Под Новосибирском горит мусорный полигон — площадь пожара 800 квадратов
МЧС просит власти принять меры для ликвидации горения
Под Новосибирском произошло возгорание на мусорном полигоне. Открытый огонь удалось ликвидировать.
— Отмечаю продолжающийся пожар на свалке твердых бытовых отходов в Новосибирском районе на площади 800 квадратных метров. Открытый огонь сбит, продолжается внутреннее горение, — рассказал на оперативном совещании
По его словам, возгорание заметили в Верх-Туле. Это село находится недалеко от полигона. Он попросил органы местного самоуправления Новосибирска и Новосибирского района направить необходимые силы и средства для ликвидации горения.
В мае стало известно, что власти Новосибирской области расторгли концессию с группой «ВИС» по созданию мусоросортировочных комплексов в регионе. В самой компании рассказали, что могут заключить новый договор.