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Лето Готовим зонтики: какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе — прогнозы сервисов

Готовим зонтики: какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе — прогнозы сервисов

Несмотря на дождь, воздух прогреется до +33 градусов

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Ожидаются четыре дня дождей

Дожди и жара ожидаются в Новосибирске на предстоящей неделе. По прогнозам погодных сервисов, столбики термометров поднимутся до +33 градусов. Чего еще ждать от погоды в ближайшие дни, — в материале НГС.

Осадки ожидаются 24, 25, 26 и 30 июня

По данным сервиса «Яндекс.Погода», неделя обещает быть теплой. Самым жарким днем недели станет понедельник, 24 июня. Воздух днем прогреется до +33 градусов, ночью ожидается до +23. Днем также возможен дождь с грозой. Сервис прогнозирует, что осадки в виде дождя нас ожидают в 24, 25, 26 и 30 июня.

Самым холодным днем недели станет среда

Как сообщает сервис Gismeteo, самым холодным днем недели станет среда, 26 июня. В этот день температура воздуха днем составит +26 градусов, ночью столбики термометров покажут +20 градусов. Также сервис прогнозирует четыре дня дождей.

Самым жарким днем недели станет понедельник

Сервис «Погода.Mail» также прогнозирует теплую, но дождливую погоду. Самым теплым днем недели станет понедельник, 24 июня. Днем столбики термометров поднимутся до +33 градусов, ночью ожидается до +19 градусов. Самым холодным днем семидневки станет суббота, 29 июня. В светлое время суток температура воздуха за окном составит +20 градусов, ночью всего +14 градусов.

Новосибирцы дождались жары и настоящего лета, но у дачников вновь добавилось хлопот. Составили важный список дел, которые обязательно нужно выполнить в жару, чтобы сохранить свой огород.

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