С Кудряшовского свинокомплекса потребовали 3 миллиарда за вред природе Новосибирской области

— Два иска о возмещении вреда на общую сумму 2 915 183 рубля поданы к АО «Кудряшовское» в порядке ст. 44 УПК РФ, — сообщили НГС в прокуратуре. — В конце апреля 2022 года директор предприятия, в нарушение законодательства об охране окружающей среды, с целью уменьшения производственных затрат, под видом удобрения почв дал указание подчиненному перенести необеззараженные отходы животноводства на земельные участки в Колыванском районе.