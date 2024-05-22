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Экология «Банка на банке, кругом стекла битые». Опасный котлован на Юго-Западном обрастает мусором — власти обещают его очистить

«Банка на банке, кругом стекла битые». Опасный котлован на Юго-Западном обрастает мусором — власти обещают его очистить

Территория не относится к муниципалитету — уборку здесь проводят инициативные жители и представители УК

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Берег котлована является популярным местом для отдыха новосибирцев

Котлован на Юго-Западном жилмассиве утопает в отходах, многие из которых оставляют отдыхающие. Как сообщила НГС жительница «Чистой слободы» Марина, мусор на берегу котлована скапливается ежегодно, в том числе зимой. Но сейчас, по ее словам, ситуация стала критической.

— Мы каждый день сюда приходим гулять, неприятно такое свинство наблюдать. Мусор на мусоре, банка на банке, кругом стекла битые. А люди отдыхают тут. Рыбаки еще есть, — рассказала Марина. — Этой весной всего две уточки, раньше больше было. Может, из-за мусора.

Как объяснили в управлении по благоустройству общественных пространств мэрии, территория котлована не находится на обслуживании МАУ «Горзеленхоз», но включена в перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, и является «сохраненным резервом рекреационной зоны».

— В 2023 году специалистами администрации Ленинского района города Новосибирска был разработан паспорт благоустройства общественной территории и проведена инвентаризация в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды», — добавили в управлении.

Когда территорию возле котлована уберут

Как объяснили в пресс-службе застройщика Чистой Слободы ГК «КПД-Газстрой», компания инициирует уборку тропинок и берега котлована со стороны улицы Ивана Севостьянова в летний период.

— Уборка производится силами жителей, управляющей компании и застройщика. Застройщик мотивирует жителей на участие в экологических акциях, оснащает их средствами защиты и инвентарем для уборки, — отметили в пресс-службе.

Территорию в будущем должны благоустроить
Пока же она является местом стихийной свалки
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Территорию в будущем должны благоустроить

Первый субботник уже состоялся — он прошел на территории микрорайона. Во время второго планируется выйти к водоему и заняться уборкой уже там. Ориентировочно мероприятие пройдет в июне.

По данным мэрии, прибрежную зону ежегодно очищают в рамках экологических акций. В ближайшее время, 23 мая, должна состояться одна из них — акция «Чистый берег».

— В пределах водоохранной зоны ликвидация отходов с места их несанкционированного размещения также осуществляется в рамках Всероссийской акции по очистке от мусора водных объектов «Вода России». Так, в ходе данной акции в мае и сентябре 2023 года приняли участие около 330 человек, собрано более 25 кубометров отходов, — говорится в ответе запрос.

В апреле мы показывали, как выглядит расчистка русла реки 1-я Ельцовка, ее проводили спасатели МАСС.

ПО ТЕМЕ
Котлован Юго-Западный жилмассив Экология Уборка
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