчивая, — пишут местные жители в сообществе.

Судя по опубликованным кадрам, градины были размером с крупный грецкий орех. Также новосибирцы сообщают, что за несколько минут до начала дождя с градом слышали звуки грома. Сейчас в микрорайоне ОбьГЭС ясная погода, виднеется радуга. Аналогичные сообщения о выпавшем граде поступают из микрорайона Шлюз и из Академгородка.

На предстоящей неделе в Новосибирске ожидается продолжение жары, которую разбавят кратковременные дожди. Собрали подробный прогноз погоды до конца рабочей недели.

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Новосибирск Град Дождь Непогода
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