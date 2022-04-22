Мусорный кризис, день четвертый: мусоровозы добрались не до всех районов — фото переполненных баков

В Новосибирске пошел уже четвертый день забастовки водителей и операторов компании «ЭкоТранс-Н», которые отказались вывозить мусор с правобережья из-за нехватки спецтехники и маленьких зарплат. Как и в предыдущие дни забастовки, водители собрались в гараже компании.



— Наше начальство всё здесь, а со стороны «Экологии-Новосибирск» никаких подвижек нету. С нами уже даже не разговаривают, видимо, они решили, что справятся сами. Ну, пусть справляются, — сообщил один из бастующих водителей. — Мы все на своих рабочих местах, по-прежнему не на чем работать.

