Переменчивая погода: крупный град выпал на ОбьГЭСе в Новосибирске — видео

Интенсивные осадки начались примерно в 20:30 в воскресенье, 23 июня. Как пишут жители в сообществе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в социальной сети «Вконтакте», град с дождем продолжались примерно 15 минут, затем осадки прекратились.

Судя по опубликованным кадрам, градины были размером с крупный грецкий орех. Также новосибирцы сообщают, что за несколько минут до начала дождя с градом слышали звуки грома. Сейчас в микрорайоне ОбьГЭС ясная погода, виднеется радуга. Аналогичные сообщения о выпавшем граде поступают из микрорайона Шлюз и из Академгородка.

