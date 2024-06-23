Готовим зонтики: какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе — прогнозы сервисов

Ожидаются четыре дня дождей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Дожди и жара ожидаются в Новосибирске на предстоящей неделе. По прогнозам погодных сервисов, столбики термометров поднимутся до +33 градусов. Чего еще ждать от погоды в ближайшие дни, — в материале НГС.

Осадки ожидаются 24, 25, 26 и 30 июня Источник: «Яндекс.Погода»











По данным сервиса «Яндекс.Погода», неделя обещает быть теплой. Самым жарким днем недели станет понедельник, 24 июня. Воздух днем прогреется до +33 градусов, ночью ожидается до +23. Днем также возможен дождь с грозой. Сервис прогнозирует, что осадки в виде дождя нас ожидают в 24, 25, 26 и 30 июня.

Самым холодным днем недели станет среда Источник: Gismeteo.ru











Как сообщает сервис Gismeteo, самым холодным днем недели станет среда, 26 июня. В этот день температура воздуха днем составит +26 градусов, ночью столбики термометров покажут +20 градусов. Также сервис прогнозирует четыре дня дождей.

Самым жарким днем недели станет понедельник Источник: «Погода.Mail»











Сервис «Погода.Mail» также прогнозирует теплую, но дождливую погоду. Самым теплым днем недели станет понедельник, 24 июня. Днем столбики термометров поднимутся до +33 градусов, ночью ожидается до +19 градусов. Самым холодным днем семидневки станет суббота, 29 июня. В светлое время суток температура воздуха за окном составит +20 градусов, ночью всего +14 градусов.



Новосибирцы дождались жары и настоящего лета, но у дачников вновь добавилось хлопот. Составили важный список дел, которые обязательно нужно выполнить в жару, чтобы сохранить свой огород.

