С Кудряшовского свинокомплекса потребовали 3 миллиарда за вред природе Новосибирской области

Прокуратура Новосибирской области направила в суд иск с требованием к Кудряшовскому свинокомплексу о возмещении почти 3 миллиардов рублей из-за вреда природе. Об этом НГС рассказали в надзорном ведомстве.
— Два иска о возмещении вреда на общую сумму
НГС обратился в АО «Кудряшовский» за комментарием по поводу иска прокуратуры. На момент публикации редакция не получила обратной связи.
АО «Кудряшовское» и еще 29 юридических лиц входят в холдинг АО «Сибагро». По данным «Контур.Фокуса», выручка АО «Кудряшовское» в 2021 году составила 8,7 миллиарда рублей, чистая прибыль — 1,7 миллиарда. Выручка АО «Сибагро» по итогам прошлого года — 13,1 миллиарда, чистая прибыль — 3,4 миллиарда. Конечными владельцами «Сибагро» являются Андрей Тютюшев (доля чуть более 56%), Тимур Хисматуллин (12%), Руслан Гурьев (8%) и Владимир Гага (5%).
О том, как отходы свинокомплекса убили всю живность в нескольких водоемах Колыванского района, журналист НГС рассказывал в мае 2022 года, побывав на месте событий. Спустя несколько месяцев директора АО Владимира Гавриленко задержали и арестовали.
На руководителя свинокомплекса возбудили уголовные дела по
Из-за этих событий в свинокомплексе сменился директор, с ноября 2022 года эту должность занимает Галина Иртуганова.