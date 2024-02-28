В пруду в Кольцово нашли превышение нефтепродуктов — их в 30 раз больше нормы

В пруду в парке рабочего поселка Кольцово оказалось в десятки раз превышено содержание нефтепродуктов. Об этом НГС сообщили в пресс-службе Министерства природы Новосибирской области.
По информации ведомства, в январе вблизи дамбы в парке из руслового пруда реки Забабуриха взяли пробы поверхностной природной воды.
— По результатам испытаний специалистами Центра лабораторного анализа и технических измерений по СФО зафиксировано содержание нефтепродуктов с превышением предельно допустимых концентраций в 32,2 раза, — сообщили в пресс-службе.
Для того, чтобы выявить источник загрязнения, запланировали проверкую. Минприроды собирается провести ее после схода снега.
В прошлом году жители Кольцово сообщали о сильном запахе куриного помета, которой периодически ощущали в воздухе. Причиной могла стать работа птицефабрики. После этого в самой компании сообщили, что запускают цех для переработки отходов, его оценили в 250 миллионов рублей.