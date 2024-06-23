Переменчивая погода: крупный град выпал на ОбьГЭСе в Новосибирске — видео

В Новосибирске на микрорайоне ОбьГЭС выпал крупный град. Кадрами новосибирцы делятся в социальных сетях.
Интенсивные осадки начались примерно в 20:30 в воскресенье, 23 июня. Как пишут жители в сообществе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в социальной сети «Вконтакте», град с дождем продолжались примерно 15 минут, затем осадки прекратились.
— Погода на ОбьГэсе переменчивая, — пишут местные жители в сообществе.
Судя по опубликованным кадрам, градины были размером с крупный грецкий орех. Также новосибирцы сообщают, что за несколько минут до начала дождя с градом слышали звуки грома. Сейчас в микрорайоне ОбьГЭС ясная погода, виднеется радуга. Аналогичные сообщения о выпавшем граде поступают из микрорайона Шлюз и из Академгородка.
На предстоящей неделе в Новосибирске ожидается продолжение жары, которую разбавят кратковременные дожди. Собрали подробный прогноз погоды до конца рабочей недели.