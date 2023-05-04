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С Кудряшовского свинокомплекса потребовали 3 миллиарда за вред природе Новосибирской области

Иск подала прокуратура по результатам проверки экологической обстановки вокруг свинокомплекса

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Именно в такой цвет окрасили водоемы Колыванского района отходы свинокомплекса год назад

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Прокуратура Новосибирской области направила в суд иск с требованием к Кудряшовскому свинокомплексу о возмещении почти 3 миллиардов рублей из-за вреда природе. Об этом НГС рассказали в надзорном ведомстве.

— Два иска о возмещении вреда на общую сумму 2 915 183 рубля поданы к АО «Кудряшовское» в порядке ст. 44 УПК РФ, — сообщили НГС в прокуратуре. — В конце апреля 2022 года директор предприятия, в нарушение законодательства об охране окружающей среды, с целью уменьшения производственных затрат, под видом удобрения почв дал указание подчиненному перенести необеззараженные отходы животноводства на земельные участки в Колыванском районе.

НГС обратился в АО «Кудряшовский» за комментарием по поводу иска прокуратуры. На момент публикации редакция не получила обратной связи.

АО «Кудряшовское» и еще 29 юридических лиц входят в холдинг АО «Сибагро». По данным «Контур.Фокуса», выручка АО «Кудряшовское» в 2021 году составила 8,7 миллиарда рублей, чистая прибыль — 1,7 миллиарда. Выручка АО «Сибагро» по итогам прошлого года — 13,1 миллиарда, чистая прибыль — 3,4 миллиарда. Конечными владельцами «Сибагро» являются Андрей Тютюшев (доля чуть более 56%), Тимур Хисматуллин (12%), Руслан Гурьев (8%) и Владимир Гага (5%).

О том, как отходы свинокомплекса убили всю живность в нескольких водоемах Колыванского района, журналист НГС рассказывал в мае 2022 года, побывав на месте событий. Спустя несколько месяцев директора АО Владимира Гавриленко задержали и арестовали.

На руководителя свинокомплекса возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 250 УК РФ «Загрязнение вод», ч. 1 ст. 254 «Порча земли» и ч. 4 ст. 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений». В конце апреля 2023 года прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по данному делу. Материалы сейчас рассматривает суд Колыванского района.

Из-за этих событий в свинокомплексе сменился директор, с ноября 2022 года эту должность занимает Галина Иртуганова.

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Кудряшовский свинокомплексЭкологияВред природе
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