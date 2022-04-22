Мусорный кризис, день четвертый: мусоровозы добрались не до всех районов — фото переполненных баков
Несмотря на заверения регоператора, часть районов в Новосибирске все еще утопает в отходах
В Новосибирске пошел уже четвертый день забастовки водителей и операторов компании «ЭкоТранс-Н», которые отказались вывозить мусор с правобережья из-за нехватки спецтехники и маленьких зарплат. Как и в предыдущие дни забастовки, водители собрались в гараже компании.
— Наше начальство всё здесь, а со стороны «Экологии-Новосибирск» никаких подвижек нету. С нами уже даже не разговаривают, видимо, они решили, что справятся сами. Ну, пусть справляются, — сообщил один из бастующих водителей. — Мы все на своих рабочих местах, по-прежнему не на чем работать.
По его словам, всего в гараже, как и вчера, находятся 60–80 человек, которые уже прошли медосмотр. Спецтехники при этом никакой нет, кроме той, которая заблокирована с конца прошлой недели.
Вчера, 21 апреля, регоператор «Экология-Новосибирск» заявил, что дополнительные экипажи приступили к вывозу мусора из наиболее пострадавших районов города. Однако читатели прислали нам в редакцию несколько фото с переполненными баками в Октябрьском, Дзержинском и Заельцовском районах — видимо, сюда мусоровозы еще не добрались.
В конце прошлой рабочей недели «ЭкоТранс-Н» лишился 80 единиц спецтехники: их владелец — ГК «Арктика Сити» — разорвал договоры аренды из-за невыплаты платежей в течение полумесяца. Компания пыталась заменить их на 30 КАМАЗов и другую технику меньшей грузоподъемности, что и вызвало протест сотрудников. 19 апреля около 100 мусорщиков объявили забастовку, жалуясь на технику и низкие зарплаты.
Гендиректор «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова назвала забастовку «рейдерским захватом», выгодным бенефициарам «Энергосилы» — партнера ГК «Арктика Сити». А вчера в офисе управляющей компании «МКС-Новосибирск» прошли обыски, директор компании Иван Волков связал это с мусорной забастовкой — его родной брат возглавляет как раз ГК «Арктика Сити».
В ГК «Арктика Сити» вчера ответили на все обвинения в свой адрес. Там еще раз объяснили, что вынуждены были изъять свои автомобили из-за просроченных платежей на сумму около 15 миллионов рублей.