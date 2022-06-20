СЕЙЧАС +17°С
Пробки 4/10
usd 56.71
eur 59.33
Тема дняСколько «Грант» можно купить вместо мэрской Camry
Все новости
Все новости

Под Новосибирском горит мусорный полигон — площадь пожара 800 квадратов

МЧС просит власти принять меры для ликвидации горения

900
Открытый огонь удалось ликвидировать

Открытый огонь удалось ликвидировать

Поделиться

Под Новосибирском произошло возгорание на мусорном полигоне. Открытый огонь удалось ликвидировать.

— Отмечаю продолжающийся пожар на свалке твердых бытовых отходов в Новосибирском районе на площади 800 квадратных метров. Открытый огонь сбит, продолжается внутреннее горение, — рассказал на оперативном совещании 20 июня глава ГУ МЧС по НСО Виктор Орлов.

По его словам, возгорание заметили в Верх-Туле. Это село находится недалеко от полигона. Он попросил органы местного самоуправления Новосибирска и Новосибирского района направить необходимые силы и средства для ликвидации горения.

В мае стало известно, что власти Новосибирской области расторгли концессию с группой «ВИС» по созданию мусоросортировочных комплексов в регионе. В самой компании рассказали, что могут заключить новый договор.

По теме

горит свалкамусорполигон бытовых отходов
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2